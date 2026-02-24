El poble medieval de Girona que sembla de pel·lícula: està construït al voltant d’un castell

A l’interior de Girona hi ha un poble on la pedra mana: carrers empedrats, arcs que emmarquen la llum i una plaça que sembla dissenyada per aturar el temps. La referència institucional per situar-lo i entendre’n el valor patrimonial és la fitxa de l’Agència Catalana de Turisme sobre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, que recull el pes històric del nucli i una dada comercial molt concreta.
A simple vista, l’encant és visual: façanes de pedra ocre, contrallums sota els porxos i una plaça on les cases semblen conservar el mateix ritme des de fa segles. Però l’interès real apareix quan s’entén per què aquest espai central és tan reconeixible i quin paper va tenir en la vida econòmica de la zona. Aquí és on la visita deixa de ser només “poble bonic” i passa a ser una història de territori.
Un poble construït per al comerç i per resistir
El lloc és Monells, al Baix Empordà. El seu nucli medieval es va formar al voltant d’un antic castell del qual avui encara queden restes visibles, i aquesta empremta defensiva ajuda a explicar el traçat i la personalitat del poble. El resultat és un conjunt compacte, fotogènic i fàcil de recórrer a peu, amb una plaça porxada que concentra bona part de l’experiència.
Monells conserva una estructura medieval clara: carrers estrets que busquen ombra, arcs que connecten espais i una plaça que funciona com el cor del recorregut. Aquesta plaça no és un simple decorat. Durant segles va ser punt de mercat, d’intercanvi i de pas, i encara avui manté una geometria que afavoreix la vida a escala humana: s’hi arriba caminant, s’hi entra per un arc i es travessa sense presses.
La plaça Jaume I i l’escena que defineix el poble
La plaça Jaume I és el lloc on s’entén el perquè de la fama. Els porxos i els arcs generen una sensació de continuïtat, com si el poble hagués protegit el seu centre de qualsevol trencament. És també el punt on millor es perceben les textures: la pedra envellida, la fusta de portes antigues i la forja de balcons i fanals. De dia, la llum rebota a les façanes; al capvespre, les ombres dels arcs dibuixen un mapa diferent.
Per a una escapada curta, la plaça funciona com a referència: des d’aquí es despleguen els carrerons i passadissos, es localitzen els trams més fotogènics i es decideix si el passeig serà ràpid o de detall. És un lloc que admet dos ritmes: el de qui entra, fa una foto i marxa, i el de qui s’asseu, observa i entén el poble com un escenari viu.
La dada que n’explica la importància: una mesura oficial per als cereals
Hi ha un detall històric que ajuda a situar Monells en el mapa comercial medieval. L’Agència Catalana de Turisme recull que, l’any 1234, el rei Jaume I va establir que la mitgera de Monells servís com a patró de mesura per al comerç de cereals dins l’àmbit del bisbat de Girona. Aquesta anotació, aparentment tècnica, explica molt: si una mesura local es converteix en referència, és perquè el mercat i l’intercanvi ja tenien un pes real i reconegut.
Traduït a la visita, la dada dona context al que es veu: no era una plaça bonica per casualitat, sinó el centre d’una activitat econòmica que ordenava el dia a dia. Per això, quan es camina sota els porxos, la sensació de plaça de mercat no és una interpretació turística, sinó una lectura coherent del seu passat.
Què veure a Monells sense perdre l’essencial
El poble es recorre bé en poques hores, però convé seleccionar parades per no quedar-se només amb la postal. La combinació que millor funciona és: plaça, restes del castell, església i un passeig a tocar de l’aigua per canviar de textura i de so.
Les restes del castell i la idea de fortalesa
Monells va créixer al voltant d’un castell. Avui no es conserva sencer, però la presència del recinte i d’elements associats a l’antiga fortificació permet entendre l’origen del nucli. Aquesta idea de poble al voltant d’un poder es nota en com els carrers condueixen cap al centre i en com l’arquitectura es tanca cap endins, buscant protecció.
La visita a les restes no necessita una explicació llarga: n’hi ha prou d’observar la pedra i l’encaix del conjunt. En molts pobles medievals, el castell és una icona a distància. A Monells, tot i que en quedin fragments, el castell s’intueix en la lògica del lloc.
L’església de Sant Genís i el barri a l’altra banda del riu
Un altre punt clau és l’església de Sant Genís. És al barri de la Riera, separat del nucli pel riu Rissec. En termes de passeig, això significa dues coses: es creua cap a una zona més tranquil·la i s’incorpora l’element de l’aigua, que canvia l’ambient del recorregut.
Per a una lectura patrimonial, l’església és important perquè ajuda a completar el mapa del poble més enllà de la plaça. I, per a una lectura pràctica, és una excusa perfecta per allargar la visita amb un trajecte curt, sense desnivell exigent, que encadena pedra, pont i silenci.
El riu com a tancament de ruta i el millor ritme per a una escapada
El riu Rissec voreja el poble i aporta una pausa natural. Després de la pedra i els arcs, el so de l’aigua i la vegetació suavitzen el passeig. És un final recomanable si es busca una visita equilibrada: primer arquitectura, després perspectiva. A més, caminar al costat del riu permet veure el conjunt des de fora, amb una distància que fa més evident la forma compacta del nucli.
Si la idea és organitzar l’escapada sense anar amb presses, aquest esquema sol funcionar bé:
- Primera hora: entrada al nucli i volta completa pels carrerons propers a la plaça.
- Centre del passeig: plaça Jaume I i passadissos porxats, amb aturades sota els arcs.
- Segon tram: apropament a les restes del castell per entendre l’origen del traçat.
- Tancament: pas cap al barri de la Riera, visita a Sant Genís i passeig a tocar del Rissec.
Monells funciona perquè condensa molt en poc espai: estètica medieval, plaça amb vida històrica i un relat comercial que se sosté amb una dada concreta. No cal buscar un gran monument per endur-se la sensació de viatge; n’hi ha prou de caminar i deixar que l’arquitectura faci la resta.
Per preparar la visita amb informació municipal i propostes de rutes, el punt de partida més fiable és el portal oficial de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, on es centralitza la informació del municipi i les activitats vinculades al territori.