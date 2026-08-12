Misterio resuelto: el estroncio en los dientes revela la identidad de los 79 encadenados de Atenas

Imaginaos una fosa común. Dentro, 79 hombres, muchos de ellos todavía con grilletes de hierro oxidado en las muñecas. Una escena de una violencia extrema que dejó a los arqueólogos sin palabras.

Durante casi una década, el silencio fue la respuesta a una pregunta crucial: *¿quiénes eran* estos condenados y por qué terminaron así?

La escena, de una brutalidad inaudita, desconcertó a los expertos durante años. El yacimiento, bautizado como la Explanada, se había convertido en uno de los enigmas más grandes de la arqueología clásica.

Las teorías iban y venían: prisioneros de guerra, mercenarios, tal vez invasores extranjeros. Pero la verdad era mucho más compleja y sorprendente de lo que se podía imaginar. Prepárate para desvelar un secreto que ha tardado 2600 años en salir a la luz.

Ahora, el misterio ha sido resuelto . La clave no estaba en los huesos, sino en una firma química oculta en el esmalte dental, un pasaporte que no engaña.

Hablamos del estroncio, un elemento natural que ha reescrito la historia de los 79 encadenados de Atenas y ha revelado su verdadera identidad.

Para desenterrar esta verdad incómoda, el equipo de la bioarqueóloga Julianne R. Stamer, de la Universidad Estatal de Arizona, aplicó una técnica forense de vanguardia : el análisis de isótopos de estroncio. Una solución brillante a un enigma ancestral.

El estroncio es un elemento que encontramos de forma natural en las rocas y el suelo. De allí se filtra a las aguas subterráneas y, finalmente, entra en nuestra cadena alimentaria.

A medida que un ser humano crece, este elemento se deposita de forma permanente en el esmalte de sus dientes. Y aquí está la clave definitiva .

El esmalte dental, una vez formado durante la infancia, no se regenera. Por eso, actúa como una especie de ‘ pasaporte químico ‘ inalterable. Una pista definitiva sobre el lugar exacto donde un individuo pasó sus primeros años de vida.

Comparando la firma de estroncio de los dientes con la geología de una región específica, los científicos pueden determinar con una precisión sorprendente el origen geográfico de una persona. Es un truco de detectives que trasciende los siglos.

Resultados del análisis

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science: Reports , analizó muestras de 66 de los hombres encadenados. Además, se compararon con 97 individuos más enterrados en la misma necrópolis de Falero. Un total de 163 muestras para encontrar una respuesta irrefutable .

Si la teoría de los invasores extranjeros hubiera sido cierta, los isótopos habrían revelado firmas químicas de tierras lejanas. (Nosotros también pensábamos eso, por cierto). Pero la realidad fue impactante .

Aproximadamente el 97% de los hombres encadenados , es decir, 64 de los 66 analizados, presentaban valores de estroncio que coincidían perfectamente con el origen local en el Ática, la región que rodea Atenas.

Estadísticamente, los hombres de la fosa común no se diferenciaban en absoluto del resto de la población general enterrada en Falero. La única excepción fue una ínfima minoría (siete individuos en toda la muestra) con indicios de haber pasado su infancia fuera de la región.

La conclusión es brutal : aquellos hombres no eran un ejército invasor. Eran atenienses. Vecinos, ciudadanos, campesinos locales. Una verdad incómoda que reescribe un capítulo oscuro y viral de la historia.

La brutal purga política de una época convulsa

A finales del siglo VII a.C., Atenas estaba muy lejos de ser el faro de la democracia y la filosofía que conocemos hoy. Era una sociedad tremendamente convulsa , en pleno Período Arcaico.

Las facciones aristocráticas luchaban a muerte por el control. El estado centralizado comenzaba a monopolizar el uso de la violencia y el castigo. Un tiempo de cambios radicales y decisiones drásticas que marcarían el futuro.

Algunos historiadores sugieren que estos hombres podrían haber sido seguidores de Cilón, un político y noble ateniense que intentó un golpe de estado fallido el año 632 a.C. O quizás víctimas de las terribles leyes dracónicas que precedieron a las reformas de Solón, otro de los Siete Sabios de Grecia.

Fuera cual fuera su bando, la disposición ordenada de los cuerpos y los grilletes de hierro lo dejan claro: sus muertes no fueron fruto del caos de una batalla. Fue una ejecución pública calculada , diseñada para enviar un mensaje contundente a toda la población local.

La historia nos avisa: a veces, las amenazas más grandes se esconden en el interior. Un recordatorio de que la paz siempre es frágil.

Este hallazgo imprescindible no solo resuelve un misterio de hace 2600 años. Nos fuerza a mirar atrás y entender mejor los orígenes complejos de nuestra propia civilización, incluidos sus errores más oscuros.