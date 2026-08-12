«Los hago desde hace décadas porque funcionan». Dalyce Radtke, entrenadora de 62 años, revela 4 ejercicios para una parte superior fuerte

Volver a notar que los brazos ya no responden como antes es una punzada que todas conocemos. Esa sensación de pérdida de fuerza, la postura que se va encorvando, el dolor que aparece cuando menos lo esperas. Nos hemos hecho a la idea de que el declive físico con la edad es un camino sin retorno. Un error que nos cuesta caro.

Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de detenerlo? Un secreto, compartido por una mujer que ha desafiado todos los pronósticos. Una rutina que no solo frena el tiempo, sino que parece hacerlo retroceder. (Sí, nosotros también queríamos saberlo todo). ¿Y lo mejor? No te robará la vida.

Dalyce Radtke tiene 62 años. Es entrenadora personal y madre de siete hijos. Después de más de tres décadas dedicadas a ayudar mujeres, ha encontrado la fórmula. Su postura y su fuerza en el tren superior son, según ella, mejores que nunca. Todo gracias a cuatro ejercicios que hace «desde hace décadas porque funcionan». En menos de 15 minutos, y con solo dos pares de mancuernas.

La historia detrás del secreto de Dalyce

Imagina una vida llena de retos. Dalyce Radtke ha pasado por casi todo: embarazos consecutivos, lesiones que te dejan fuera de juego, cirugías, y la montaña rusa hormonal de la perimenopausia. Treinta y un años entrenando mujeres y enfrentando sus propios cambios. Ella sabía que necesitaba una rutina que fuera sostenible, efectiva y, sobre todo, realista para la vida de cualquier mujer.

La clave no es la complicación, sino la constancia. No necesitamos programas imposibles para sentirnos fuertes y seguras.

No quería entrenamientos que le robaran horas o que requirieran equipamiento de última generación. Quería resultados. Y descubrió que la solución era más sencilla de lo que parecía. «No son ejercicios complicados. Simplemente movimientos básicos y sencillos que se realizan con constancia«, explica. Una filosofía que, si la pensamos bien, cambia totalmente nuestra percepción del ejercicio.

Los 4 movimientos imprescindibles para un tren superior de acero

Estos ejercicios no son una moda. Son la base de una fuerza duradera. Dalyce los hace dos veces por semana, en tres series de 10 a 12 repeticiones por cada movimiento. Y atención: el peso es clave. Debes elegir uno que te suponga un reto, especialmente en las últimas repeticiones, pero sin comprometer nunca tu técnica. Nuestro cuerpo nos lo agradecerá (y nuestro futuro yo, aún más).

Press de hombros

Este ejercicio es tu aliado definitivo para la fuerza vertical. Sentada en un banco o una silla bien firme, toma una mancuerna de 10 kg (o un peso desafiante) en cada mano, a la altura de los hombros. Súbelas por encima de la cabeza hasta que los brazos queden totalmente rectos. Luego, baja con control. Imagina la cantidad de cosas que podrás levantar con confianza: las bolsas de la compra, los nietos, o simplemente, sentirte firme en cada gesto. Un movimiento básico, pero con un impacto brutal en nuestra funcionalidad diaria.

Vuelo invertido

Aquí viene el truco para esa postura que tanto nos preocupa. Dalyce utiliza mancuernas de 4 kg para este. Con una mancuerna en cada mano, inclínate desde las caderas, con las rodillas ligeramente flexionadas. Tus codos deben estar un poco doblados. Ahora, levanta las mancuernas hacia los lados, como si quisieras juntar las escápulas. Baja lentamente. Es el movimiento oculto que reeduca nuestros hombros y espalda, combatiendo la tendencia a encorvarnos. La solución a la espalda redonda que nos molesta.

Press de hombros con impulso

¿Quieres un empuje extra? Este ejercicio es pura potencia. Toma las mancuernas de 10 kg (las mismas que en el press de hombros) a la altura de los hombros. Flexiona ligeramente las rodillas y, utilizando ese impulso de las piernas, levanta los pesos por encima de la cabeza. Es un movimiento que integra todo el cuerpo, dándonos más fuerza para levantar cargas más pesadas. Nos permite ir más allá, activando la musculatura de las piernas para asistir a los brazos. Una sinergia imprescindible para sentirnos invencibles.

Flexiones

El ejercicio más básico y al mismo tiempo más efectivo. Comienza en posición de plancha alta. Dobla los codos, bajando el pecho hacia el suelo. Luego, empuja hacia arriba hasta la posición inicial. Si al principio cuesta, recuerda que se puede adaptar (con las rodillas en el suelo, por ejemplo). Es el fundamento de la fuerza del tren superior, activando el pecho, los hombros y los tríceps. El movimiento que revelará tu verdadera fuerza interior. La constancia aquí es tu mejor amiga. Nunca subestimes el poder de este clásico.

¿Por qué esta rutina es tu próximo gran ahorro en salud?

La historia de Dalyce Radtke no es solo sobre ejercicios; es sobre una filosofía de vida. En un mundo obsesionado con la complejidad, ella nos recuerda que las soluciones más eficaces suelen ser las más simples. La fuerza del tren superior no es solo una cuestión estética; es independencia. Es poder coger cosas, abrir frascos, jugar con los nietos sin sentirnos limitadas. Es prevenir lesiones y mantener nuestra autonomía durante más tiempo. (Y sí, nuestro presupuesto también lo agradecerá, ya que no hace falta pagar gimnasios caros con máquinas que no usaremos).

Esta rutina se alinea perfectamente con la creciente tendencia de las mujeres a priorizar la fuerza y la longevidad. Ya no queremos solo «estar delgadas»; queremos «estar fuertes«. Queremos desafiar los estereotipos del envejecimiento y demostrar que la edad es solo un número cuando nuestro cuerpo responde con vigor. Dalyce Radtke es la prueba definitiva de que esto es posible.

Tu cuerpo cambia constantemente. Esperar a sentirte sin energía o con dolor para empezar es un error que podemos evitar. Esta rutina de Dalyce Radtke no requiere una inversión de tiempo enorme, ni un equipamiento extravagante. Solo dos pares de mancuernas y tu decisión de querer sentirte mejor. Comienza hoy, antes de que tu cuerpo te pase factura. La urgencia es real.

Así que la pregunta es: ¿por qué no dar una oportunidad a estos cuatro movimientos? Tu fuerza, tu postura y tu confianza te lo agradecerán eternamente, (nosotros ya estamos preparando nuestras mancuernas). ¿No es hora de sentirte mejor que nunca?