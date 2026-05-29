Lidl lanza la mesilla de noche idéntica a Zara Home por 15 euros

Tener un dormitorio de revista ya no es una cuestión de presupuesto. Si te encanta hojear los catálogos de decoración pero te asustas al ver los precios, el último lanzamiento de Lidl te alegrará la semana.

La cadena alemana ha decidido declarar la guerra abierta a las firmas de diseño nórdico y lujo accesible. Acaba de traer una pieza que está desatando la locura en los pasillos del bazar y que promete cambiar el aspecto de tu habitación por completo.

Hablamos de la nueva mesilla de noche de diseño que parece sacada directamente de la última colección de Zara Home. Tiene ese aire minimalista y elegante que tanto buscamos, pero con una etiqueta que parece un error: cuesta solo 14,99 euros. Es el momento de renovar tu hogar sin remordimientos.

El secreto del diseño nórdico que agranda el espacio

¿Por qué esta mesilla de apenas 15 euros se ha vuelto el nuevo objeto de deseo viral? La clave está en su estética depurada. El diseño combina la calidez de las patas de madera natural con una estructura ligera que no recarga visualmente el dormitorio.

El diseño y la funcionalidad se dan la mano en este mueble. Al tener las patas estilizadas y elevadas, deja ver el suelo y genera una sensación de amplitud espectacular. Es el truco definitivo que los decoradores de interiores utilizan en pisos pequeños para ganar metros visuales.

Para nuestro bolsillo, este lanzamiento es una auténtica bendición. Una pieza de características similares en tiendas de diseño habituales no baja de los 50 o 60 euros. Con lo que cuesta una sola mesilla en otros lugares, en Lidl te llevas la pareja para ambos lados de la cama y aún te sobra para un capricho.

El gigante de los supermercados ha cuidado los detalles. La superficie superior cuenta con un acabado fácil de limpiar y resistente a los arañazos. Ya no tendrás que preocuparte por dejar el vaso de agua por las noches o el libro sobre la superficie.

Las medidas exactas que encajan en cualquier rincón

A veces compramos muebles a ciegas y luego llegan las sorpresas. Lidl ha diseñado esta pieza pensando en las casas reales. Tiene una altura ideal de unos 40 centímetros, la medida estándar para quedar alineada perfectamente con la mayoría de los colchones actuales.

El diámetro de la superficie superior es lo suficientemente amplio para colocar una luz de lectura, el móvil y tus objetos personales. Sin embargo, su forma compacta permite encajarla en aquellos dormitorios estrechos donde cada centímetro cuenta como si fuera oro.

La procedencia del producto viene avalada por los estándares de calidad de las marcas propias de la cadena. El sello de certificación forestal garantiza que la madera utilizada proviene de bosques sostenibles, un detalle ecológico que añade valor a tu compra inteligente.

Para las amantes del orden visual, este mueble es un lienzo en blanco. Su color neutro combina a la perfección tanto con colchas de lino blanco como con paredes de tonos más intensos. Es un básico atemporal que no pasará de moda el año que viene.

La fiebre del «bazar» provoca estantes vacíos

La logística de la compañía ya está notando el impacto del efecto boca a boca. El stock de la tienda en línea ha comenzado a parpadear con el aviso de últimas unidades en varias regiones, y en los establecimientos físicos las cajas vuelan a primera hora de la mañana.

No es la primera vez que vivimos este fenómeno. Los compradores habituales saben que el catálogo de bazar de los jueves tiene una vida útil muy corta. Si lo piensas mucho, te arriesgas a encontrar el vacío vacío y tener que recurrir a la reventa en plataformas de segunda mano.

¿Sabías que esta mesilla también está triunfando fuera del dormitorio? Muchas expertas en decoración la están utilizando como mesa auxiliar en el salón al lado del sofá, o incluso en la entrada para dejar las llaves al entrar a casa. Su versatilidad es su mayor superpoder.

La realidad es que el mercado de la decoración low-cost se ha vuelto muy competitivo. Ya no nos conformamos con muebles baratos que parecen de mala calidad; ahora exigimos buen gusto y durabilidad por precios razonables. Y aquí, Lidl ha dado el golpe definitivo.

Si tienes cinco minutos libres hoy, hazte un favor y revisa la disponibilidad en tu tienda más cercana. Podrías solucionar la decoración de tu habitación por lo que te cuesta un par de cafés en cualquier terraza.

¿Quieres esperar a que se agote por completo y verla en las casas de los demás o vas a por la tuya antes de que cierre el súper?