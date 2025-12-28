Ni la Vall de Núria ni Besalú: aquest és el poble medieval amb unes cascades espectaculars que pots visitar a prop de Barcelona

Tot comença amb una promesa que sembla avançar-se als passos, una calma que s’estén entre arbres i roques com si volgués revelar un secret a poc a poc. L’aire, carregat d’humitat i d’aromes de bosc, insinua un món que es desplega lentament. El soroll de sempre s’esvaeix i queda només una brisa suau, fidel, que t’acompanya amb la naturalitat d’algú que coneix perfectament el camí.
Un indret que et troba abans que tu el descobreixis
És un d’aquells llocs que ja sents abans de veure’l. Primer arriba el murmuri de l’aigua que ressegueix les roques, després el pes amable del bosc, dens i frondós, que et obliga a mirar enlaire. El terra, desigual i antic, dona la sensació que camines sobre un rastre que altres han trepitjat des de fa segles. No hi ha cap cartell, cap indicació, però el paisatge parla sol, amb la serenor d’un espai que prefereix ser entès abans que contemplat. I molt a prop, t’hi esperen pobles plens d’encant com Besalú o Castellfollit de la Roca, cadascun amb la seva pròpia manera d’explicar el temps.
Una postal viva que t’embolcalla
Els sons hi són presents amb discreció: gotes que cauen, fulles que s’esmussen, branques que es mouen com si responguessin a un compàs interior. La pedra antiga, tacada de molsa i d’ombres, captura la llum que es filtra entre les capçades. Tot plegat sembla respirar amb un ritme propi. El verd profund, les formes irregulars i l’aigua persistent converteixen aquest racó en un refugi autèntic, gairebé un escenari que espera que algú hi escrigui la llegenda que encara no s’ha explicat.
Elements naturals i històrics
Hi ha petites poques, salts d’aigua i rierols que recòrreixen el paisatge. Pedres volcàniques que s’integren en el camí i vells murs medievals que testifiquen l’antiga vida del poble. Tot està viu, tot està a punt per ser explorat.
Ens trovem a Santa Pau
A mitja travessa narrativa, descobrim que et trobes a Santa Pau, un poble medieval de la Garrotxa, coronat pel Parc Natural de la Zona Volcànica. Un indret amb cascades espectaculars a prop i un patrimoni arquitectònic únic a Catalunya.
El centre, nova essència medieval
El primer que crida l’atenció és la Plaça Major, també coneguda com Firal dels Bous, una plaça porticada irregular que combina arcades medievals i façanes de pedra. Sens dubte, un lloc que sembla habitat per mercats del segle XIII.
Castells i carrerons de pedra
Prop de la plaça, hi ha un castell del segle XIII amb un mirador natural que ofereix vistes espectaculars sobre els boscos i volcans. Els carrerons conduint cap a la església gòtica de Santa Maria reforcen aquesta sensació d’intemporalitat.
Cascades i estiu fresc: gorg de Can Batlle
Què fa especial aquest lloc? A poca distància del nucli trobes el Gorg de Can Batlle, una cascada ideal per banyar-se i refrescar-se a l’estiu, envoltada de vegetació frondosa. El soroll de l’aigua crea una banda sonora natural única.
@mama.que.fem.dema El Salt de Can Batlle es una cascada preciosa en Santa Pau (Garrotxa) La ruta es súper fácil y corta. ¿A quién le gustan las excursiones facilitas? ☝️ ➡️ Toda la info en el link en la bio o en mamaquefemdema.com# #saltdecanbatlle #garrotxa #garrotxaturisme #gorgs #cascadas #pozas #catalunya #cataluña #girona #santapau #rutasfaciles #rutasfamiliares #excursion #excursiones #rutasdesenderismo ♬ Natural Emotions – Muspace Lofi
Una excursió imprescindible
Una ruta curta i suau et permet passar per diversos salts d’aigua, rierols i zones d’ombra, perfecta per famílies o per a qui busca un descans actiu sense complicacions. Porta banyador, calçat antilliscant i moltes ganes de banyar-se.
Volcans i boscos que respiren història
Santa Pau està envoltada del millor paisatge volcànic de la Garrotxa. Aquí pots descobrir el volcà de Santa Margarida amb la seva ermita al cràter o ascendir al Croscat i poder veure el tall geològic de la lava. Una combinació perfecta entre erosió i vegetació viva.
El bosc mític de Fageda d’en Jordà
Una caminada entre roures i faigs que alça l’ànima. La llum al capvespre al mig del hayedo és una experiència que recordes per sempre. Els colors canvien amb la temporada i cada cop l’espai et parla amb un nou to.
Gastronomia amb sabor local
Santa Pau és famosa per les seves judías (fesols) amb Denominació d’Origen Protegida, que es cuinen en guisats i plats locals. Prova un plat de fesols amb botifarra o amanida fresca: és menjar amb essència del territori volcànic.
Com arribar i recomanacions pràctiques
Pots accedir-hi des de Barcelona prenent l’AP‑7 i després la C‑66 i la Gi‑524: el trajecte dura poc més d’una hora i mitja. A Girona són uns 45 minuts. Aparca a l’entrada del poble i entra a peu; no hi ha massificació ni problemes per aparcar.
Saber quan anar-hi i què portar al gorg
Visita’l preferiblement a primavera o tardor, quan la vegetació està en esplendor i no fa massa calor. Porta aigua, roba còmoda i calçat per caminar. Si visites el gorg a l’estiu, arribar-hi d’hora t’assegura pau i bon bany.
Converses que enriqueixen el passeig
He viscut un moment en què una àvia explicava als néts com treballaven els festivals locals i com la plaça canviava de nom amb el mercat, mentre ells corrien entre les arcades. Aquest record fa pensar que Santa Pau no és només bonica: és viva.
Aquest poble no competeix amb Pals ni Sant Pau en popularitat, però segueix conservant una essència autèntica. Combina patrimoni medieval, cascades, paisatge volcànic i gastronomia amb caràcter.
Si busques una escapada amb pedres que parlen, aigua que refresca i històries que bateguen, planifica una visita a Santa Pau. És una joia menys coneguda, però perfecta per gaudir d’una Girona diferent i plena d’ànima.