Salt d’aigua, silenci i banys turquesa: aquestes són les piscines naturals més impressionants de Catalunya

En ple estiu, quan el sol pica i l’asfalt crema, no hi ha res més temptador que submergir-se en una piscina natural amagada entre muntanyes o al peu d’un bosc frondós. Catalunya, rica en contrastos geogràfics, ofereix autèntics tresors líquids que no necessiten clor ni rajoles.
Des de salts d’aigua entre cingles fins a gorgs amagats en senders de conte, aquestes piscines naturals són un regal per al cos… i per a l’ànima. En aquesta llista et portem a descobrir les deu més impressionants, perfectes per a una escapada refrescant i en plena connexió amb la natura.
El Gorg Blau: un racó de somni a la Garrotxa
Al cor del Paratge de Sant Aniol d’Aguja, a l’Alta Garrotxa, s’hi amaga una de les joies aquàtiques més desitjades de Catalunya. El Gorg Blau és una bassa d’aigües turqueses envoltada de penya-segats que sembla esculpida per l’art. L’accés no és fàcil implica una caminada entre boscos, però la recompensa és un indret tan net i vibrant que costa marxar-ne.
La Foradada de Cantonigròs: el salt d’aigua que travessa la roca
A prop de Vic, a la comarca d’Osona, la Foradada s’ha convertit en icona fotogràfica. El seu salt d’aigua travessa una obertura natural a la roca, deixant caure l’aigua en una bassa d’esmaragda on és possible banyar-se. És molt popular, per això es recomana visitar-la entre setmana o a primera hora del dia. L’entorn és ideal per fer-hi un pícnic en plena natura.
Gorg de Malatosca: la llegenda de les bruixes a Sant Joan de les Abadesses
També conegut com el Gorg de les Bruixes, aquesta piscina natural no només és preciosa sinó que arrossega una història de misticisme. Segons la tradició local, era punt de reunió de bruixes en temps antics. Avui és un paratge familiar i molt accessible on l’aigua del riu Malatosca forma un racó ombrívol, ideal per fugir de la calor.
La Fontcalda: aigües termals en ple barranc
A la Terra Alta, La Fontcalda és especial per una raó: les seves aigües emergeixen d’un brollador termal a uns 28 °C durant tot l’any. L’entorn rocós, esculpit pel pas del riu Canaletes, crea una piscina natural calenta i salvatge. Antigament va ser destinació de pelegrinatge, i encara es pot visitar l’ermita propera.
El Toll de l’Olla: postal de conte als Ports
A Horta de Sant Joan, el riu Canaletes torna a fer meravelles. Aquí forma el Toll de l’Olla, una piscina natural circular sota un salt d’aigua petit però constant. Envoltat de roca viva i vegetació espessa, és un lloc on el temps sembla aturar-se. Perfecte per a un bany sense presses ni multituds.
Els Gorgs de la Riera de Merlès: cadena de basses al Berguedà
Al llarg de la riera de Merlès, a la frontera entre el Berguedà i Osona, es succeeixen diverses piscines naturals de fàcil accés. Algunes tenen petits salts d’aigua, d’altres zones més profundes, totes envoltades de bosc. Hi ha espai per estendre la tovallola i gaudir del so de l’aigua. Una excursió ideal per a tota la família.
El Gorg de les Donzelles: aigües tranquil·les a Sant Quirze de Besora
El nom ho diu tot: “les donzelles”. Aquest gorg d’aigua serena i color verdós està protegit per grans pedres i vegetació abundant. Està una mica més amagat que d’altres, cosa que garanteix més tranquil·litat. La ruta fins allà és curta i es pot fer amb nens.
Congost de Mont-rebei: un bany al límit de l’abisme
Tot i que no és una piscina natural al seu ús, el pantà que banya el Congost de Mont-rebei ofereix zones de bany espectaculars. Imagina’t nedar entre parets de roca que s’alcen fins a 500 metres al teu voltant. Només el paisatge ja mereix l’excursió, però l’aigua blava i transparent converteix aquest lloc en una experiència total.
Gorg del Pare: salt amagat a Gualba
Aquest racó menys conegut al Parc Natural del Montseny és un descobriment. El Gorg del Pare és una bassa tranquil·la sota un salt d’aigua estret i alt, ideal per a qui cerca silenci i ombra. S’hi accedeix després d’una petita caminada i no sol estar massificat. La frescor està garantida.
El Toll de Vidre: aigües cristal·lines a tocar de la Terra Alta
Tot i ser una mica més a prop d’Aragó, continua sent un tresor per als catalans del sud. El Toll de Vidre, com el seu nom indica, brilla com si fos de vidre. És ampli, té zones de salt i està envoltat de pins i roca calcària. Molts hi van amb neveres i para-sols per passar-hi tot el dia.
Consells per gaudir sense fer malbé
- Emporta’t les deixalles: no hi ha papereres en molts d’aquests llocs, així que tot el que portis… ha de tornar amb tu.
- Evita sabó o cremes solars abans del bany, contaminen l’aigua.
- Consulta si l’accés està regulat: algunes zones tenen aforament o requereixen reserva prèvia en temporada alta.
- Respecta la fauna i flora locals: no arrencis plantes ni cridis, formes part de l’ecosistema.
Explora, respira, respecta
Catalunya guarda en els seus racons naturals piscines secretes que no demanen entrada, només respecte. Llocs on el murmuri de l’aigua substitueix el bullici, on els peus descalços trepitgen molsa i pedres, i on l’estiu se sent més humà.
Ja has estat en alguna d’aquestes meravelles? Explica-ho, comparteix-ho o encara millor planifica la teva pròxima escapada. I no oblidis: la millor petjada és la que no es deixa.