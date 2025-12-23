Els carrers de Girona on pots menjar tapes i pinxos bons, barats (o fins i tot gratis)

Racons amb encant, begudes fresques i petites meravelles gastronòmiques: Girona amaga espais perfectes per tapets a bon preu en plena atmosfera històrica. Quan el sol apreta i la gana es desperta, no hi ha res com deixar-se portar pels carrers i places d’una ciutat que convida a descobrir-la pas a pas. Girona, amb el seu perfil monumental i la seva energia viva, ofereix molt més que paisatges medievals: és també una ciutat perfecta per tapar, on trobar racons amb bon ambient, begudes refrescants i plats que fan venir salivera.
No cal reservar en un restaurant de luxe per gaudir del millor de la gastronomia local. De vegades, tot comença amb una cervesa, un vermut o un vi… i una tapa inesperada. I és aquí on Girona brilla: per la seva capacitat de combinar història, qualitat i bon preu en espais on la tapa no és només un acompanyament, sinó una petita celebració.
On comença la ruta ideal per fer tapes a Girona?
La ciutat de Girona és un compendi de barris, carrers i ambients. Però hi ha una zona que destaca clarament per l’oferta de tapes i pinxos: el Barri Vell, conegut com el Casco Antic. Aquí, entre carrers estrets i façanes de pedra, s’hi amaguen bars amb ànima, locals que serveixen tapes elaborades i tradicionals a preus molt assequibles. I el millor: algunes les ofereixen com a detall gratuït amb la beguda.
Al voltant de la Plaça de la Independència, el carrer Ballesteries i la zona de Sant Feliu es concentra una gran varietat d’establiments que combinen estil i sabor. Les terrasses conviden a aturar-se, mentre la vista s’omple de cúpules, ponts i muralles.
Tapes per a tots els gustos (i butxaques)
En aquests bars pots trobar des de tapes clàssiques, truita de patates, braves, formatges, embotits o ensaladilla, fins a versions creatives amb producte local. Alguns locals ofereixen menús de tapes a partir de 10–12 €, mentre que altres mantenen l’esperit més tradicional i serveixen una petita tapa de franc amb cada beguda.
És habitual trobar pinxos de barra a 1,5 o 2 euros, i d’altres de més elaborats que poden pujar una mica de preu, però sempre mantenint una excel·lent relació qualitat-preu.
L’encant d’un entorn històric i gastronòmic
Tapar a Girona no és només menjar: és una experiència completa. Des de les terrasses pots veure monuments com la catedral de Santa Maria, els banys àrabs, el Call jueu o els ponts que creuen el riu Onyar. Tapar aquí significa viure el moment amb tots els sentits.
El barri antic, a més, està ple d’històries. Mentre assaboreixes una tapa de bacallà o una cervesa artesana, pots contemplar les pedres que han vist passar segles de civilització. L’art de Rafael Masó, el traçat romà de la Força Vella i l’arquitectura gòtica acompanyen cada glop.
I si vols sortir del centre?
Tot i que el Barri Vell concentra gran part de l’oferta, l’Eixample i l’avinguda Jaume I també ofereixen bones opcions per tapar, amb establiments moderns i locals de barri amb caràcter. Aquí sovint trobaràs preus encara més baixos i un ambient més local, ideal per descobrir la ciutat més autèntica.
El millor moment per anar de tapes
Tot i que qualsevol hora és bona per una tapa, el vespre és el moment estrella, especialment entre les 19 h i les 21 h. És quan els bars omplen les terrasses, la llum daurada del capvespre il·lumina la pedra i els carrers prenen vida. Molts locals també ofereixen tapes al migdia, tot i que sovint amb menys varietat.
Consells per una ruta perfecta
- Comença la ruta per la Plaça de la Independència i deixa’t portar pels carrers laterals.
- Demana la beguda abans de mirar la carta: alguns llocs et sorprendran amb una tapa de cortesia.
- Si veus pinxos a la barra, apropa’t i tria visualment: sovint són fets al moment.
- Pregunta pel producte local: molts bars treballen amb embotits del territori, formatges artesans o pa de pagès.
Redescobrir Girona, tapa a tapa
Tapar a Girona és una manera diferent de conèixer-la. No només et permet descobrir la seva gastronomia, sinó també la seva gent, els seus ritmes i els seus racons més vius. És una ruta on el bon gust i l’economia van de la mà, on cada parada és una oportunitat per sorprendre’t.
Si busques una manera informal, deliciosa i econòmica de viure Girona, ja ho saps: deixa’t portar per la tapa. Comparteix l’article amb aquells que saben que el millor de viatjar es troba sovint… en un plat petit.