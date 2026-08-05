Las nuevas On Running en color helado de praliné que mejor combinan con vestidos cortos este verano 2026

Buscamos las zapatillas perfectas para el verano y parece que nuestra búsqueda ha llegado oficialmente a su fin. (Sí, nosotros también alucinamos con el flechazo).

Las tendencias en calzado deportivo cambian a la velocidad de la luz. Sin embargo, hay modelos que trascienden cualquier temporada y se convierten en el centro de todas las miradas.

El mercado de las sneakers está experimentando una sacudida silenciosa pero imparable. Ya no se busca solo el rendimiento extremo para el asfalto. Ahora exigimos estilo sin renunciar a la comodidad absoluta.

El triunfo del diseño minimalista

Las codiciadas Cloudsoma Hike de On Running han aterrizado en un tono helado de praliné que rompe con todo lo establecido. (Y nuestra cartera ya tiembla de verdad).

La prestigiosa firma deportiva ha conseguido equilibrar a la perfección el rendimiento técnico con una estética sofisticada. Su precio asciende a 170,00 euros, una inversión elevada pero totalmente justificada.

Los tonos grises se mezclan sutilmente con el marrón claro y el crudo de la suela. El resultado es una zapatilla extremadamente versátil que irradia elegancia urbana desde el primer segundo.

Olvídate de utilizarlas exclusivamente para correr o pisar el gimnasio. Su verdadera magia reside en romper esquemas estéticos combinándolas con prendas totalmente opuestas.

Cómo llevarlas con estilo este verano

Las amantes del estilo más clásico las prefieren con unos sencillos bermudas de lino básico. Aunque el verdadero acierto de las que más saben de moda consiste en arriesgar con prendas inesperadas.

Funcionan de maravilla al fusionarlas con un vestido mini blanco y bien fresquito. También arrasan con fuerza junto a las faldas globo más virales de esta temporada estival.

Esta combinación de calzado técnico con prendas femeninas define la tendencia del momento. Consigue un equilibrio visual sorprendente que atrae todas las miradas en la calle.

¿Vas a dejar que te las quiten antes de que comience septiembre? Vuelan de las estanterías si depende de nuestras ganas de estrenarlas hoy mismo.

No digas que no te habíamos avisado cuando las veas agotadas en la web. La fiebre por el praliné ha llegado para quedarse durante todo el calor.