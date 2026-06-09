Ni playa ni piscina: este remanso con cascada e historia mágica es el secreto mejor guardado de Barcelona

Entre árboles frondosos y un murmullo de agua que parece susurrar secretos antiguos, se esconde una joya natural a solo una hora de Barcelona. Es el Gorg de les Donzelles, una piscina natural tan bonita que parece sacada de un libro de leyendas. Y es que, además de su entorno impresionante, este rincón guarda una historia mágica que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Cada verano, más excursionistas, familias y amantes de lo oculto descubren este lugar como una escapada refrescante y única. Pero el Gorg de les Donzelles no es solo un lugar donde bañarse: es una experiencia que combina naturaleza, tradición oral y un entorno de postal.

Un rincón de cuento cerca de Barcelona

Situado en el municipio de Bigues i Riells, en la comarca del Vallès Oriental, este gorg, término catalán para designar una poza natural, se ha convertido en una parada obligada para quien busca un baño diferente, lejos del bullicio de la costa. El itinerario desde Barcelona es sencillo y rápido: menos de una hora en coche, seguida de una caminata tranquila entre vegetación y caminos señalizados.

Gorg de es donzelles

Lo primero que sorprende al llegar es la cascada que alimenta la poza, de aguas limpias y frescas, escondida entre rocas cubiertas de musgo y helechos. Con unos 18 metros cuadrados y una profundidad que ronda los dos metros, ofrece un entorno íntimo y silencioso. Aquí, el sonido del agua cayendo y el canto de los pájaros sustituyen el ruido del tráfico o las notificaciones del móvil.

Una leyenda mágica entre rocas y agua

Pero el Gorg de les Donzelles no es solo un espectáculo visual. Detrás de su nombre y apariencia encantadora se oculta una leyenda local que ha sido transmitida de generación en generación. Se dice que en tiempos antiguos, unas doncellas eran prisioneras de un señor feudal en una fortaleza cercana. Cansadas de su cautiverio, suplicaron ayuda al cielo.

Una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían el cielo, un rayo rompió las paredes de piedra que las retenían. Liberadas, las jóvenes corrieron hacia el bosque, guiadas por la luna y los relámpagos, hasta que llegaron a este rincón donde se fundieron con la naturaleza. Desde entonces, el agua del gorg se considera sagrada, protectora, y algunos aseguran que, si pones atención, aún puedes escuchar sus voces al atardecer.

Ruta sencilla para llegar al Gorg de les Donzelles

El acceso es apto para casi todos los públicos. La caminata comienza en el Camí de la Vall Blanca, un sendero suave que atraviesa el valle de Vallderrós. Durante el recorrido se pasa por el Salt de Vallderrós, otra cascada que merece una pausa, y por el Séc dels Ducs, un paraje igualmente encantador.

En total, la ruta a pie es de unos 30 minutos, con tramos de sombra abundante y terreno de fácil acceso. Ideal para familias, parejas o grupos de amigos que deseen una aventura accesible y sin aglomeraciones.

Naturaleza salvaje y protegida

Uno de los grandes encantos del Gorg de les Donzelles es su entorno natural prácticamente intacto. La humedad del lugar, constante durante todo el año, ha generado un microclima perfecto para la vida silvestre. El musgo cubre las rocas como si fuera terciopelo, los líquenes decoran los troncos y los helechos crecen en abundancia.

No es extraño ver anfibios cerca del agua, pequeños pájaros revoloteando entre los árboles o incluso mariposas que parecen formar parte de la leyenda. Este es un lugar que invita al respeto, a caminar en silencio y observar sin alterar.

Un plan perfecto para desconectar este verano

En un momento en que muchas playas están saturadas y las altas temperaturas hacen que cualquier sombra sea bienvenida, el Gorg de les Donzelles se erige como una opción alternativa, tranquila y profundamente conectada con la naturaleza. No hay chiringuitos, ni duchas, ni aglomeraciones. Solo tú, el agua y el bosque.

Muchos de los que lo descubren por primera vez regresan cada año. Algunos van temprano para disfrutar del silencio de la mañana, otros prefieren el mediodía para dejarse abrazar por el sol entre chapuzones. Sea como sea, el recuerdo que deja este lugar es difícil de borrar.

Donde la naturaleza y la leyenda se toman de la mano

El Gorg de les Donzelles no es solo un destino para el verano. Es un viaje al corazón de una historia, un rincón donde la belleza natural se entrelaza con la magia popular. A solo una hora de Barcelona, este paraíso discreto ofrece un refugio perfecto para quien busca algo más que un simple baño.

¿Te animas a dejarte llevar por la leyenda este verano? Si conoces algún otro rincón tan mágico como este, no dudes en compartirlo. Quizás, entre todos, podamos seguir descubriendo aquellas joyas naturales que aún quedan por explorar.