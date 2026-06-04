La ruta definitiva per la Vall d’Aran en tot el seu esplendor: 33 pobles en només 10 dies

L’estrès diari ens està destrossant i el cos demana a crits una desconnexió total. Saps perfectament de què parlo. Vols fugir de les aglomeracions de sempre, però no saps on anar sense acabar ficat en el mateix embús de vacances. (Sí, nosaltres també odiem perdre el temps buscant aparcament).
Imagina’t això: deu dies caminant per valls verdes, creuant ponts medievals i dormint cada nit en un poble de muntanya diferent. Sona idíl·lic, però gairebé ningú sap que aquest paradís existeix i està molt més a prop del que creus. El secret millor guardat de Catalunya acaba de sortir a la llum.
El Camin Reiau: la ruta definitiva que trenca internet
Oblida els viatges exprés en cotxe on només veus asfalt. La verdadera joia del Pirineu es diu Camin Reiau, un itinerari històric que connecta els 33 pobles de la Val d’Aran al llarg de 150 espectaculars quilòmetres. És l’única vall de clima atlàntic de la regió, la qual cosa garanteix paisatges infinitament més verds i frescos que la resta de la península.
La proposta és una genialitat de l’enginyeria turística. Està dissenyada per completar-se en 10 etapes, amb caminades diàries d’unes quatre o cinc hores. Camines una mitjana de 15 quilòmetres al matí i tens tota la tarda lliure per assaborir una olla aranesa, visitar esglésies romàniques del segle XI o simplement relaxar-te amb una cervesa artesana a la mà.
La ruta és completament circular. Tot comença i acaba a Vielha, la capital de la vall. Això significa que pots deixar el teu cotxe aparcat el primer dia i oblidar-te de les claus fins que acabis la teva aventura. La teva butxaca i els teus nervis ho agrairan.
Quant costa aquest viatge al cor de la natura?
L’opció estrella es comercialitza sota el nom de L’Artèria de la Val d’Aran. Per un preu tancat que ronda els 850 euros, t’ho organitzen absolutament tot. El paquet definitiu inclou l’allotjament en règim de mitja pensió, mapes detallats, perfils d’altitud i tota la documentació necessària perquè no et perdis pels senders històrics.
El recorregut es divideix en tres zones fascinants que canvien per complet el paisatge a cada pas:
El Naut Aran concentra les primeres cinc jornades. És el tram d’alta muntanya pura, on creuaràs llocs mítics com el Pla de Beret o el preciós santuari de Montgarri. Prepara’t per fer les millors fotos de la teva vida.
El Mijaran ocupa la zona central. Aquí descobriràs la vida local autèntica i pobles connectats per senders tradicionals. És el moment ideal per xerrar amb els veïns i descobrir l’aranès, l’idioma oficial d’aquest territori únic.
El Baish Aran tanca el viatge a la zona més salvatge i propera a la frontera francesa. Boscos humits, camins ancestrals i pobles màgics com Bausen t’esperen en les últimes quatre etapes.
No tens 10 dies? El truc per a una escapada exprés
Si el teu calendari està molt ajustat, no pateixis perquè hi ha solucions a la teva mida. Pots contractar la ruta del Naut Aran per uns 595 euros per caminar durant cinc dies. O si ho prefereixes, la versió del Baish Aran està disponible des de 465 euros.
Només tens un cap de setmana lliure? Atent a aquest truc: existeix l’escapada exprés “14 Pòbles”. Per només 240 euros pots viure l’experiència concentrada en dos dies intensos recorrent 21 quilòmetres de pur encant rural.
Sabies que aquesta mateixa ruta la utilitzaven els antics comerciants molt abans que es construïssin les carreteres actuals? Caminar avui per aquí és fer un viatge directe en el temps.
Les places per als allotjaments de muntanya volen de cara a la temporada de bon temps i els grups són limitats. Continuaràs veient com altres gaudeixen del paradís a través de la pantalla del mòbil o et calçaràs les botes d’una vegada per totes?