El pueblo a 25 minutos de Girona donde al cruzar el puente te transportas directamente a la Edad Media

A veces, solo hace falta cruzar un umbral para encontrarse transportado a una época diferente, donde el tiempo parece diluirse y la arquitectura murmura leyendas. Rodeado de naturaleza e historia, este rincón cautivador te invita a descubrir un pasado vivido en primera persona.

No te lo puedes perder Este es el pueblo más espectacular del norte de Cataluña: construido sobre un acantilado, parece increíble que sea real

El puente que te transporta

Poco a poco, aparece ante ti un puente de piedra románico, con arcos de medio punto perfectos y una torre hexagonal que parece guardar secretos. Sin saber aún dónde estás, notas que cada paso te desconecta del ruido habitual y te prepara para un viaje en el tiempo.

Puente de piedra románico de Besalú

Una trama de calles que hablan

Cuando cruzas el puente, entras en un laberinto de calles empedradas. Las fachadas antiguas, las puertas de madera y los detalles medievales hacen que te preguntes si estás a punto de toparte con un almudí o una procesión centenaria. Y sí, parece que el presente se ha detenido.

Arquitectura con alma

Cada rincón se respira historia viva. Desde murallas hasta la iglesia de Sant Pere, pasando por numerosas torres de defensa y un castillo que ya no existe pero que deja su impronta en la morfología del núcleo. El rastro humano está presente en cada piedra.

La iglesia de Sant Pere

La naturaleza y el río como telón de fondo

Al lado, el río Fluvià discurre pausado: un motivo para sentarse y contemplar. Si miras desde debajo del puente, verlo reflejado puede despertar la idea de que has llegado a un espacio que vive en dos mundos: el medieval y el natural conectados por un hilo invisible.

El descubrimiento del micvé

Alrededor del kilómetro y medio, se te revela un secreto: una piscina subterránea de origen judío, con escaleras que bajan hasta el río. Es el micvé más grande de Europa Occidental, descubierto por casualidad y restaurado por lo que simboliza: un legado cultural que invita a reflexionar.

El micvé más grande de Europa Occidental

Más allá del puente: la vida cotidiana medieval en Besalú

El pueblo ha sido escenario para series como Westworld, Juego de Tronos o El Perfume. Pero también es un lugar vivo:

Plaza del Prat de Sant Pere con la ermita románica y terrazas que invitan a un café tranquilo

con la ermita románica y terrazas que invitan a un café tranquilo Barrio judío con tiendas de artesanía y un ambiente tranquilo

con tiendas de artesanía y un ambiente tranquilo Mercado de ratafía, eventos festivos y un ambiente local que preserva la identidad

Gastronomía con carácter

La cocina local te invita a saborear la Garrotxa con sentido:

Trinxat, butifarra, embutidos artesanales

Restauración en edificios históricos como Curia Reial o Pont Vell

Ofrecimientos como coca escalivada o foie casero bajo vieja piedra medieval

En los alrededores hay más para explorar

A pocos minutos en coche se encuentra Besalú, pero también:

La Zona Volcánica de la Garrotxa , ideal para hacer senderismo

, ideal para hacer senderismo El pueblo de Castellfollit de la Roca , para vistas vertiginosas

, para vistas vertiginosas Baix Empordà, con pueblos medievales como Corçà, Peratallada o Pals

Recorrido sugerido para visitar Besalú

Mañana: cruzar el puente y caminar sin prisa por el interior

cruzar el puente y caminar sin prisa por el interior Media mañana: bajar al lecho fluvial o recorrer el Anillo Verde en bici o a pie

bajar al lecho fluvial o recorrer el Anillo Verde en bici o a pie Almuerzo: restaurante con ambiente histórico (Curia Reial, Pont Vell)

restaurante con ambiente histórico (Curia Reial, Pont Vell) Tarde: visitar el micvé, luego descubrir un rincón medieval cercano como Besalú

visitar el micvé, luego descubrir un rincón medieval cercano como Besalú Noche: disfrutar de un café o dulce en la calle del Pont, contemplando el puente iluminado

Consejos para disfrutarlo mejor

Visitar fuera del fin de semana veraniego: el pueblecito se respira mejor

Llevar calzado cómodo para caminar y protección solar para las terrazas

Planificar almuerzos o cenas con reserva, especialmente en sábado

Consultar la agenda local si coincides con la Feria de la Ratafía (final de noviembre)

Besalú: cuando el pasado te da la mano

Cruzar aquel puente no es solo un acto de movilidad física, sino una especie de salto en el tiempo. Es sentir el eco de los siglos mientras caminas entre piedra y río. Este pueblo te acoge y transforma, como esos lugares extraordinarios que no se esfuerzan en ser mágicos: ya lo son.