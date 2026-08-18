Josh Grubbs, metge expert en addiccions i trastorns: «La pornografia en excés arruïna la vida a cada vegada més gent»

La pornografia ha deixat de ser un simple clic. Per a milions de persones, s’ha convertit en una presó digital que els està destrossant la vida.
Aquesta és la contundent advertència del Dr. Josh Grubbs, expert en addiccions i trastorns, la veu que ressona amb una veritat incòmoda. Però, realment som conscients de la magnitud d’aquesta epidèmia silenciosa?
La pornografia, una presó digital?
Un estudi de 2019 ja va encendre totes les alarmes: un sorprenent 11% dels homes i un 3% de les dones es consideraven, almenys, una mica addictes. La Generació Z, en particular, reclama més restriccions. Ara, dues aplicacions secretes prometen la solució definitiva a aquest error vital.
Els seus noms? Quittr i Relay.
Quittr i Relay: les apps que desafien l’addicció
La història d’en Seth, un treballador de 31 anys a l’oest de Texas, és un mirall d’aquesta realitat. Des que va descobrir la pornografia als 11 anys, la seva vida es va convertir en un cercle viciós. Intentava deixar-ho una vegada i una altra, però les recaigudes el portaven a un estat d’ànim molt baix, fins i tot amb pensaments suïcides. Cap bloquejador ni app religiosa el va ajudar.
L’any passat, un anunci en línia de Quittr va canviar-ho tot per a ell. Aquesta aplicació, creada per Alex Slater quan només tenia 19 anys, ja compta amb més de 1,3 milions de descàrregues. La seva fórmula viral? La gamificació del procés: recompensa amb experiència, puja de nivell i atorga medalles per cada dia d’abstinència. És una injecció de dopamina per dir adeu a la pornografia. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la seva enginyosa simplicitat).
I el seu preu? Només 20 dòlars anuals. Un estalvi increïble si pensem en el cost emocional i vital que suposa aquesta addicció. Quittr també ofereix un potent component comunitari, amb grups de suport exclusius on molts troben un espai segur per compartir la seva lluita.
Al seu costat, Relay, fundada per Chandler Rogers el 2021, ja ha arribat a les 122.000 descàrregues. Amb un cost d’aproximadament 150 dòlars a l’any, va més enllà. Inclou una comunitat de suport en línia, lliçons dissenyades per terapeutes i revisions setmanals del progrés. Ambdós serveis s’han convertit en un truc imprescindible per a milers de persones que busquen una sortida.
La connexió real: el secret darrere la recuperació
Però, poden realment aquestes apps ser la solució definitiva? Els experts en salut sexual alerten que no tot és tan senzill. El problema no és només l’abstinència. En algunes comunitats online, la desinformació pot generar més culpa i vergonya. Afirmacions extremes sobre la pornografia, com que destrueix el cervell, no tenen cap fonament científic, segons la investigadora Nicole Prause.
El Dr. Josh Grubbs ho deixa clar: la clau és anar més enllà. L’abstinència és important, sí, però la veritable recuperació a llarg termini rau en abordar les causes subjacents de l’addicció. Depressió, ansietat o traumes infantils (com el d’en Seth, que va patir abusos) són sovint els veritables motors que la pornografia enmascara.
Un altre aspecte ocult és l’efecte de la violació de l’abstinència. Si un sol lliscament et fa sentir que ho has llençat tot per la borda, el risc de recaiguda massiva es dispara. És un error psicològic que pot ser devastador. Relay, en canvi, permet als usuaris establir els seus propis “cercles” d’objectius, on la masturbació sense pornografia o la navegació sense rumb poden ser “límits” a reduir, no fallades absolutes. (Un enfocament molt més humà, no creieu?).
El que diem a la gent que entra a Relay és: “No tens un problema amb la pornografia. Tens un problema de dolor”. La pornografia és simplement quelcom que el teu cervell va aprendre com a mecanisme d’afrontament, com a estratègia, com a solució.
El teu primer pas: el que Josh Grubbs no vol que ignoris
En un món on la solitud és una epidèmia, especialment entre els homes, aquestes aplicacions brinden un espai vital. Molts usuaris, com en Nels, un estudiant que va trobar Relay tan útil que ara hi treballa, descriuen converses “esfereïdores” on els homes, malgrat estar casats durant anys, se senten completament aïllats. Allà, per fi, poden ser vulnerables emocionalment.
El que molts busquen en aquestes apps és, en realitat, connexió. El contrari de l’addicció no és l’abstinència, sinó la connexió, com ha dit l’autor Johann Hari. Entendre aquest secret és crucial. Cal una avaluació clínica que detecti altres trastorns, perquè si no es tracten, les recaigudes són gairebé inevitables. És el primer pas imprescindible.
Has vist com una aplicació pot ser un punt d’inflexió, però el viatge cap al benestar va molt més enllà. El coneixement és poder, i avui has guanyat una eina poderosa. La teva vida, el teu benestar, ho valen. Què faràs amb aquesta informació?