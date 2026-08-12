«Fa dècades que els faig perquè funcionen». Dalyce Radtke, entrenadora de 62 anys, revela 4 exercicis per a una part superior forta

Tornar a notar que els braços ja no responen com abans és una punxada que totes coneixem. Aquella sensació de pèrdua de força, la postura que es va encorbant, el dolor que apareix quan menys t’ho esperes. Ens hem fet a la idea que el declivi físic amb l’edat és un camí sense retorn. Un error que ens costa car.
Però, i si et digués que hi ha una manera d’aturar-ho? Un secret, compartit per una dona que ha desafiat tots els pronòstics. Una rutina que no només frena el temps, sinó que sembla fer-lo retrocedir. (Sí, nosaltres també volíem saber-ho tot). I el millor? No et robarà la vida.
Dalyce Radtke té 62 anys. És entrenadora personal i mare de set fills. Després de més de tres dècades dedicades a ajudar dones, ha trobat la fórmula. La seva postura i la seva força al tren superior són, segons ella, millors que mai. Tot gràcies a quatre exercicis que fa “des de fa dècades perquè funcionen”. En menys de 15 minuts, i amb només dues parelles de manuelles.
La història darrere del secret de Dalyce
Imagina una vida plena de reptes. Dalyce Radtke ha passat per gairebé tot: embarassos consecutius, lesions que et deixen fora de joc, cirurgies, i la muntanya russa hormonal de la perimenopausa. Trenta-un anys entrenant dones i enfrontant-se als seus propis canvis. Ella sabia que necessitava una rutina que fos sostenible, efectiva i, sobretot, realista per a la vida de qualsevol dona.
La clau no és la complicació, sinó la constància. No necessitem programes impossibles per sentir-nos fortes i segures.
No volia entrenaments que li robessin hores o que requerissin equipament d’última generació. Volia resultats. I va descobrir que la solució era més senzilla del que semblava. “No són exercicis complicats. Simplement moviments bàsics i senzills que es realitzen amb constància“, explica. Una filosofia que, si la pensem bé, canvia totalment la nostra percepció de l’exercici.
Els 4 moviments imprescindibles per a un tren superior d’acer
Aquests exercicis no són una moda. Són la base d’una força duradora. Dalyce els fa dues vegades per setmana, en tres sèries de 10 a 12 repeticions per cada moviment. I atenció: el pes és clau. Has de triar un que et suposi un repte, especialment en les últimes repeticions, però sense comprometre mai la teva tècnica. El nostre cos ens ho agrairà (i el nostre futur jo, més).
Press de d’homer
Aquest exercici és el teu aliat definitiu per a la força vertical. Asseguda en un banc o una cadira ben ferma, agafa una mancuella de 10 kg (o un pes desafiant) a cada mà, a l’altura de les espatlles. Puja-les per sobre del cap fins que els braços quedin totalment rectes. Després, baixa amb control. Imagina la quantitat de coses que podràs aixecar amb confiança: les bosses de la compra, els néts, o simplement, sentir-te ferma en cada gest. Un moviment bàsic, però amb un impacte brutal en la nostra funcionalitat diària.
Vol invertit
Aquí ve el truc per a aquesta postura que tant ens preocupa. Dalyce utilitza manuelles de 4 kg per a aquest. Amb una mancuella a cada mà, inclina’t des dels malucs, amb els genolls lleugerament flexionats. Els teus colzes han d’estar una mica doblegats. Ara, aixeca les manuelles cap als costats, com si volguessis ajuntar les escàpules. Baixa lentament. És el moviment ocult que reeduca les nostres espatlles i esquena, combatent la tendència a encorbar-nos. La solució a l’esquena rodona que ens empipa.
Press de d’homer amb impuls
Vols una empenta extra? Aquest exercici és pura potència. Agafa les manuelles de 10 kg (les mateixes que en el press d’espatlles) a l’altura de les espatlles. Flexiona lleugerament els genolls i, utilitzant aquest impuls de les cames, aixeca els pesos per sobre del cap. És un moviment que integra tot el cos, donant-nos més força per aixecar càrregues més pesades. Ens permet anar més enllà, activant la musculatura de les cames per assistir els braços. Una sinergia imprescindible per sentir-nos invencibles.
Flexions
L’exercici més bàsic i alhora més efectiu. Comença en posició de planxa alta. Doblega els colzes, baixant el pit cap al terra. Després, empeny cap amunt fins a la posició inicial. Si al principi costa, recorda que es pot adaptar (amb els genolls a terra, per exemple). És el fonament de la força del tren superior, activant el pit, les espatlles i els tríceps. El moviment que revelarà la teva veritable força interior. La constància aquí és la teva millor amiga. No subestimis mai el poder d’aquest clàssic.
Per què aquesta rutina és el teu pròxim gran estalvi en salut?
La història de Dalyce Radtke no és només sobre exercicis; és sobre una filosofia de vida. En un món obsessionat amb la complexitat, ella ens recorda que les solucions més eficaces solen ser les més simples. La força del tren superior no és només una qüestió estètica; és independència. És poder agafar coses, obrir pots, jugar amb els néts sense sentir-nos limitades. És prevenir lesions i mantenir la nostra autonomia durant més temps. (I sí, el nostre pressupost també ho agrairà, ja que no cal pagar gimnasos cars amb màquines que no farem servir).
Aquesta rutina s’alinea perfectament amb la creixent tendència de les dones a prioritzar la força i la longevitat. Ja no volem només “estar primes”; volem “estar fortes“. Volem desafiar els estereotips de l’envelliment i demostrar que l’edat és només un número quan el nostre cos respon amb vigor. Dalyce Radtke és la prova definitiva que això és possible.
El teu cos canvia constantment. Esperar a sentir-te sense energia o amb dolor per començar és un error que podem evitar. Aquesta rutina de Dalyce Radtke no requereix una inversió de temps enorme, ni un equipament extravagant. Només dues parelles de manuelles i la teva decisió de voler sentir-te millor. Comença avui, abans que el teu cos et passi factura. La urgència és real.
Així que la pregunta és: per què no donar una oportunitat a aquests quatre moviments? La teva força, la teva postura i la teva confiança t’ho agrairan eternament, (nosaltres ja estem preparant les nostres manuelles). No és hora de sentir-te millor que mai?