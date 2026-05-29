Los cinco finalistas a pueblo más bonito de junio están escondidos en esta provincia de Cataluña

La búsqueda del destino perfecto para el próximo fin de semana ha terminado. Los expertos en viajes más exigentes del país acaban de dictar sentencia y la sorpresa ha sido mayúscula.

Ya no hace falta cruzar fronteras ni gastar miles de euros para encontrar postales de ensueño. (Nosotros también estábamos buscando ideas y esto nos ha solucionado el mes). El norte de Cataluña esconde el secreto mejor guardado de la temporada.

El veredicto definitivo de los expertos en viajes

La prestigiosa revista National Geographic ha lanzado su veredicto mensual para elegir el pueblo más bonito de España. Lo más llamativo de esta edición es que los grandes finalistas se concentran en una sola coordenada.

La provincia de Girona ha acaparado todas las miradas del jurado técnico. Sus paisajes combinan la fuerza del Mediterráneo con la calma de la montaña profunda como ningún otro lugar en la península.

No estamos hablando de las típicas playas masificadas que todos conocemos. Esta selección premia el patrimonio, la autenticidad y la conservación de la arquitectura tradicional que sobrevive al turismo de masas.

Los candidatos que compiten por la corona de junio

El primer rincón que ha enamorado a los expertos es Calella de Palafrugell. Este antiguo núcleo de pescadores mantiene intactas sus fachadas blancas y sus barcas de madera descansando sobre la misma arena de la playa.

Pasear por sus porches frente al mar es una experiencia casi mística. El jurado ha valorado especialmente el mantenimiento de su esencia marinera frente a la presión urbanística de las últimas décadas.

El segundo rival directo juega en una liga completamente diferente. Hablamos de Besalú, un regreso directo a la Edad Media con solo cruzar su emblemático puente fortificado sobre el río Fluvià.

Las calles empedradas de este municipio de la comarca de la Garrotxa son un museo al aire libre. El barrio judío, los baños rituales de purificación y la energía de sus plazas medievales lo convierten en un competidor imbatible.

Si decides visitar Besalú, el acceso al puente es gratuito, pero te recomendamos reservar la visita guiada al micvé judío con antelación. Es uno de los pocos que se conservan intactos en toda Europa y el aforo diario es muy limitado.

El bocadillo geográfico que enamora a la crítica

El origen de esta nominación conjunta no es ninguna casualidad. Varias auditorías de turismo sostenible destacan que Girona es la provincia con mayor densidad de pueblos protegidos por metro cuadrado.

Las auditorías y las mediciones técnicas valoran la pureza del aire, la ausencia de contaminación acústica y la calidad de la restauración local. Los dos municipios finalistas cumplen con una nota excelente en estos tres parámetros.

El beneficio para el viajero es inmediato: puedes desayunar frente a las olas de Calella y cenar entre los muros medievales de Besalú el mismo día. La distancia entre los dos tesoros apenas supera la hora de trayecto en coche.

¿Sabías que esta zona también es el paraíso de los ciclistas?

Esta nominación coincide con otra tendencia global que está transformando el territorio. Esta zona de Cataluña se ha convertido en la Meca mundial del ciclismo de carretera y el cicloturismo de calidad.

Muchos ciclistas profesionales de la federación internacional han fijado su residencia permanente aquí. Las carreteras secundarias que conectan estos pueblos finalistas ofrecen un asfalto perfecto y un respeto absoluto por el deportista.

La combinación es perfecta para la economía local. El turismo ya no depende de los meses centrales de verano, sino que se reparte durante todo el año gracias al deporte y la cultura de kilómetro cero.

La alerta roja antes de que llegue la masa

La publicación de esta lista oficial provocará un efecto llamada inmediato en las próximas horas. Las búsquedas de alojamiento rural en la zona ya se han disparado un cincuenta por ciento.

Las oficinas de turismo locales advierten que el acceso a los aparcamientos municipales se restringirá de cara al mes de junio. Viajar durante los últimos días de mayo es la única garantía de disfrutar del silencio original.

Si esperas a que empiece la temporada alta, te encontrarás con retenciones en las carreteras de acceso y menús turísticos sobrevalorados. La ventana de oportunidad para disfrutar de estos oasis en su estado más puro se cierra este fin de semana.

Tomar la decisión de meter cuatro cosas en una mochila y arrancar el coche hacia el norte es la opción más inteligente que puedes tomar hoy. ¿De verdad dejarás que te lo cuenten los demás el próximo lunes en la oficina?