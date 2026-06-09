Ni platja ni piscina: aquest gorg amb cascada i història màgica és el secret millor guardat de Barcelona

Entre arbres frondosos i un murmuri d’aigua que sembla xiuxiuejar secrets antics, s’hi amaga una joia natural a només una hora de Barcelona. És el Gorg de les Donzelles, una piscina natural tan bonica que sembla treta d’un llibre de llegendes. I és que, a més del seu entorn impressionant, aquest racó guarda una història màgica que ha sobreviscut al pas del temps.
Cada estiu, més excursionistes, famílies i amants d’allò ocult descobreixen aquest lloc com una escapada refrescant i única. Però el Gorg de les Donzelles no és només un lloc on banyar-se: és una experiència que combina natura, tradició oral i un entorn de postal.
Un racó de conte a tocar de Barcelona
Situat al municipi de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental, aquest gorg, terme català per a designar una bassa natural, s’ha convertit en una parada obligada per a qui busca un bany diferent, lluny del bullici de la costa. L’itinerari des de Barcelona és senzill i ràpid: menys d’una hora en cotxe, seguida d’una caminada tranquil·la entre vegetació i camins senyalitzats.
El primer que sorprèn en arribar és la cascada que alimenta la bassa, d’aigües netes i fresques, amagada entre roques cobertes de molsa i falgueres. Amb uns 18 metres quadrats i una profunditat que ronda els dos metres, ofereix un entorn íntim i silenciós. Aquí, el so de l’aigua que cau i el cant dels ocells substitueixen el soroll del trànsit o les notificacions del mòbil.
Una llegenda màgica entre roques i aigua
Però el Gorg de les Donzelles no és només un espectacle visual. Darrere del seu nom i aparença encantadora s’hi oculta una llegenda local que ha estat transmesa de generació en generació. Es diu que en temps antics, unes donzelles eren presoneres d’un senyor feudal en una fortalesa propera. Cansades del seu captiveri, van suplicar ajuda al cel.
Una nit de tempesta, quan els trons sacsejaven el cel, un llamp va trencar les parets de pedra que les retenien. Alliberades, les joves van córrer cap al bosc, guiades per la lluna i els llamps, fins que van arribar a aquest racó on es van fondre amb la natura. Des d’aleshores, l’aigua del gorg es considera sagrada, protectora, i alguns asseguren que, si pares atenció, encara pots sentir les seves veus al capvespre.
Ruta senzilla per arribar al Gorg de les Donzelles
L’accés és apte per a gairebé tots els públics. La caminada comença al Camí de la Vall Blanca, un sender suau que travessa la vall de Vallderrós. Durant el recorregut es passa pel Salt de Vallderrós, una altra cascada que mereix una pausa, i pel Séc dels Ducs, un paratge igualment encantador.
En total, la ruta a peu és d’uns 30 minuts, amb trams d’ombra abundant i terreny de fàcil accés. Ideal per a famílies, parelles o grups d’amics que desitgin una aventura accessible i sense aglomeracions.
Natura salvatge i protegida
Un dels grans encants del Gorg de les Donzelles és el seu entorn natural pràcticament intacte. La humitat del lloc, constant durant tot l’any, ha generat un microclima perfecte per a la vida silvestre. La molsa cobreix les roques com si fos vellut, els líquens decoren els troncs i les falgueres creixen en abundància.
No és estrany veure amfibis a prop de l’aigua, petits ocells revolant entre els arbres o fins i tot papallones que semblen formar part de la llegenda. Aquest és un lloc que convida al respecte, a caminar en silenci i observar sense alterar.
Un pla perfecte per desconnectar aquest estiu
En un moment en què moltes platges estan saturades i les altes temperatures fan que qualsevol ombra sigui benvinguda, el Gorg de les Donzelles s’erigeix com una opció alternativa, tranquil·la i profundament connectada amb la natura. No hi ha xiringuitos, ni dutxes, ni aglomeracions. Només tu, l’aigua i el bosc.
Molts dels que el descobreixen per primer cop hi tornen cada any. Alguns hi van d’hora per gaudir del silenci del matí, d’altres prefereixen el migdia per deixar-se abraçar pel sol entre capbussó i capbussó. Sigui com sigui, el record que deixa aquest lloc és difícil d’esborrar.
On la natura i la llegenda s’agafen de la mà
El Gorg de les Donzelles no és només una destinació per a l’estiu. És un viatge al cor d’una història, un racó on la bellesa natural s’entrellaça amb la màgia popular. A només una hora de Barcelona, aquest paradís discret ofereix un refugi perfecte per a qui busca alguna cosa més que un simple bany.
T’animes a deixar-te portar per la llegenda aquest estiu? Si coneixes algun altre racó tan màgic com aquest, no dubtis a compartir-lo. Potser, entre tots, podem continuar descobrint aquelles joies naturals que encara queden per explorar.