Olga Albaladejo, psicóloga: «Necesitamos aprender a centrarnos más en las cosas buenas que ya nos están pasando»

Acabas de recibir esa noticia que tanto esperabas. Las pruebas médicas han salido perfectas. Has reservado por fin esas vacaciones con las que soñabas. La felicidad te atraviesa.
Pero, ¿dónde está ahora? De repente, parece que ese momento extraordinario se ha desvanecido. Tu mente ya está en el próximo reto o la siguiente preocupación. Una situación que, para muchas, es un dolor cotidiano.
¿Por qué las buenas noticias son una estación de paso y las malas, una residencia de larga duración? Nuestro cerebro tiene un secreto, una programación interna que no conocías, y que puede estar robándote la alegría del momento presente.
Olga Albaladejo, una psicóloga experta en estas dinámicas, tiene la clave definitiva. Ella nos revela que quizás no necesitamos que nos pasen más cosas buenas. (Sí, a nosotros también nos sorprendió este giro).
El verdadero secreto para un bienestar duradero es aprender a centrarnos más en las cosas buenas que ya nos están pasando. Una afirmación que cambia todo lo que creíamos saber sobre la felicidad.
La felicidad, siempre en tránsito
La psicóloga Albaladejo lo llama «la felicidad en tránsito». Una expresión que describe a la perfección esa sensación familiar: llegas a lo que tanto anhelabas y, casi antes de poderlo saborear, tu mente ya está volando hacia el siguiente objetivo. Una trampa que nos hace vivir en un futuro constante.
Detrás de esta tendencia hay un fenómeno bien estudiado: la adaptación hedónica. También conocida como nuestra «cinta de correr hedónica». Nuestro cerebro tiene una capacidad sorprendente para acostumbrarse a las circunstancias, incluso a las más positivas.
Lo que al principio era extraordinario, pronto se normaliza. Se convierte en parte de nuestro paisaje habitual. Elevamos nuestras expectativas sin darnos cuenta, buscando incesantemente la próxima dosis de novedad.
A esto se suma la «falacia de llegada». Es esa creencia ingenua de que la felicidad verdadera aparecerá cuando consigamos ese trabajo, esa casa, esas vacaciones o esa relación. Un error que nos mantiene persiguiendo sombras.
Cuando finalmente lo conseguimos, nuestra mente ya ha fijado una nueva meta. La felicidad, así, se convierte en una mera estación de paso en lugar de un lugar donde detenernos y disfrutar por un tiempo.
¿Por qué las malas noticias duran más?
Si una preocupación puede acompañarnos durante todo el día y una buena noticia parece desvanecerse en horas, no es solo una cuestión de personalidad. Tenemos una predisposición evolutiva que nos hace reaccionar con más intensidad ante las amenazas.
Desde un punto de vista de la supervivencia, detectar un peligro siempre fue más importante que prolongar una emoción agradable. Por eso, una crítica suele ocupar mucho más espacio mental que varios elogios. Un problema reclama nuestra atención con mucha más facilidad que una alegría.
Es nuestro «detector de amenazas» que, si bien es imprescindible, a veces nos juega una mala pasada con la felicidad. No se trata de mirar la vida de color de rosa, sino de evitar que la oscuridad nos impida percibir todos los otros colores (y su frase, ya os avisamos, nos tocó el alma).
No podemos —ni sería conveniente— desactivar nuestro detector de amenazas, pero sí desarrollar mejor nuestra capacidad para reconocer y conservar lo que merece ser disfrutado.
Es como el perfume que llevamos puesto. Al principio, lo percibimos claramente. Después de un rato, dejamos de notarlo. No ha desaparecido; nuestro sistema sensorial simplemente ha dejado de considerarlo una novedad que necesite atención constante. Este es el patrón de nuestro cerebro.
Adaptarnos tiene una función. Si mantuviéramos durante meses la excitación emocional del primer día de vacaciones, o de un ascenso, tendríamos dificultades para ocuparnos del resto de nuestra vida. El reto es claro: perder la novedad, pero sin perder la gratitud.
El truco de las redes sociales y tu felicidad
Las redes sociales no crearon estos mecanismos psicológicos, pero sí pueden intensificar la velocidad con la que pasamos de una experiencia a otra. El scroll infinito es un acelerador de nuestra «felicidad en tránsito».
Compartimos una buena noticia, recibimos unos cuantos ‘me gusta’ y, apenas unos segundos después, ya estamos viendo otro contenido completamente diferente. Una celebración personal da paso a una tragedia, luego a un vídeo divertido y, enseguida, a las vacaciones perfectas de otra persona. Este cambio constante de estímulos hace mucho más difícil que una emoción agradable llegue a consolidarse. Una solución a tu alcance es hacer pausas conscientes.
La solución: aprende a ‘saborear’
La psicología tiene un truco secreto para combatirlo: el ‘savoring’. Podríamos traducirlo como «saborear psicológicamente» una experiencia positiva. Consiste en atenderla, apreciarla y potenciarla conscientemente, en lugar de dejar que pase sin más ni más.
Es una habilidad que podemos entrenar para retener las micro-dosis de dopamina que nos regalan los momentos buenos. Olga Albaladejo nos propone algunas pautas imprescindibles:
- Hacer una pausa antes de pasar página cuando ocurre algo bueno.
- Compartir esa alegría con alguien que realmente se alegre por nosotros.
- Recordar después esos momentos sin analizarlos en exceso.
- Retrasar la necesidad de buscar inmediatamente el siguiente objetivo.
Estas acciones, sencillas pero poderosas, nos permiten alargar la felicidad y evitar que se convierta en una simple estación de paso. El bienestar no consiste únicamente en lograr buenos momentos, sino en estar presentes el tiempo suficiente para darnos cuenta de que los estamos viviendo.
Tu felicidad no puede esperar
Has llegado hasta aquí. Esto no es casualidad. Ahora tienes la solución, la información que necesitas para transformar tu relación con los momentos de alegría. El momento para aplicar estos trucos es ahora.
¿Por qué dejar que la felicidad se desvanezca cuando puedes aprender a retenerla? La próxima vez que te pase algo bueno, ¿qué harás diferente?