María Casas, dietista y farmacéutica: «Si buscas perder grasa, entrena fuerza y camina mucho»

Volver a la báscula puede ser una tortura. Esa sensación de frustración cuando el número no se mueve, o incluso sube, la conocemos muy bien. (Sí, a todas nos ha pasado alguna vez).

Pasas horas en el gimnasio, te privas de esos caprichos que tanto te gustan, y el espejo no te devuelve la imagen que buscas. Pero, ¿qué pasa si te digo que quizá todo el esfuerzo se va en vano por un error fundamental que nadie te ha revelado?

Aquí es donde entra María Casas, dietista y farmacéutica, para desmontar el mito. Su verdad es clara: una cosa es perder peso y otra muy diferente es perder grasa. Y esta distinción lo cambia absolutamente todo para nuestro cuerpo y nuestra salud.

El error que ralentiza tu metabolismo

Muchos buscan la vía rápida para ver bajar el número en la báscula. Nos obsesionamos con las calorías, el cardio se convierte en la única herramienta y los carbohidratos son el enemigo número uno. Pero, según Casas, este es un engaño con consecuencias nefastas a largo plazo.

La verdad es que si solo te centras en el cardio y en un déficit calórico extremo, el peso bajará, sí. Pero la mayor parte de lo que perderás será agua y músculo, no la grasa rebelde que quieres eliminar. Tu metabolismo, la máquina de quemar calorías de tu cuerpo, se ralentizará hasta límites impensables.

El resultado es devastador: te verás más delgado, pero sin tono ni fuerza, con un cuerpo sin músculo. Y lo peor, ese peso perdido volverá rápidamente una vez dejes la dieta. Es un círculo vicioso del que es imprescindible escapar.

El verdadero secreto para un cuerpo sano y fuerte no es morir de hambre. Es entender tu cuerpo y darle lo que necesita.

La solución definitiva de María Casas para la grasa

Si tu objetivo real es mejorar tu composición corporal y decir adiós a la grasa para siempre, María Casas tiene la fórmula mágica que todas debemos aplicar. Deja de buscar atajos y céntrate en lo que realmente funciona. (Y sí, la ciencia lo corrobora).

Su estrategia se basa en pilares sólidos y sostenibles. No se trata de una dieta milagro, sino de un cambio de vida que puedes mantener sin morir en el intento. Y nuestro cuerpo nos lo agradecerá con creces.

Entrena fuerza y muévete más: la clave del éxito

El primer punto es claro y contundente: entrena fuerza. El músculo no solo te hará ver más tonificada, sino que es un tejido metabólicamente activo que quema calorías incluso en reposo. Después, la farmacéutica insiste en la importancia de mantener un objetivo alto de pasos y actividad física diaria. Caminar es nuestro gran aliado oculto.

El siguiente paso es crucial: un pequeño déficit calórico, sostenible en el tiempo, idealmente sin superar el 25%. Esto significa comer un poco menos de lo que gastas, pero sin hambre constante ni privaciones extremas. Aquí reside la base de nuestro ahorro de calorías inteligente.

Y atención con la dieta: nada de obsesionarse con recortar los carbohidratos sin sentido o subir la proteína de manera descontrolada. Prioriza los alimentos saciantes, los carbohidratos suficientes para rendir en los entrenamientos, las grasas de calidad, mucha fibra y una cantidad adecuada de proteína. Sí, la proteína ayuda, pero no necesitas comerla sin medida.

La tribu de las que lo logran

María Casas no va desencaminada. La mayoría de la gente que quiere perder peso no tiene un buen plan. Un estudio publicado en The BMJ lo dice claramente: menos del 10% de los que inician una dieta pesan menos al cabo de unos años. Esto significa que la mayoría de nosotros, sin saberlo, estamos cometiendo el mismo error.

No podemos vivir a dieta eternamente. Es agotador e insostenible. Debemos encontrar el equilibrio entre una ingesta calórica adecuada y todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y sí, esto implica dejar espacio para un pequeño capricho de vez en cuando. (¡Que nadie nos lo prohíba!).

En cuanto al ejercicio, la ciencia lo ha dejado clarísimo: la combinación de entrenamiento de fuerza y cardio es la más efectiva. Una investigación en BMC Public Health sugiere que utilizando ambos se puede llegar a perder el doble de grasa que si se opta solo por un tipo de entrenamiento. Por lo tanto, haz caso a la experta: presta atención al músculo, pero no te olvides de moverlo.

El momento de hacer un cambio definitivo en nuestro enfoque hacia la salud y el bienestar es ahora. Dejar de lado los errores del pasado y abrazar una estrategia inteligente es la mejor decisión que podemos tomar por nuestro cuerpo. ¿Estamos preparadas para el cambio?