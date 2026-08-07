Jordi Hurtado revela la seva dieta: «Sempre tinc fruita seca i xocolata negra per aguantar les llargues jornades»

Jordi Hurtado, l’enigma. L’home que ha desafiat el temps davant de milions d’espectadors. Quantes vegades hem murmurat sobre el seu secret inesgotable per no envellir? La seva imatge, immòbil durant dècades, ha alimentat un mite. Però, què hi ha darrere d’aquesta aparença desafiadora?
La nostra realitat és molt diferent. Jorns maratonianes, pèrdua d’energia a mig matí, el cansament que s’acumula. La pregunta ressona: com aconsegueix Hurtado aquesta vitalitat constant? Avui, la resposta, durant tant de temps oculta, arriba per revolucionar la teva forma d’entendre la resistència.
No és cap poció màgica, ni un tractament estètic de preu prohibit. Tampoc és un pacte ancestral. És un hàbit quotidià, al seu abast, i ara al teu. Una rutina senzilla que ha mantingut en silenci durant anys, tot i que ha estat la seva eina més potent. Prepara’t per al que ha revelat.
La revelació definitiva: el seu menú per a jornades maratonianes
L’etern presentador de ‘Saber y ganar’ va fer una confessió impactant. En una entrevista exclusiva amb la revista Pronto, amb motiu del 25è aniversari del mític concurs, va obrir el seu cor. Va desvelar la clau que l’ha mantingut al capdavant des de febrer del 1997.
La base de la seva energia no és cap pastilla, sinó el seu menú. Les seves paraules exactes van ser: «Esmorzo dos o tres cops al dia i sempre tinc fruita seca i xocolata negra al meu camerino per aguantar les llargues jornades de gravació». Un truc definitiu per a la teva resistència.
Pensa-hi. Més de quatre dècades davant les càmeres. Hores i hores de gravació que exigeixen una concentració absoluta. Jordi Hurtado, amb els seus 69 anys, ha d’estar impecable, lúcid i enèrgic. Un repte que moltes de nosaltres coneixem bé en els nostres entorns laborals. Ell mateix ho va dir: «Passo moltes hores en plató».
La fruita seca és un tresor nutricional. Un cop d’energia pura, amb greixos saludables, proteïnes i fibra. Perfecta per mantenir la sacietat durant hores i evitar les caigudes de sucre. Per a Hurtado, és el seu dipòsit de combustible de llarga durada. Una solució intel·ligent per als moments de màxima exigència.
I la xocolata negra? El complement ideal. No només és una petita dosi de plaer, sinó també un potent aliat. Rica en antioxidants i amb un lleuger efecte estimulant. Aporta aquesta micro-dosi de dopamina que ens ajuda a mantenir l’ànim i el focus. Un impuls instantani sense els efectes negatius d’altres estimulants.
La meva jornada és llarga i exigeix el màxim. Per això, la fruita seca i la xocolata negra són el meu segur de vida per no perdre el ritme.
Però la seva filosofia va més enllà del menjar. Hurtado va destacar dos pilars més per a la seva vitalitat. «Mantenir sempre el mateix pes i estar actiu també és essencial», va subratllar. Aquesta coherència explica per què sembla immune al temps. És un pla integral, no una solució única.
Més enllà del plató: el moviment que complementa el secret
Quan no està al plató, el presentador de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) no es queda quiet. El seu cos necessita moviment. La seva recepta? «Caminar molt, que em toqui el sol i respirar aire pur». Una combinació senzilla, però poderosa, que ens convida a reflexionar sobre els nostres propis hàbits.
Caminar, exposar-nos al sol per a la vitamina D i oxigenar-nos amb aire fresc. Són accions bàsiques, gairebé oblidades, que Hurtado integra diàriament. Ajuden a combatre l’estrès, millorar l’energia i reforçar el sistema immunitari. Són el complement perfecte per mantenir la ment clara i el cos preparat.
Vivim en un món que ens demana rendiment màxim cada dia. La fatiga crònica és el nou normal per a moltes de nosaltres. La cerca d’energia sostenible és una batalla constant. El secret de Jordi Hurtado, desvelat ara, és un recordatori que les millors estratègies són sovint les més accessibles. Un canvi radical a l’abast de la mà.
La teva agenda és un obstacle? La solució és a un pas
Si tu també tens llargues jornades al davant, ja sigui a l’oficina, estudiant o cuidant la família, aquest hàbit és per a tu. No esperis a sentir-te esgotada per actuar. Prepara la teva pròpia farmaciola d’emergència amb fruita seca i xocolata negra. Aprofita cada oportunitat per caminar i respirar aire pur. Perquè la teva energia és el teu tresor més valuós.
Ara ja tens la informació que ha desxifrat el codi de la vitalitat de Jordi Hurtado. Un impuls imprescindible per a la teva pròpia rutina. No et quedis amb la curiositat; passa a l’acció. Què faràs demà per mantenir la teva energia al màxim? El poder és teu.