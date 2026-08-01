Refresca’t com mai: 6 piscines naturals de Catalunya que no trobaràs en cap hotel

Submergeix-te en la cara més indòmita de Catalunya: gorgs amagats entre muntanyes, salts d’aigua de conte i aigües que esculpeixen el paisatge. Explorar aquestes piscines naturals no és només refrescar-se: és connectar amb la terra, el silenci i allò salvatge.
La ruta cap a una de les cascades més boniques de Girona: 3 quilòmetres, un salt de 6 metres i gorg natural
En plena onada de calor, descobrir aquests racons és obrir una porta secreta a la frescor pura, lluny del clor i de les aglomeracions. Des del Montseny fins a la Garrotxa, la natura catalana guarda veritables tresors aquàtics.
Les joies amagades de l’aigua salvatge
El Gorg de Malatosca, també conegut com el “Gorg de les Bruixes”, s’amaga a Sant Joan de les Abadesses, al cor del Ripollès. El seu nom evoca llegendes i la seva realitat no decep: un salt d’aigua emmarcat per vegetació espessa i roques centenàries, on l’aigua cau formant una piscina natural perfecta per banyar-se amb calma.
A la comarca volcànica de la Garrotxa, la natura ha cisellat el Gorg Blau i el Gorg de Can Poeti, tots dos a Sant Aniol d’Aguja. Aquí, el blau turquesa de l’aigua contrasta amb les parets fosques d’origen volcànic, oferint un espectacle hipnòtic a qui s’atreveix a caminar fins als seus dominis.
Si busques alguna cosa més càlida, la Fontcalda, a Gandesa (Terra Alta), ofereix un bany diferent. Les seves aigües termals emergeixen a uns 38 °C, entre formacions rocoses i el murmuri del riu Canaletes. És un spa natural, gratuït i salvatge.
A la frontera entre el Moianès i el Vallès Oriental, el Gorg de les Donzelles, a Sant Miquel del Fai, barreja salts d’aigua, història i accés senzill. La llegenda de les seves aigües encantades li dona un aire màgic, ideal per a un bany que sembla tret d’un llibre de fantasia.
I si parlem de llocs veritablement salvatges, la Gola de les Heures, a la Riera de Merlès (Berguedà), és una cadena de gorgs que semblen esculpits pel temps. Alguns són profunds, perfectes per fer salts valents; d’altres, més suaus, ideals per a famílies.
Natura que abraça: rutes i accés
Moltes d’aquestes piscines naturals estan integrades en rutes de senderisme suaus, ideals per gaudir tant del camí com del destí.
Per arribar al Gorg de Malatosca, n’hi ha prou amb una passejada de 10 minuts des del centre de Sant Joan de les Abadesses. Els gorgs de la Garrotxa, en canvi, requereixen una mica més d’esforç: camins d’1 a 2 hores, tot i que ben senyalitzats i amb paisatges que compensen cada pas.
La Fontcalda es pot assolir tant amb cotxe com amb bici, seguint part de la Via Verda de la Terra Alta. El Gorg de les Donzelles és a tot just 15 minuts a peu des de l’aparcament de Sant Miquel del Fai, cosa que el converteix en una opció popular i accessible.
Si busques aventura, la Riera de Merlès t’espera amb diverses zones d’aparcament i rutes que van des dels 20 minuts fins a camins circulars més llargs, ideals per a qui vol passar-hi tot el dia.
Consells per a una experiència sense entrebancs
Porta sempre calçat adequat, ja que molts gorgs estan envoltats de pedres relliscoses o requereixen creuar petits rierols. Unes sandàlies de riu poden ser el teu millor aliat.
Evita les hores punta: els caps de setmana, alguns d’aquests racons reben més visitants dels que el seu fràgil equilibri natural pot suportar. Anar-hi entre setmana o a primera hora pot marcar la diferència.
No deixis rastre. Emporta’t tota la brossa, evita cremes solars agressives i respecta la fauna local. Aquestes piscines naturals són refugi de moltes espècies i depenen del nostre respecte per mantenir-se vives.
No totes les zones permeten el bany legalment. Algunes estan protegides per normativa local. Abans de llençar-te a l’aigua, assegura’t que està permès banyar-s’hi.
@juanreyesinmobiliario 🎥✨ ¡Explorando el Gorg de Malatosca! 🌊🌿 Este lugar es un verdadero paraíso natural en Cataluña. 🌞💚 Perfecto para una escapada y conectar con la naturaleza. 🌲✨ #GorgDeMalatosca #Cataluña #Naturaleza #Aventura #TravelTok #Explorando #Escapada #BellezaNatural #NatureLovers ♬ Happy Motown Celebrate – MetamixMusic
Més enllà del capbussó: connexió amb el territori
Cada piscina natural sol estar a prop d’algun poble amb encant. Sant Joan de les Abadesses ofereix patrimoni medieval i gastronomia casolana; Gandesa té vins amb denominació d’origen i un passat històric interessant.
A la Garrotxa, pots combinar la visita al Gorg Blau amb una parada a Besalú o Castellfollit de la Roca, dues joies arquitectòniques sobre cingles. A prop del Montseny, a més del senderisme, trobaràs petits productors de mel, embotits i formatge artesanal.
Pren-te el teu temps per parlar amb la gent del lloc. Molts d’aquests indrets tenen llegendes, històries i secrets que només els veïns coneixen.
Tanca l’estiu amb una immersió salvatge
En temps de soroll, presses i estius saturats de turistes, aquests indrets naturals són un bàlsam per a l’ànima. Banyar-se en una piscina és agradable. Submergir-se en un gorg esculpit per segles d’aigua, envoltat de bosc i silenci, és una altra cosa.
Catalunya amaga racons on l’estiu es torna més autèntic, on pots sentir l’aigua córrer entre els dits sense que res més importi.
Quin visitaràs primer? Explica-ho, comparteix-ho i, sobretot, respecta-ho. Perquè aquestes piscines salvatges són un regal que la natura encara ens presta… i és responsabilitat nostra conservar-les.