«Caos en El Prat en pleno verano»: la huelga del personal de tierra obliga a suspender 20 vuelos

La peor pesadilla de cualquier viajero acaba de materializarse en pleno auge del verano. Una huelga indefinida del personal de tierra amenaza con paralizar por completo la operativa del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Si tienes un billete comprado para este mes de agosto, mucha atención. El caos organizativo y las cancelaciones preventivas ya han comenzado a golpear las terminales catalanas. (Sí, nosotros también nos hemos llevado las manos a la cabeza al enterarnos).

El conflicto estalla en el momento de mayor afluencia turística del año. La plantilla de Groundforce, la empresa encargada de la facturación, el embarque y la gestión de equipajes, se ha plantado tras denunciar condiciones laborales extremas.

El detonante: trabajo insostenible en las terminales

Los trabajadores representados por el sindicato CGT denuncian cargas de trabajo insostenibles y una rotación de personal descontrolada. Las jornadas interminables sin descansos adecuados se han convertido en la tónica habitual de este verano.

La falta de personal cualificado obliga a los empleados a asumir tareas simultáneas de alta responsabilidad. A todo esto se suma el uso abusivo de horas extraordinarias para tapar los huecos operativos. *(Un cóctel explosivo que ha acabado saltando por los aires)*.

De momento, la dirección de la compañía se niega a negociar con el comité de huelga. Esto deja el conflicto en un punto muerto de muy difícil resolución a corto plazo.

Las 20 aerolíneas afectadas por la protesta

Aunque la compañía no atiende a los dos gigantes principales de El Prat, su impacto es devastador. Groundforce presta servicio a una mega lista de 20 aerolíneas internacionales de primer nivel tanto en la T1 como en la T2.

Las compañías afectadas incluyen gigantes como Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways y Etihad Airways. Si vuelas con alguna de ellas, la alarma debe encenderse inmediatamente en tu calendario.

Otras firmas de gran volumen como United Airlines, Turkish Airlines, Swiss/SAS, Finnair, ITA Airways, Air Arabia o LOT Polish Airlines también dependen directamente de este personal en tierra.

Si tu vuelo está operado por Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar, Etihad, United, Turkish o Finnair, debes revisar el estado de tu reserva antes de salir hacia el aeropuerto sin perder un solo segundo.

Cancelaciones en marcha y colas kilométricas

Las primeras consecuencias ya se hacen notar con fuerza en los mostradores. Ya se ha registrado la cancelación de una veintena de vuelos de manera preventiva para evitar el colapso operativo de las instalaciones.

Aunque las salidas y llegadas no sufren retrasos generalizados de momento, las colas en la facturación son infinitamente más largas de lo habitual. La desesperación comienza a extenderse entre los usuarios desinformados.

La plantilla exige un entorno de trabajo seguro y digno. Consideran que la salud laboral es un derecho irrenunciable que se ha vulnerado de manera sistemática durante esta campaña estival.

Servicios mínimos decretados por el Ministerio

Para amortiguar el impacto sobre los pasajeros, el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos obligatorios. Estos porcentajes variarán en función del destino y del tipo de conexión disponible.

Los vuelos hacia las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla tendrán protegida una operativa del 80% de las frecuencias durante todo el mes de agosto. Es el tramo con más protección legal.

Para las conexiones internacionales o rutas peninsulares donde el transporte alternativo supere las cinco horas, la protección se reduce a un 58% de los vuelos.

En el caso de los trayectos peninsulares con alternativa en tren o autobús de menos de cinco horas, la cobertura garantizada cae estrepitosamente al 35%. (Un recorte severo que deja miles de asientos en el aire).

Cómo evitar quedarte tirado en El Prat

Si tienes planificado un viaje inminente desde la ciudad condal, debes activar un protocolo de seguridad personal inmediatamente. La anticipación es la única herramienta para salvar tus vacaciones.

Consulta la página web oficial o la aplicación de tu aerolínea antes de salir de casa. Los cambios de última hora y las modificaciones de puerta se están comunicando con muy poco margen de tiempo.

Llega a la terminal con una antelación mínima de tres a cuatro horas. El cuello de botella en la entrega de maletas te puede hacer perder el embarque aunque el avión despegue a la hora.

En caso de cancelación por huelga del personal de tierra, la aerolínea está obligada a ofrecerte transporte alternativo o el reembolso íntegro del billete, además de comida y alojamiento si fuese necesario.

¿Qué puedes reclamar legalmente?

Muchos viajeros desconocen sus derechos y acaban asumiendo costos que corresponden legalmente a las compañías. No cometas este error con el dinero de tu bolsillo.

Si tu vuelo se cancela con menos de 14 días de antelación, tienes derecho a una indemnización económica de entre 250 y 600 euros, según la distancia del trayecto programado.

Guarda todos los tiques de gastos extraordinarios que debas hacer por el retraso. Comidas, taxis o noches de hotel involuntarias deben ser reembolsadas íntegramente por la compañía aérea.

La huelga del personal de tierra no exime a las aerolíneas de sus obligaciones de atención al cliente. Exige hojas de reclamación oficial directamente en el mostrador del aeropuerto.

Revisa tu correo electrónico de manera constante y mantén el teléfono operativo durante todo el trayecto hacia la terminal. ¿Te arriesgarás a perder las vacaciones o comprobarás el estado de tu vuelo ahora mismo?