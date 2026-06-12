L&#039;escapadeta
Aquesta piscina natural és espectacular i es troba a només 40 km de Tarragona: banys tranquils i un paisatge de pel·lícula
Pedro Corchado Fontserè
12/06/2026 18:59

Quan arriba aquella calor que converteix l’asfalt en una trampa i les hores semblen més lentes, sovint només ve de gust una cosa: escapar una estona. No cal marxar gaire lluny per trobar espais on l’aigua freda, l’ombra dels arbres i el silenci fan la seva feina gairebé sense esforç. A l’interior de Tarragona encara sobreviuen racons on l’estiu es viu diferent, entre banys improvisats, camins tranquils i paisatges que conviden a desconnectar. Descobreix una de les cales més boniques de Catalunya a la Costa Daurada.

Et pot interessar

Un refugi natural molt a prop

Tot comença en un camí discret que s’endinsa entre arbres, amb l’ombra filtrant-se entre les branques i el so constant de l’aigua marcant el ritme de la caminada. Això és part del que fa especial Farena, un petit poble amagat entre les Muntanyes de Prades que s’ha convertit en un dels punts preferits per a aquells que busquen natura sense artificis i una escapada senzilla, però memorable.

El camí cap a l’aigua

Després d’arribar al poble i deixar el cotxe a la zona habilitada, només queda començar a caminar. La ruta arrenca per una pista forestal còmoda, fàcil de seguir i sense complicacions. No cal experiència prèvia ni una gran preparació. És un recorregut ideal per fer en família, en parella o simplement per regalar-se unes hores lluny del soroll habitual.

Banyista al Toll de l’Olla
Banyista al Toll de l’Olla

El trajecte, d’uns 20 minuts, transcorre entre pinedes frondoses, corriols ombrívols i flaire de terra humida. Cada passa et porta més a prop del que vindrà.

El Toll de l’Olla: un racó que enamora

Quan el soroll de l’aigua comença a ser constant, ja ets a prop. I de cop, el camí s’obre i descobreixes el Toll de l’Olla. Una piscina natural preciosa, alimentada pel riu Brugent, envoltada de roques i vegetació.

El toll de l'olla
El Toll de l’Olla

L’aigua és clara i fresca. No exagerem si diem que sembla d’un anunci. Hi ha zones on toca el sol i d’altres amb ombra generosa. Perfecte per seure, llegir, prendre el sol o, simplement, mirar com l’aigua brolla.

Consells per gaudir-ho al màxim

Hi ha qui s’ho pren com una aventura, altres com una pausa. Siguis com siguis, aquests consells t’ajudaran:

  • Ves-hi d’hora, sobretot en caps de setmana. Evitaràs aglomeracions i tindràs el lloc gairebé per tu sol.
  • Porta calçat còmode i que pugui mullar-se. Algunes roques rellisquen.
  • No t’oblidis del banyador, la tovallola i protecció solar.
  • Aigua, fruita i potser un entrepà. No hi ha serveis al voltant, i un pícnic improvisat vora el riu sempre fa il·lusió.
  • I sobretot: respecta l’entorn. És un espai protegit i màgic. Si el cuidem, el podrem gaudir molt temps.

Una excursió que agrada a tothom

Hi ha rutes més dures, més llargues, amb més desnivell. Aquesta no és una d’elles. Però té alguna cosa especial. És fàcil, curta, bonica i sorprenent. I el millor: és per a tothom.

Els nens s’ho passen genial amb l’aigua. Els adults descobreixen el plaer de seure en silenci, sense notificacions ni presses. I si vas sol, millor encara. Pots escoltar, observar, sentir.

Com arribar sense complicacions

Des de Tarragona, pren la C-14 en direcció a Montblanc i segueix fins a la desviació cap a Farena. Un cop al poble, tot està senyalitzat.

Compte amb l’aparcament. Hi ha espai habilitat, però fora dels límits et pots endur una multa. I no seria el millor record de l’excursió…

Powered by Wikiloc

Un bany diferent, un dia complet

Si ets dels que sempre busca platges noves, pensa en això com una alternativa amb encant. No hi ha sorra ni onades, però sí aigua neta, roques càlides i natura viva. És ideal per fer una pausa i reconnectar amb el que ens envolta.

I si et quedes amb ganes de més, la zona ofereix altres caminades, pobles de conte i paisatges de postal. Però només amb el Toll de l’Olla, ja tindràs el dia fet.

El pla perfecte per aquest estiu

No calen grans plans ni grans pressupostos. Només ganes de descobrir i gaudir. Aquesta piscina natural és una d’aquelles joies que, quan les trobes, ja no oblides. Si encara no hi has estat, aquest estiu pot ser la teva oportunitat. I si ja la coneixes… segurament t’estàs plantejant tornar-hi ben aviat.

Alt Camp Tarragona

Més notícies
Notícia: Les 5 piscines naturals més boniques de Barcelona: cascades de postal entre roques i gorgs amagats en plena muntanya
Comparteix
Cinc oasis amagats entre roques i bosc a menys d’una hora de la ciutat.
Notícia: El poble costaner més encantador de la Costa Brava que molts confonen amb Sardenya pel seu castell del segle XI
Comparteix
La "Sardenya espanyola" és a la Costa Brava: el poble de pescadors amb castell i viles modernistes que has de visitar abans que s'ompli
Notícia: Aquest poble de Tarragona és un autèntic paradís d’estiu: piscines naturals, salts d’aigua i natura en estat pur
Comparteix
Un itinerari sorprenent que combina aigua, pedra i silenci en un indret desconegut.
Notícia: La cala més salvatge de Catalunya on no pots arribar caminant encara que ho intentis
Comparteix
El paradís amagat que no veuràs a Instagram: impossible arribar sense mullar-se

Comparteix

Icona de pantalla completa