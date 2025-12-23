Los mejores lugares de Girona para disfrutar de tapas y pinchos económicas (o incluso gratis)

Rincones con encanto, bebidas frescas y pequeñas maravillas gastronómicas: Girona esconde espacios perfectos para tapear a buen precio en plena atmósfera histórica. Cuando el sol aprieta y el hambre despierta, no hay nada como dejarse llevar por las calles y plazas de una ciudad que invita a descubrirla paso a paso. Girona, con su perfil monumental y su energía viva, ofrece mucho más que paisajes medievales: es también una ciudad perfecta para tapear, donde encontrar rincones con buen ambiente, bebidas refrescantes y platos que hacen la boca agua.

No es necesario reservar en un restaurante de lujo para disfrutar de lo mejor de la gastronomía local. A veces, todo comienza con una cerveza, un vermut o un vino… y una tapa inesperada. Y es aquí donde Girona brilla: por su capacidad de combinar historia, calidad y buen precio en espacios donde la tapa no es solo un acompañamiento, sino una pequeña celebración.

¿Dónde comienza la ruta ideal para tapear en Girona?

La ciudad de Girona es un compendio de barrios, calles y ambientes. Pero hay una zona que destaca claramente por la oferta de tapas y pinchos: el Barri Vell, conocido como el Casco Antiguo. Aquí, entre calles estrechas y fachadas de piedra, se esconden bares con alma, locales que sirven tapas elaboradas y tradicionales a precios muy asequibles. Y lo mejor: algunas las ofrecen como detalle gratuito con la bebida.

Alrededor de la Plaza de la Independencia, la calle Ballesteries y la zona de Sant Feliu se concentra una gran variedad de establecimientos que combinan estilo y sabor. Las terrazas invitan a detenerse, mientras la vista se llena de cúpulas, puentes y murallas.

Tapas para todos los gustos (y bolsillos)

En estos bares puedes encontrar desde tapas clásicas, tortilla de patatas, bravas, quesos, embutidos o ensaladilla, hasta versiones creativas con producto local. Algunos locales ofrecen menús de tapas a partir de 10-12 €, mientras que otros mantienen el espíritu más tradicional y sirven una pequeña tapa gratis con cada bebida.

Es habitual encontrar pinchos de barra a 1,5 o 2 euros, y otros más elaborados que pueden subir un poco de precio, pero siempre manteniendo una excelente relación calidad-precio.

El encanto de un entorno histórico y gastronómico

Tapear en Girona no es solo comer: es una experiencia completa. Desde las terrazas puedes ver monumentos como la catedral de Santa Maria, los baños árabes, el Call jueu o los puentes que cruzan el río Onyar. Tapear aquí significa vivir el momento con todos los sentidos.

Call jueu de Girona

El barrio antiguo, además, está lleno de historias. Mientras saboreas una tapa de bacalao o una cerveza artesana, puedes contemplar las piedras que han visto pasar siglos de civilización. El arte de Rafael Masó, el trazado romano de la Força Vella y la arquitectura gótica acompañan cada sorbo.

¿Y si quieres salir del centro?

Aunque el Barri Vell concentra gran parte de la oferta, el Eixample y la avenida Jaume I también ofrecen buenas opciones para tapear, con establecimientos modernos y locales de barrio con carácter. Aquí a menudo encontrarás precios aún más bajos y un ambiente más local, ideal para descubrir la ciudad más auténtica.

El mejor momento para ir de tapas

Aunque cualquier hora es buena para una tapa, la tarde es el momento estrella, especialmente entre las 19 h y las 21 h. Es cuando los bares llenan las terrazas, la luz dorada del atardecer ilumina la piedra y las calles cobran vida. Muchos locales también ofrecen tapas al mediodía, aunque a menudo con menos variedad.

Consejos para una ruta perfecta

Comienza la ruta por la Plaza de la Independencia y déjate llevar por las calles laterales.

Pide la bebida antes de mirar la carta: algunos lugares te sorprenderán con una tapa de cortesía.

Si ves pinchos en la barra, acércate y elige visualmente: a menudo son hechos al momento.

Pregunta por el producto local: muchos bares trabajan con embutidos del territorio, quesos artesanos o pan de payés.

Redescubrir Girona, tapa a tapa

Tapear en Girona es una manera diferente de conocerla. No solo te permite descubrir su gastronomía, sino también su gente, sus ritmos y sus rincones más vivos. Es una ruta donde el buen gusto y la economía van de la mano, donde cada parada es una oportunidad para sorprenderte.

Si buscas una manera informal, deliciosa y económica de vivir Girona, ya lo sabes: déjate llevar por la tapa. Comparte el artículo con aquellos que saben que lo mejor de viajar se encuentra a menudo… en un plato pequeño.