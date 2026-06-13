Ni la Costa Brava ho pot igualar: aquesta platja prop de Barcelona ha captivat National Geographic

Quan el sol comença a apretar i la ciutat esdevé una fornal, molts catalans es posen a buscar platges per escapar de la calor. I tot i que la Costa Brava és sovint la primera opció, existeixen racons més propers a Barcelona que amaguen sorpreses inesperades. Un d’aquests llocs, poc conegut però cada vegada més valorat pels experts en viatges, ofereix sorra daurada, serveis de primera i fins i tot art a peu de mar. Una destinació ideal per gaudir d’un dia complet sense allunyar-se massa de casa.
El racó amagat prop de Barcelona que National Geographic qualifica de paradís (i per què no hauries de dir-ho a ningú)
Quan la costa et crida a pocs minuts de casa
Quan el sol comença a apretar i la ciutat esdevé una fornal, molts catalans es posen a buscar alternatives costaneres. Tot i que la Costa Brava acostuma a ser l’opció preferida, existeixen racons molt més propers a Barcelona que amaguen autèntiques sorpreses. Un d’aquests llocs, cada cop més valorat pels experts en viatges, ofereix sorra daurada, aigües clares, serveis de qualitat i fins i tot art monumental a peu de mar.
La platja de Ribes Roges: una destinació familiar, accessible i plena de vida
Aquesta platja sorprèn per la seva amplitud, la sorra fina i unes aigües tranquil·les ideals per a nens i adults. Pensada per a famílies i parelles, compta amb:
- Passarel·les adaptades
- Zones d’ombra i dutxes
- Vigilància i seguretat
- Àrees infantils i espais esportius
A més, durant l’estiu, s’organitzen activitats culturals i concerts al passeig marítim. Tot això, sense perdre l’essència mediterrània ni l’ambient relaxat.
L’emblema de bronze que observa el mar
Un dels elements més distintius del lloc és Pasífae, una imponent escultura de bronze creada per l’artista Òscar Estruga. Representa el moment mitològic en què Pasífae, esposa de Minos, és posseïda pel toro blanc de Posidó, originant el mite del Minotaure. Aquesta obra d’art, instal·lada directament a la sorra, s’ha convertit en un símbol icònic de la ciutat i un punt de trobada habitual per a visitants i locals.
Una menció destacada a escala internacional
La combinació de serveis, entorn natural i cultura ha cridat l’atenció de National Geographic, que ha inclòs aquesta platja en el seu llistat de les millors de Catalunya. Segons la publicació:
“Compta amb tot el necessari per gaudir d’un dia perfecte: bona accessibilitat, qualitat de l’aigua i un entorn cuidat.”
Aquesta menció ha catapultat la seva popularitat, tot i que encara conserva l’encant d’un lloc no massificat.
Caminar, respirar i gaudir sense aglomeracions
El passeig marítim que acompanya la platja és ideal per fer una passejada o anar amb bicicleta. L’ambient és relaxat, i fins i tot en caps de setmana d’estiu, la sensació és de convivència tranquil·la, no de multituds. El contrast entre les barques de pesca, les famílies jugant i la silueta de Pasífae crea una escena digna de postal.
Una opció intel·ligent davant la calor
A només 40 minuts de Barcelona, aquesta destinació és ideal per als qui volen fugir de la calor i de les platges més massificades com les de la Costa Brava. Amb connexió per carretera i tren, és una opció perfecta per:
- Una escapada ràpida després de la feina
- Un cap de setmana de desconnexió
- Un dia de pícnic i bany
Com arribar-hi i què portar
- Per carretera: AP-7 + C-32 direcció Vilanova i la Geltrú
- En tren: línia R2 sud, parada a Vilanova i la Geltrú (a 20 minuts a peu de la platja)
- Què portar: tovallola, para-sol, protecció solar, banyador i, si es vol, pícnic
També hi ha restaurants i xiringuitos al passeig per fer un bon àpat amb vistes.
Un dia complet entre mar i cultura
Entre banys d’aigua clara, passejos vora el mar, selfies amb Pasífae i tapes amb vistes, la jornada es fa curta. Per als més actius, hi ha opcions de voleibol platja, esports nàutics o rutes culturals pel centre històric de Vilanova i la Geltrú, que ofereix museus, mercats i una gran oferta d’oci.
El secret que ja no ho és tant
Gràcies al reconeixement de National Geographic, aquesta platja pot guanyar protagonisme aquest estiu. Però encara conserva l’equilibri entre tranquil·litat i qualitat. Si busques una escapada completa, propera i sorprenent, Ribes Roges, a Vilanova i la Geltrú, t’està esperant.