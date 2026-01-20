Este pueblo de Girona ofrece arroces de un chef con estrella Michelin y vistas al mar por solo 22 euros en la Costa Brava

Cuando la cocina de autor se encuentra con un escenario de postal, el resultado puede ser mágico. Y eso es exactamente lo que ocurre en Begur, que se ha convertido en un nuevo refugio gastronómico para quienes buscan sabor y serenidad a partes iguales.

A solo una hora de Barcelona, este pueblo de la Costa Brava estrena una propuesta irresistible: AlKostat, un restaurante marinero dirigido por el prestigioso chef Jordi Vilà, distinguido con una estrella Michelin por su proyecto Alkimia.

La cocina catalana revisitada con carácter

En el corazón del Hotel Finca Victoria, un alojamiento elegante situado en la cala de Sa Riera, AlKostat se erige como una experiencia más que como un simple restaurante. El comedor se esconde en un claustro de masía restaurada, con paredes de piedra y un ambiente íntimo para 70 comensales. Aquí, el pasado y la innovación dialogan en una carta que rinde homenaje a la cocina catalana con estilo propio.

Jordi Vilà aplica su filosofía de cocina de proximidad y temporada, con platos que combinan creatividad, memoria y respeto por el producto. La brasa, integrada en el patio, es el corazón simbólico y real: llama y sabor van de la mano en muchas de sus elaboraciones.

Entrantes con carácter propio

Los platos iniciales sorprenden por el juego de texturas y sabores, como la croqueta de bikini trufado, la tortilla de patata con suquet de tripa de bacalao y sobrasada, o una brandada de bacalao con patata al caliu, que reformula clásicos de toda la vida con un toque moderno.

También hay platos que evocan la cocina de domingo pero con un giro refinado, como los macarrones gratinados con asado de pollo o los fideos marineros a la cazuela. Sabores que reconfortan, pero que sorprenden a cada bocado.

Arroces de chef, vistas de postal

Pero sin duda, las estrellas de la carta son los arroces, preparados con producto fresco y un respeto absoluto por el sofrito y la tradición. El comensal puede elegir entre tres opciones:

Arroz de Girona , con pollo, setas y caracoles, por solo 22 euros .

, con pollo, setas y caracoles, por solo . Arroz del Empordà , con sofrito oscuro, sepia, cigalas y butifarra, por 24 euros .

, con sofrito oscuro, sepia, cigalas y butifarra, por . Arroz del barco, con cola de gamba, cigalas y espardeña, por 35 euros.

Todas tres opciones se presentan como una oportunidad única para degustar arroces de autor a precios más que razonables, en un entorno privilegiado con vistas directas al mar Mediterráneo.

Una oferta gastronómica completa y diversa

La experiencia culinaria no termina en AlKostat. Hotel Finca Victoria cuenta con otros espacios gastronómicos diseñados por el mismo Jordi Vilà. El Cala Bar, ubicado en el corazón del edificio principal, ofrece platos ligeros, cócteles clásicos y creaciones de autor en un ambiente desenfadado. Es el espacio ideal para un aperitivo a media tarde o una copa después de cenar.

Además, el Pool Bar propone una carta reducida para disfrutar de tapas y bebidas sin tener que moverse de las tumbonas de la piscina. Y para los amantes del lujo y el mar, La Caseta del Mar, justo en primera línea de playa, ofrece champán frío, ostras frescas y servicios exclusivos como el alquiler de kayaks, paddle surf o incluso barcos privados.

Un hotel con encanto, diseño y exclusividad

El Hotel Finca Victoria ha sido restaurado con mucho cuidado por By Salomon Hospitality, el grupo hotelero de los hermanos Serra Moreno. El proyecto ocupa una mansión histórica transformada en un refugio solo para adultos, con 38 habitaciones amplias, de las cuales 12 son suites con un estilo elegante y detalles personalizados.

La joya de la finca es, sin duda, la Suite La Torre, ubicada en la torre original de la casa y con unas vistas panorámicas de 360 grados sobre el mar y las montañas. Dispone de una terraza solárium privada para vivir una experiencia de descanso total.

Los servicios de bienestar completan la oferta: spa con circuito de aguas, sauna, jacuzzi, duchas de sensaciones, cabinas de tratamiento y un gimnasio completamente equipado. Además, el centro organiza clases de yoga en la playa al amanecer, ideales para comenzar el día en armonía con el entorno.

Más que un hotel, un estilo de vida

Con este nuevo establecimiento, By Salomon Hospitality refuerza su apuesta por una hospitalidad diferencial, combinando proyectos urbanos de 2 a 4 estrellas con hoteles singulares de alto standing, enfocados a clientes que buscan experiencias únicas.

Después de haberse expandido a ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Lisboa, Oporto y Budapest, la firma continúa buscando nuevos espacios donde combinar lujo, autenticidad y servicio de calidad.

Una escapada irresistible

Begur se reafirma como uno de los pueblos más atractivos de la Costa Brava, no solo por sus paisajes y calas idílicas, sino ahora también por su propuesta gastronómica. Poder disfrutar de un arroz de chef Michelin por 22 euros, rodeado de mar, historia y elegancia, es una oportunidad que pocos querrán dejar escapar este verano.

AlKostat no es solo un restaurante, es la puerta de entrada a una experiencia sensorial que une tradición, alta cocina y mar Mediterráneo. Un secreto bien guardado que ya comienza a hacer ruido.