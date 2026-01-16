Aquesta és la ruta pels restaurants de Joc de Cartes que triomfen a les comarques de Girona

Les comarques de Girona s’han convertit en un autèntic terreny de joc gastronòmic. I mai millor dit: els últims episodis de Joc de Cartes han deixat un reguitzell de descobertes que valen –i molt– una escapada. Propostes variadíssimes, caràcters intensos, estratègies insospitades… però sobretot, tres guanyadors que avui formen una ruta irresistible per tota la demarcació.
Un petit restaurant de l’Eixample reivindica la cuina de Catalunya amb autenticitat i esperit lliure
Alta gastronomia a preu assequible: el restaurant català amb estrella Michelin on menjar per menys de 20 euros
Aquesta guia et porta per la millor brasa gurmet, la cuina més elegant del Baix Empordà i un hotel amb vistes que va captivar Marc Ribas. Una ruta pensada per agradar tant als amants de les carns com als fans dels sabors mediterranis i els plats de memòria.
1. The Factory (Lloret de Mar): la brasa gurmet que va emocionar fins als rivals
La nostra ruta comença a la façana marítima de la Selva, dins de l’hotel L’Azure. Allà s’hi amaga The Factory, el restaurant del xef Raúl Rodríguez, guanyador indiscutible del programa dedicat als restaurants d’especialitat de Girona.
Per què has d’anar-hi?
Perquè Marc Ribas i la resta de restauradors van coincidir: és un local d’alt nivell, amb una cuina immensa i impecable i unes brases capaces de treure llàgrimes (literalment, en el cas d’un dels participants).
Alguns dels plats que han fet història al programa:
- Gyozes de secret ibèric – elegides com a plat estrella del capítol.
- Carpaccio d’angus amb maduració justa.
- Pop a la brasa que va arrencar aplaudiments.
- Xupa-xups de guatlla, un mos tan vistós com saborós.
Tot plegat en un ambient que combina decoració moderna i elegància discreta. Un imprescindible si t’agrada la carn feta amb precisió quirúrgica.
També et pot agradar…
La Pizzeria 33 de Riudellots, tot i no guanyar, va sorprendre amb unes pizzes extraordinàries i un propietari jove i valent que va convèncer tothom.
2. Tres Margarit (La Bisbal d’Empordà): cuina amb vistes i sensibilitat empordanesa
Del dinamisme de Lloret passem a la calma refinada de l’interior de l’Empordà. A La Bisbal d’Empordà, el restaurant Tres Margarit es va proclamar vencedor en un dels episodis més tensos, marcat per plats en mal estat i confrontacions explosives.
Tot i la competència i el dramatisme del capítol, Marc Ribas va destacar que el Tres Margarit és un restaurant sòlid, amb vistes espectaculars i una cuina tan honesta com delicada.
Els seus forts:
- Platets d’autor que aprofiten producte local.
- Un espai elegant dins d’un hotel amb encant.
- Servici amable i ben estructurat.
El que més va convèncer el jurat? La combinació de paisatge, calma i un menjar que, sense artificis, queda a la memòria. Un local per a parelles, foodies i amants de les bones vistes.
També et pot interessar…
A Peratallada, el restaurant El Borinot va oferir una fusió sorprenent en un entorn medieval. Tot i alguns errors, va destacar per la creativitat i per una carta tan extensa com els seus idiomes.
3. Pura Brasa (Platja d’Aro): un “superrestaurant” per culminar la ruta
La ruta acaba al Baix Empordà, a Platja d’Aro, on el programa va viure un dels finals més explosius i icònics de la temporada d’estiu. Enmig de males maneres, tensions i postres sospitoses, el restaurant Pura Brasa va emergir com el favorit del públic, dels rivals i del mateix presentador.
Pura Brasa és exactament el que promet: grans peces de carn, una cuina oberta espectacular i un espai que impressiona des del primer instant. Tot és gegant, tot és potent, tot està pensat perquè cada mos deixi empremta.
Els punts forts que li van donar la victòria:
- Carnetes fetes amb precisió, només una va sortir una mica seca.
- Entrants saborosos i ben resolts.
- Una sala imponent, neta i amb maquinaria de primer nivell.
Marc Ribas el va definir com “un superrestaurant de carn bona”. Res més a afegir.
També pots fer-hi parada…
La Tasketa del Mar, davant la platja, tot i les seves ombres, és ideal si busques arrossos amb bones vistes i un servei amable. Només cal triar bé el plat i no esperar marisc fresc.
La ruta definitiva per recórrer Girona a través del seu sabor
Si vols fer una escapada gastronòmica completa per les comarques gironines, et deixem l’itinerari recomanat:
- Primera parada: The Factory (Lloret de Mar) – Brasa gurmet i un espai d’alt nivell.
- Segona parada: Tres Margarit (La Bisbal d’Empordà) – Els sabors tranquils del cor de l’Empordà.
- Tercera parada: Pura Brasa (Platja d’Aro) – Un final intens amb carns de primera.
Una ruta que combina personalitat, paisatge i cuina memorable.
Si ets fan del programa, de la gastronomia o simplement busques noves excuses per tornar a Girona, aquesta trilogia de restaurants et farà gaudir d’allò més.
I tu, quin visitaràs primer? Explica’ns-ho i comparteix aquest article amb qui no sap mai on sopar.