María Casas, dietista i farmacèutica: «Si busques perdre greix, entrena força i camina molt»

Tornar a la bàscula pot ser una tortura. Aquesta sensació de frustració quan el número no es mou, o fins i tot puja, la coneixem molt bé. (Sí, a totes ens ha passat alguna vegada).
Passes hores al gimnàs, et prives d’aquells capricis que tant t’agraden, i el mirall no et torna la imatge que busques. Però, què passa si t’explico que potser tot l’esforç se’n va en va per un error fonamental que ningú t’ha revelat?
Aquí és on entra María Casas, dietista i farmacèutica, per desmuntar el mite. La seva veritat és clara: una cosa és perdre pes i una altra molt diferent és perdre greix. I aquesta distinció ho canvia absolutament tot per al nostre cos i la nostra salut.
L’error que ralentitza el teu metabolisme
Molts busquen la via ràpida per veure baixar el número a la bàscula. Ens obsessionem amb les calories, el cardio es converteix en l’única eina i els carbohidrats són l’enemic número u. Però, segons Casas, aquest és un parany amb conseqüències nefastes a llarg termini.
La veritat és que si només et centres en el cardio i en un dèficit calòric extrem, el pes baixarà, sí. Però la major part del que perdràs serà aigua i múscul, no pas el greix rebel que vols eliminar. El teu metabolisme, la màquina de cremar calories del teu cos, es ralentitzarà fins a límits impensables.
El resultat és devastador: et veuràs més prim, però sense to ni força, amb un cos sense múscul. I el pitjor, aquest pes perdut tornarà ràpidament un cop deixis la dieta. És un cercle viciós del qual és imprescindible escapar.
El veritable secret per a un cos sa i fort no és morir-se de gana. És entendre el teu cos i donar-li el que necessita.
La solució definitiva de María Casas per al greix
Si el teu objectiu real és millorar la teva composició corporal i dir adeu al greix per sempre, María Casas té la fórmula màgica que totes hem d’aplicar. Deixa de buscar dreceres i centra’t en el que funciona de veritat. (I sí, la ciència ho corrobora).
La seva estratègia es basa en pilars sòlids i sostenibles. No es tracta d’una dieta miracle, sinó d’un canvi de vida que pots mantenir sense morir en l’intent. I el nostre cos ens ho agrairà amb escreix.
Entrena força i mou-te més: la clau de l’èxit
El primer punt és clar i contundent: entrena força. El múscul no només et farà veure més tonificada, sinó que és un teixit metabòlicament actiu que crema calories fins i tot en repòs. Després, la farmacèutica insisteix en la importància de mantenir un objectiu alt de passos i activitat física diària. Caminar és el nostre gran aliat ocult.
El següent pas és crucial: un petit dèficit calòric, sostenible en el temps, idealment sense superar el 25%. Això vol dir menjar una mica menys del que gastes, però sense fam constant ni privacions extremes. Aquí resideix la base del nostre estalvi de calories intel·ligent.
I atenció amb la dieta: res d’obsessionar-se amb retallar els carbohidrats sense sentit o pujar la proteïna de manera descontrolada. Prioritza els aliments saciants, els carbohidrats suficients per rendir als entrenaments, els greixos de qualitat, molta fibra i una quantitat adequada de proteïna. Sí, la proteïna ajuda, però no necessites menjar-ne sense mesura.
La tribu de les que ho aconsegueixen
María Casas no va desencaminada. La majoria de la gent que vol perdre pes no té un bon pla. Un estudi publicat a The BMJ ho diu ben clar: menys del 10% dels qui inicien una dieta pesen menys al cap d’uns anys. Això vol dir que la majoria de nosaltres, sense saber-ho, estem cometent el mateix error.
No podem viure a dieta eternament. És esgotador i insostenible. Hem de trobar l’equilibri entre una ingesta calòrica adequada i tots els nutrients que el nostre cos necessita. I sí, això implica deixar espai per a un petit caprici de tant en tant. (Que ningú ens ho prohibeixi!).
Pel que fa a l’exercici, la ciència ho ha deixat claríssim: la combinació d’entrenament de força i cardio és la més efectiva. Una investigació a BMC Public Health suggereix que utilitzant tots dos es pot arribar a perdre el doble de greix que si s’opta només per un tipus d’entrenament. Per tant, fes cas a l’experta: dona atenció al múscul, però no t’oblidis de moure’l.
El moment de fer un canvi definitiu en el nostre enfocament cap a la salut i el benestar és ara. Deixar de banda els errors del passat i abraçar una estratègia intel·ligent és la millor decisió que podem prendre pel nostre cos. Estem preparades per al canvi?