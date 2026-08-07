Jordi Hurtado revela su dieta: «Siempre tengo frutos secos y chocolate negro para aguantar las largas jornadas»

Jordi Hurtado, el enigma. El hombre que ha desafiado al tiempo ante millones de espectadores. ¿Cuántas veces hemos murmurado sobre su secreto inagotable para no envejecer? Su imagen, inmóvil durante décadas, ha alimentado un mito. Pero, ¿qué hay detrás de esta apariencia desafiante?

Nuestra realidad es muy diferente. Jornadas maratonianas, pérdida de energía a media mañana, el cansancio que se acumula. La pregunta resuena: ¿cómo consigue Hurtado esta vitalidad constante? Hoy, la respuesta, durante tanto tiempo oculta, llega para revolucionar tu forma de entender la resistencia.

No es ninguna poción mágica, ni un tratamiento estético de precio prohibido. Tampoco es un pacto ancestral. Es un hábito cotidiano, a su alcance, y ahora al tuyo. Una rutina sencilla que ha mantenido en silencio durante años, aunque ha sido su herramienta más potente. Prepárate para lo que ha revelado.

La revelación definitiva: su menú para jornadas maratonianas

El eterno presentador de ‘Saber y ganar’ hizo una confesión impactante. En una entrevista exclusiva con la revista Pronto, con motivo del 25º aniversario del mítico concurso, abrió su corazón. Desveló la clave que lo ha mantenido al frente desde febrero de 1997.

La base de su energía no es ninguna pastilla, sino su menú. Sus palabras exactas fueron: «Desayuno dos o tres veces al día y siempre tengo frutos secos y chocolate negro en mi camerino para aguantar las largas jornadas de grabación». Un truco definitivo para tu resistencia.

Piénsalo. Más de cuatro décadas frente a las cámaras. Horas y horas de grabación que exigen una concentración absoluta. Jordi Hurtado, con sus 69 años, debe estar impecable, lúcido y enérgico. Un reto que muchas de nosotras conocemos bien en nuestros entornos laborales. Él mismo lo dijo: «Paso muchas horas en plató».

Los frutos secos son un tesoro nutricional. Un golpe de energía pura, con grasas saludables, proteínas y fibra. Perfecto para mantener la saciedad durante horas y evitar las caídas de azúcar. Para Hurtado, es su depósito de combustible de larga duración. Una solución inteligente para los momentos de máxima exigencia.

¿Y el chocolate negro? El complemento ideal. No solo es una pequeña dosis de placer, sino también un potente aliado. Rico en antioxidantes y con un ligero efecto estimulante. Aporta esa micro-dosis de dopamina que nos ayuda a mantener el ánimo y el enfoque. Un impulso instantáneo sin los efectos negativos de otros estimulantes.

Mi jornada es larga y exige el máximo. Por eso, los frutos secos y el chocolate negro son mi seguro de vida para no perder el ritmo.

Pero su filosofía va más allá de la comida. Hurtado destacó dos pilares más para su vitalidad. «Mantener siempre el mismo peso y estar activo también es esencial», subrayó. Esta coherencia explica por qué parece inmune al tiempo. Es un plan integral, no una solución única.

Más allá del plató: el movimiento que complementa el secreto

Cuando no está en el plató, el presentador de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) no se queda quieto. Su cuerpo necesita movimiento. ¿Su receta? «Caminar mucho, que me toque el sol y respirar aire puro». Una combinación sencilla, pero poderosa, que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios hábitos.

Caminar, exponernos al sol para la vitamina D y oxigenarnos con aire fresco. Son acciones básicas, casi olvidadas, que Hurtado integra diariamente. Ayudan a combatir el estrés, mejorar la energía y reforzar el sistema inmunitario. Son el complemento perfecto para mantener la mente clara y el cuerpo preparado.

Vivimos en un mundo que nos pide rendimiento máximo cada día. La fatiga crónica es el nuevo normal para muchas de nosotras. La búsqueda de energía sostenible es una batalla constante. El secreto de Jordi Hurtado, desvelado ahora, es un recordatorio de que las mejores estrategias son a menudo las más accesibles. Un cambio radical al alcance de la mano.

¿Tu agenda es un obstáculo? La solución está a un paso

Si tú también tienes largas jornadas por delante, ya sea en la oficina, estudiando o cuidando a la familia, este hábito es para ti. No esperes a sentirte agotada para actuar. Prepara tu propio botiquín de emergencia con frutos secos y chocolate negro. Aprovecha cada oportunidad para caminar y respirar aire puro. Porque tu energía es tu tesoro más valioso.

Ahora ya tienes la información que ha descifrado el código de la vitalidad de Jordi Hurtado. Un impulso imprescindible para tu propia rutina. No te quedes con la curiosidad; pasa a la acción. ¿Qué harás mañana para mantener tu energía al máximo? El poder es tuyo.