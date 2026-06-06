Dues piscines naturals a Lleida que pocs coneixen: banys d’aigua clara i natura salvatge

No cal anar gaire lluny per trobar un autèntic paradís d’estiu. La natura salvatge i el silenci t’esperen a les profunditats de Catalunya, allà on el riu i la roca s’han unit per crear un espectacle únic.
Té 272 llacs glacials i picos de més de 3.000 metres: la ruta de passarel·les més espectacular del Pirineu de Catalunya
Amb l’arribada de la calor, la necessitat d’escapar de les temperatures asfixiants es converteix en una prioritat per a molts. I si bé les platges solen ser l’opció més habitual, cada cop més persones cerquen alternatives que combinin frescor, natura i tranquil·litat. Així és com sorgeixen els veritables tresors amagats: racons que no surten a les guies i que conserven encara l’essència més pura del territori.
En ple cor del Pallars Jussà, hi ha dos llocs que responen a aquesta descripció. Espais naturals de gran bellesa, envoltats de paisatges espectaculars, i que ofereixen l’oportunitat de banyar-se en aigües netes i transparents, lluny de les aglomeracions i del turisme massiu.
Una experiència diferent per aquest estiu
Les piscines naturals ofereixen un bany diferent. No hi ha gandules, no hi ha xiringuitos, però sí una connexió directa amb l’entorn. L’aigua que baixa de les muntanyes manté una temperatura fresca, ideal per combatre la calor. I la natura es mostra en el seu estat més salvatge, sense filtres, sense artificis.
Aquestes dues localitzacions a Lleida combinen la bellesa natural amb la sensació d’aïllament total. L’una requereix una excursió una mica més llarga; l’altra, un passeig curt i agradable. Però totes dues comparteixen una característica: són secrets ben guardats.
El Forat d’Abella: el miracle a la roca
A prop del petit poble d’Abella de la Conca, el riu ha esculpit un camí entre parets de pedra altes i estretes. Aquest fenomen natural ha donat lloc al Forat d’Abella, també conegut com “Lo Foradot”, una gruta profunda on l’aigua forma gorgs tranquils i convidadors.
L’accés no és directe: cal seguir el curs del riu, sovint caminant pel mateix llit fluvial. Per això és important portar calçat que es pugui mullar i tenir certa preparació física. Però la recompensa val l’esforç. Després d’un parell d’hores de ruta, el visitant es troba davant d’un espai que sembla tret d’un altre món: parets de roca altíssimes, ombres fresques i un rierol que serpenteja formant petites piscines naturals.
És un lloc ideal per a aquells que busquen aventura i silenci. Perquè aquí, a banda del soroll de l’aigua, no se sent res més.
El Barranc de Merea: cascada i calma a només 20 minuts
Si el que busques és una experiència més accessible, el Barranc de Merea, també al Pallars Jussà, és la teva opció. A només un quilòmetre del nucli de Merea, hi ha un petit camí que condueix a un paratge idíl·lic: una cascada de deu metres que cau sobre una piscina natural envoltada de verd.
L’excursió fins aquí no requereix més de 20 minuts, i el camí està ben indicat des del pont sobre el riu de Conques. És una sortida perfecta per fer amb nens o amb gent gran, ja que el recorregut és suau i la recompensa immediata.
El Salt de Merea, com també se l’anomena, ofereix un espai tranquil per banyar-se, prendre el sol o simplement descansar sota l’ombra dels arbres. No és un indret conegut, i això garanteix la calma fins i tot en plena temporada alta.
Un model de turisme que cuida el territori
Aquests espais no només són bells: també són fràgils. La pressió turística pot fer molt de mal si no es visita amb responsabilitat. Per això, és essencial seguir algunes normes bàsiques:
- No deixar residus ni rastre de pas.
- No sortir dels camins marcats.
- Evitar fer soroll que pugui molestar la fauna.
- Respectar la capacitat del lloc i no massificar-lo.
Aquest tipus de turisme, més conscient i connectat amb la natura, és també una oportunitat per redescobrir els nostres propis paisatges i valorar-los com es mereixen.
Prepara’t bé i gaudeix com mai
Perquè la visita sigui un èxit, et recomanem portar:
- Banyador i tovallola.
- Calçat de riu i roba còmoda.
- Crema solar i gorra.
- Aigua i menjar lleuger.
- Roba seca de recanvi per després del bany.
L’estiu, especialment entre juny i setembre, és la millor època per fer aquesta escapada. Les temperatures són altes, però l’aigua roman fresca, creant un contrast ideal. I el millor de tot: fins i tot al juliol i a l’agost, hi trobaràs pau.
Dues piscines naturals, dues maneres de viure l’estiu. Tranquil·litat, frescor i natura. Ara ja saps on anar quan la calor ho envaeix tot.