Esta es la ruta por los restaurantes de Joc de Cartes que triunfan en las comarcas de Girona

Las comarcas de Girona se han convertido en un auténtico terreno de juego gastronómico. Y nunca mejor dicho: los últimos episodios de Joc de Cartes han dejado un reguero de descubrimientos que valen –y mucho– una escapada. Propuestas variadísimas, caracteres intensos, estrategias insospechadas… pero sobre todo, tres ganadores que hoy forman una ruta irresistible por toda la demarcación.

Esta guía te lleva por la mejor brasa gourmet, la cocina más elegante del Baix Empordà y un hotel con vistas que cautivó a Marc Ribas. Una ruta pensada para agradar tanto a los amantes de las carnes como a los fans de los sabores mediterráneos y los platos de memoria.

1. The Factory (Lloret de Mar): la brasa gourmet que emocionó hasta a los rivales

Nuestra ruta comienza en la fachada marítima de la Selva, dentro del hotel L’Azure. Allí se encuentra The Factory, el restaurante del chef Raúl Rodríguez, ganador indiscutible del programa dedicado a los restaurantes de especialidad de Girona.

¿Por qué debes ir?

Porque Marc Ribas y el resto de restauradores coincidieron: es un local de alto nivel, con una cocina inmensa e impecable y unas brasas capaces de sacar lágrimas (literalmente, en el caso de uno de los participantes).

Algunos de los platos que han hecho historia en el programa:

Gyozas de secreto ibérico – elegidas como plato estrella del capítulo.

– elegidas como plato estrella del capítulo. Carpaccio de angus con maduración justa.

Pulpo a la brasa que arrancó aplausos.

Piruletas de codorniz, un bocado tan vistoso como sabroso.

Todo ello en un ambiente que combina decoración moderna y elegancia discreta. Un imprescindible si te gusta la carne hecha con precisión quirúrgica.

2. Tres Margarit (La Bisbal d’Empordà): cocina con vistas y sensibilidad ampurdanesa

Del dinamismo de Lloret pasamos a la calma refinada del interior del Empordà. En La Bisbal d’Empordà, el restaurante Tres Margarit se proclamó vencedor en uno de los episodios más tensos, marcado por platos en mal estado y confrontaciones explosivas.

A pesar de la competencia y el dramatismo del capítulo, Marc Ribas destacó que el Tres Margarit es un restaurante sólido, con vistas espectaculares y una cocina tan honesta como delicada.

Sus fuertes:

Platillos de autor que aprovechan producto local.

que aprovechan producto local. Un espacio elegante dentro de un hotel con encanto.

Servicio amable y bien estructurado.

¿Lo que más convenció al jurado? La combinación de paisaje, calma y una comida que, sin artificios, queda en la memoria. Un local para parejas, foodies y amantes de las buenas vistas.

3. Pura Brasa (Platja d’Aro): un “superrestaurante” para culminar la ruta

La ruta termina en el Baix Empordà, en Platja d’Aro, donde el programa vivió uno de los finales más explosivos e icónicos de la temporada de verano. En medio de malas maneras, tensiones y postres sospechosos, el restaurante Pura Brasa emergió como el favorito del público, de los rivales y del mismo presentador.

Pura Brasa es exactamente lo que promete: grandes piezas de carne, una cocina abierta espectacular y un espacio que impresiona desde el primer instante. Todo es gigante, todo es potente, todo está pensado para que cada bocado deje huella.

Los puntos fuertes que le dieron la victoria:

Carnes hechas con precisión, solo una salió un poco seca.

Entrantes sabrosos y bien resueltos.

Una sala imponente, limpia y con maquinaria de primer nivel.

Marc Ribas lo definió como “un superrestaurante de buena carne”. Nada más que añadir.

La ruta definitiva para recorrer Girona a través de su sabor

Si deseas hacer una escapada gastronómica completa por las comarcas gerundenses, te dejamos el itinerario recomendado:

Primera parada: The Factory (Lloret de Mar) – Brasa gourmet y un espacio de alto nivel.

– Brasa gourmet y un espacio de alto nivel. Segunda parada: Tres Margarit (La Bisbal d’Empordà) – Los sabores tranquilos del corazón del Empordà.

– Los sabores tranquilos del corazón del Empordà. Tercera parada: Pura Brasa (Platja d’Aro) – Un final intenso con carnes de primera.

Una ruta que combina personalidad, paisaje y cocina memorable.

Si eres fan del programa, de la gastronomía o simplemente buscas nuevas excusas para volver a Girona, esta trilogía de restaurantes te hará disfrutar al máximo.

