Una playa cerca de Barcelona cautiva a National Geographic

Cuando el sol empieza a apretar y la ciudad se convierte en un horno, muchos catalanes comienzan a buscar playas para escapar del calor. Y aunque la Costa Brava es a menudo la primera opción, existen rincones más cercanos a Barcelona que esconden sorpresas inesperadas. Uno de estos lugares, poco conocido pero cada vez más valorado por los expertos en viajes, ofrece arena dorada, servicios de primera e incluso arte a pie de mar. Un destino ideal para disfrutar de un día completo sin alejarse demasiado de casa.

Cuando la costa te llama a pocos minutos de casa

Cuando el sol empieza a apretar y la ciudad se convierte en un horno, muchos catalanes buscan alternativas costeras. Aunque la Costa Brava suele ser la opción preferida, existen rincones mucho más cercanos a Barcelona que esconden auténticas sorpresas. Uno de estos lugares, cada vez más valorado por los expertos en viajes, ofrece arena dorada, aguas claras, servicios de calidad e incluso arte monumental a pie de mar.

La playa de Ribes Roges: un destino familiar, accesible y lleno de vida

Esta playa sorprende por su amplitud, la arena fina y unas aguas tranquilas ideales para niños y adultos. Pensada para familias y parejas, cuenta con:

Paserelas adaptadas

Zonas de sombra y duchas

Vigilancia y seguridad

Áreas infantiles y espacios deportivos

Además, durante el verano, se organizan actividades culturales y conciertos en el paseo marítimo. Todo esto, sin perder la esencia mediterránea ni el ambiente relajado.

Amanecer en la playa de Ribes Roges

El emblema de bronce que observa el mar

Uno de los elementos más distintivos del lugar es Pasífae, una imponente escultura de bronce creada por el artista Òscar Estruga. Representa el momento mitológico en que Pasífae, esposa de Minos, es poseída por el toro blanco de Poseidón, originando el mito del Minotauro. Esta obra de arte, instalada directamente en la arena, se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad y un punto de encuentro habitual para visitantes y locales.

Una mención destacada a escala internacional

La combinación de servicios, entorno natural y cultura ha llamado la atención de National Geographic, que ha incluido esta playa en su listado de las mejores de Cataluña. Según la publicación:

«Cuenta con todo lo necesario para disfrutar de un día perfecto: buena accesibilidad, calidad del agua y un entorno cuidado.”

Esta mención ha catapultado su popularidad, aunque todavía conserva el encanto de un lugar no masificado.

Caminar, respirar y disfrutar sin aglomeraciones

El paseo marítimo que acompaña la playa es ideal para dar una caminata o ir en bicicleta. El ambiente es relajado, y incluso en fines de semana de verano, la sensación es de convivencia tranquila, no de multitudes. El contraste entre las barcas de pesca, las familias jugando y la silueta de Pasífae crea una escena digna de postal.

Una opción inteligente frente al calor

A solo 40 minutos de Barcelona, este destino es ideal para quienes desean huir del calor y de las playas más masificadas como las de la Costa Brava. Con conexión por carretera y tren, es una opción perfecta para:

Una escapada rápida después del trabajo

Un fin de semana de desconexión

Un día de picnic y baño

Cómo llegar y qué llevar

Por carretera: AP-7 + C-32 dirección Vilanova i la Geltrú

AP-7 + C-32 dirección Vilanova i la Geltrú En tren: línea R2 sur, parada en Vilanova i la Geltrú (a 20 minutos a pie de la playa)

línea R2 sur, parada en Vilanova i la Geltrú (a 20 minutos a pie de la playa) Qué llevar: toalla, sombrilla, protección solar, bañador y, si se desea, picnic

También hay restaurantes y chiringuitos en el paseo para disfrutar de una buena comida con vistas.

Un día completo entre mar y cultura

Entre baños de agua clara, paseos junto al mar, selfies con Pasífae y tapas con vistas, la jornada se hace corta. Para los más activos, hay opciones de voleibol playa, deportes náuticos o rutas culturales por el centro histórico de Vilanova i la Geltrú, que ofrece museos, mercados y una gran oferta de ocio.

El secreto que ya no lo es tanto

Gracias al reconocimiento de National Geographic, esta playa puede ganar protagonismo este verano. Pero aún conserva el equilibrio entre tranquilidad y calidad. Si buscas una escapada completa, cercana y sorprendente, Ribes Roges, en Vilanova i la Geltrú, te está esperando.