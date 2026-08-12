Misterio resuelto: el estroncio en los dientes revela la identidad de los 79 encadenados de Atenas

Imaginaos una fosa común. Dentro, 79 hombres, muchos de ellos todavía con grilletes de hierro oxidado en las muñecas. Una escena de una violencia extrema que dejó a los arqueólogos sin palabras.
Durante casi una década, el silencio fue la respuesta a una pregunta crucial: *¿quiénes eran* estos condenados y por qué terminaron así?
La escena, de una brutalidad inaudita, desconcertó a los expertos durante años. El yacimiento, bautizado como la Explanada, se había convertido en uno de los
Las teorías iban y venían: prisioneros de guerra, mercenarios, tal vez invasores extranjeros. Pero la
Ahora, el
Hablamos del estroncio, un elemento natural que ha
Para desenterrar esta
El estroncio es un elemento que encontramos de forma natural en las rocas y el suelo. De allí se filtra a las aguas subterráneas y, finalmente, entra en nuestra cadena alimentaria.
A medida que un ser humano crece, este elemento se deposita de forma permanente en el esmalte de sus dientes. Y aquí está la
El esmalte dental, una vez formado durante la infancia, no se regenera. Por eso, actúa como una especie de ‘
Comparando la firma de estroncio de los dientes con la geología de una región específica, los científicos pueden determinar con una
Resultados del análisis
El estudio, publicado en la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science: Reports, analizó muestras de 66 de los hombres encadenados. Además, se compararon con 97 individuos más enterrados en la misma necrópolis de Falero. Un total de 163 muestras para encontrar una
Si la teoría de los invasores extranjeros hubiera sido cierta, los isótopos habrían revelado firmas químicas de tierras lejanas. (Nosotros también pensábamos eso, por cierto). Pero la realidad fue
Aproximadamente el
Estadísticamente, los hombres de la fosa común no se diferenciaban en absoluto del resto de la población general enterrada en Falero. La única excepción fue una ínfima minoría (siete individuos en toda la muestra) con indicios de haber pasado su infancia fuera de la región.
La
La brutal purga política de una época convulsa
A finales del siglo VII a.C., Atenas estaba muy lejos de ser el faro de la democracia y la filosofía que conocemos hoy. Era una sociedad
Las facciones aristocráticas luchaban a muerte por el control. El estado centralizado comenzaba a monopolizar el uso de la violencia y el castigo. Un tiempo de cambios radicales y
Algunos historiadores sugieren que estos hombres podrían haber sido seguidores de Cilón, un político y noble ateniense que intentó un
Fuera cual fuera su bando, la disposición ordenada de los cuerpos y los grilletes de hierro lo dejan claro: sus muertes no fueron fruto del caos de una batalla. Fue una
La historia nos avisa: a veces, las amenazas más grandes se esconden en el interior. Un recordatorio de que la paz siempre es frágil.
Este
¿No creéis que, de vez en cuando, vale la pena desconectarse del scroll y desenterrar algún