Josh Grubbs, médico experto en adicciones y trastornos: «La pornografía en exceso arruina la vida a cada vez más gente»

La pornografía ha dejado de ser un simple clic. Para millones de personas, se ha convertido en una prisión digital que les está destrozando la vida.

Esta es la contundente advertencia del Dr. Josh Grubbs, experto en adicciones y trastornos, la voz que resuena con una verdad incómoda. Pero, ¿realmente somos conscientes de la magnitud de esta epidemia silenciosa?

¿La pornografía, una prisión digital?

Un estudio de 2019 ya encendió todas las alarmas: un sorprendente 11% de los hombres y un 3% de las mujeres se consideraban, al menos, un poco adictos. La Generación Z, en particular, reclama más restricciones. Ahora, dos aplicaciones secretas prometen la solución definitiva a este error vital.

¿Sus nombres? Quittr y Relay.

Quittr y Relay: las apps que desafían la adicción

La historia de Seth, un trabajador de 31 años en el oeste de Texas, es un reflejo de esta realidad. Desde que descubrió la pornografía a los 11 años, su vida se convirtió en un círculo vicioso. Intentaba dejarlo una y otra vez, pero las recaídas lo llevaban a un estado de ánimo muy bajo, incluso con pensamientos suicidas. Ningún bloqueador ni app religiosa lo ayudó.

El año pasado, un anuncio en línea de Quittr lo cambió todo para él. Esta aplicación, creada por Alex Slater cuando solo tenía 19 años, ya cuenta con más de 1,3 millones de descargas. ¿Su fórmula viral? La gamificación del proceso: recompensa con experiencia, sube de nivel y otorga medallas por cada día de abstinencia. Es una inyección de dopamina para decir adiós a la pornografía. (Sí, nosotros también alucinamos con su ingeniosa simplicidad).

¿Y su precio? Solo 20 dólares anuales. Un ahorro increíble si pensamos en el costo emocional y vital que supone esta adicción. Quittr también ofrece un potente componente comunitario, con grupos de apoyo exclusivos donde muchos encuentran un espacio seguro para compartir su lucha.

Junto a ella, Relay, fundada por Chandler Rogers en 2021, ya ha llegado a las 122.000 descargas. Con un costo de aproximadamente 150 dólares al año, va más allá. Incluye una comunidad de apoyo en línea, lecciones diseñadas por terapeutas y revisiones semanales del progreso. Ambos servicios se han convertido en un truco imprescindible para miles de personas que buscan una salida.

La conexión real: el secreto detrás de la recuperación

Pero, ¿pueden realmente estas apps ser la solución definitiva? Los expertos en salud sexual alertan que no todo es tan sencillo. El problema no es solo la abstinencia. En algunas comunidades online, la desinformación puede generar más culpa y vergüenza. Afirmaciones extremas sobre la pornografía, como que destruye el cerebro, no tienen ningún fundamento científico, según la investigadora Nicole Prause.

El Dr. Josh Grubbs lo deja claro: la clave es ir más allá. La abstinencia es importante, sí, pero la verdadera recuperación a largo plazo radica en abordar las causas subyacentes de la adicción. Depresión, ansiedad o traumas infantiles (como el de Seth, que sufrió abusos) son a menudo los verdaderos motores que la pornografía enmascara.

Otro aspecto oculto es el efecto de la violación de la abstinencia. Si un solo desliz te hace sentir que lo has tirado todo por la borda, el riesgo de recaída masiva se dispara. Es un error psicológico que puede ser devastador. Relay, en cambio, permite a los usuarios establecer sus propios «círculos» de objetivos, donde la masturbación sin pornografía o la navegación sin rumbo pueden ser «límites» a reducir, no fallas absolutas. (Un enfoque mucho más humano, ¿no creéis?).

Lo que decimos a la gente que entra a Relay es: «No tienes un problema con la pornografía. Tienes un problema de dolor». La pornografía es simplemente algo que tu cerebro aprendió como mecanismo de afrontamiento, como estrategia, como solución.

Tu primer paso: lo que Josh Grubbs no quiere que ignores

En un mundo donde la soledad es una epidemia, especialmente entre los hombres, estas aplicaciones brindan un espacio vital. Muchos usuarios, como Nels, un estudiante que encontró Relay tan útil que ahora trabaja allí, describen conversaciones «escalofriantes» donde los hombres, a pesar de estar casados durante años, se sienten completamente aislados. Allí, por fin, pueden ser vulnerables emocionalmente.

Lo que muchos buscan en estas apps es, en realidad, conexión. Lo contrario de la adicción no es la abstinencia, sino la conexión, como ha dicho el autor Johann Hari. Entender este secreto es crucial. Se necesita una evaluación clínica que detecte otros trastornos, porque si no se tratan, las recaídas son casi inevitables. Es el primer paso imprescindible.

Has visto cómo una aplicación puede ser un punto de inflexión, pero el viaje hacia el bienestar va mucho más allá. El conocimiento es poder, y hoy has ganado una herramienta poderosa. Tu vida, tu bienestar, lo valen. ¿Qué harás con esta información?