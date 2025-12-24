El poble a 25 minuts de Girona on, en creuar el pont, et trasllades directament a l’Edat Mitjana

A vegades, només cal travessar un umbral per trobar-se transportat a una època diferent, on el temps sembla diluir-se i l’arquitectura murmura llegendes. Envoltat de natura i història, aquest racó captivador et convida a descobrir un passat vivint en primera persona.
Aquest és el poble més espectacular del nord de Catalunya: construït sobre un penya-segat i costa de creure que sigui real
El pont que et transporta
A poc a poc, apareix davant teu un pont de pedra romànic, amb arcs de mig punt perfectes i una torre hexagonal que sembla guardar secrets. Sense saber encara on ets, notes que cada pas et desconnecta del soroll habitual i et prepara per un viatge en el temps.
Una trama de carrers que parlen
Quan creues el pont, entres en un laberint de carrers empedrats. Les façanes antigues, les portes de fusta i els detalls medievals fan que et preguntis si estàs a punt de topar amb un almudí o una processó centenària. I sí, sembla que el present s’ha aturat.
Arquitectura amb ànima
Cada racó es respira història viva. Des de muralles fins a l’església de Sant Pere, passant per nombroses torres de defensa i un castell que ja no existeix però que deixa la seva empremta en la morfologia del nucli. El rastre humà està present en cada pedra.
La natura i el riu com a teló de fons
Al costat, el riu Fluvià discorre pausat: un motiu per asseure’s i contemplar. Si mires des de sota del pont, veure’l reflectit pot despertar la idea que has arribat a un espai que viu en dos mons: el medieval i el natural connectats per un fil invisible.
El descobriment del micvé
Al voltant del quilòmetre mig, se’t revela un secret: una piscina subterrania d’origen jueu, amb escales que baixen fins al riu. És el micvé més gran d’Europa Occidental, descobert per casualitat i restaurat per allò que simbolitza: un llegat cultural que convida a reflexionar.
Més enllà del pont: la vida quotidiana medieval a Besalú
El poble ha estat plató per a series com Westworld, Juego de Tronos o El Perfume. Però també és un lloc viu:
- Plaça del Prat de Sant Pere amb l’ermita romànica i terrasses que conviden a un cafè calm
- Barri jueu amb botigues d’artesania i un ambient tranquil
- Mercat de ratafía, events festivals i un ambient local que preserva la identitat
Gastronomia amb caràcter
La cuina local et convida a assaborir la Garrotxa amb sentit:
- Trinxat, botifarra, embotits artesanals
- Restauració en edificis històrics com Curia Reial o Pont Vell
- Oferiments com coca escalivada o foie casolà sota vella pedra medieval
A l’entorn hi ha més per explorar
A pocs minuts de cotxe es troba Besalú, però també:
- La Zona Volcànica de la Garrotxa, ideal per fer senderisme
- El poble de Castellfollit de la Roca, per vistes vertiginoses
- Baix Empordà, amb pobles medievals com Corçà, Peratallada o Pals
Recorregut suggerit per visitar Besalú
- Matí: travessar el pont i caminar sense pressa per l’interior
- Mig matí: baixar al lecho fluvial o recórrer l’Anella Verda en bici o a peu
- Dinar: restaurant amb ambient historic (Curia Reial, Pont Vell)
- Tarda: visitar el micvé, després descobrir un racó medieval proper com Besalú
- Vespre: gaudir d’un cafè o dolç al carrer del Pont, contemplant el pont il·luminat
Consells per gaudir-ho millor
- Visita fora del cap de setmana estiuenc: el poblet es respira millor
- Porta calçat còmode per caminar i protecció solar per les terrasses
- Planifica dinars o sopars amb reserva, especialment en dissabte
- Consulta l’agenda local si coincideixes amb la Fira de la Ratafía (final de novembre)
Besalú: quan el passat et dóna la mà
Travessar aquell pont no és només un acte de mobilitat física, sinó una mena de salt en el temps. És sentir l’eco dels segles mentre camines entre pedra i riu. Aquest poble t’acull i transforma, com aquells llocs extraordinaris que no s’esforcen a ser màgics: ja ho són.