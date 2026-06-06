El gorg amb cascada i piscina natural d’aigües cristal·lines a només 30 minuts de Barcelona: una escapada de conte per refrescar-se

El paisatge pot aturar-te el batec i despertar una sed de descobrir que ni sabies que tenies. Hi ha racons on la natura sembla escoltar els teus pensaments, i només al caminar sents que et va revelant secrets acollidors.
El santuari més amagat de Catalunya: suspès sobre fagedes i només s’hi pot accedir per una cornisa amb esglaons de roca
Quan el bosc murmura i l’aigua crida
A vegades no cal travessar mitja Catalunya per sentir-se lluny del món. N’hi ha prou sortir amb ritme lent i deixar-se guiar per una senda que flueix entre arbres, roca i el reflex viu de l’aigua. Quan finalment arribes, el cor s’atura: allà hi ha una cortina d’aigua que cau amb suavitat creativa, modelant una olla d’aigües transparents que sembla haver estat traçada amb mà de conte.
Gorg de la Mola: camins senzills, recompensa màxima
Parlar del Gorg de la Mola és parlar d’un d’aquests llocs que et captiven des del primer pas. Tota l’excursió és curadíssima, de poca distància i accessible per a gairebé tothom, fins i tot amb nens.
La ruta més habitual comença des de Sant Andreu de la Barca, a pocs minuts en tren des de Barcelona. El punt d’inici és prop de la intersecció entre els carrers Lluís Companys i Josep Tarradellas. Només són uns 1,7 km de caminada lleugera. Encara que es pot fer circular, la majoria dels itineraris són lineals i fàcils d’entomar, pensats per a famílies i sortides ràpides.
Quan la roca roja s’esculpeix amb aigua
El camí segueix la riera de Corbera, atravessant un bosc de ribera on la vegetació abriga i acompanya el pas. En arribar al lloc, et trobes un canyó curt, de parets d’arena roja, amb una cascada que cau delicada cap a una fonda piscina natural.
Aquest salt d’aigua i l’olla resultant són autèntics, com diria un amic meu, “d’un altre planeta”, però aquí, a només vint minuts de la ciutat, i sense necessitat de cotxe. És com un secret compartit entre corriols, roques i esperança de refresc. El lloc sol estar bastant concorregut els caps de setmana d’estiu, i fins i tot s’hi troba brossa; és important ser respectuós i endur-se’n els propis residus.
Per recordar-hi sempre
El final del camí no és una panera: és una invitació a tancar els ulls i remullar-se fins al genoll, sentir l’aigua corrent entre els dits dels peus, respirar el verd i veure com una gota d’aigua es reflecteix com un tresor en solitari.
Dades pràctiques per visitar el Gorg de la Mola
- Accés: Tren FGC fins a Sant Andreu de la Barca.
- Distància de la ruta: Al voltant d’1,7 km d’anada.
- Dificultat: Fàcil, ideal per fer en família o escapades curtes, amb un lleuger descens a la zona de la cascada.
- Durada estimada: Al voltant d’una hora, amb temps per banyar-se inclòs.
- Recomanacions: Portar calçat que agarri bé, especialment per zones humides. Si és estiu i hi ha poca pluja, el cabal pot ser baix però la piscina segueix sent fantàstica.
Quan anar al Gorg de la Mola
Tot l’any és bon moment per descobrir aquesta gorga, però l’estiu és especialment màgic, quan l’aigua és una medicina per a l’ànima. Tanmateix, després de pluges, aquesta gorga brilla encara més per la força de la cascada i les formes esculturals de la roca roja.
Un final senzill, un record potent
No necessites hora exacta, ni aprovisionar-te de menjar gourmet, ni registrar-te. Només anar-hi, caminar amb calma, decidir-te a remullar-te… i descobrir que a vegades el meravellar-se està a vint minuts de casa.
Aquesta és una escapada d’estiu ideal per a retrobar la natura, compartir somriures, i fer que el temps quedi enrere, tot compensat per un salt d’aigua i una piscina natural que t’acull. Perquè hi ha indrets on l’aigua parla, encara que no faci soroll.