Adiós a las sandalias este verano: las nuevas zapatillas de tul y satén de Zara Home que parecen de diseñador

Reconozcámoslo: todas hemos caído alguna vez en el error de descuidar nuestro calzado cuando estamos en casa. Pero eso se ha acabado porque Zara Home acaba de lanzar la solución definitiva para que tus pies respiren lujo sin salir del salón.

Si eres de las que busca ese estilo de lujo silencioso que tanto vemos en firmas internacionales, esta nueva colección es para ti. Se trata de una arquitectura del confort que desdibuja la línea entre la zapatilla de casa y el zapato de calle más sofisticado.

Seguro que te ha pasado que recibes una visita inesperada y te mueres de vergüenza por tus viejas pantuflas. (Tranquila, a nosotros también nos ha pasado y es un drama totalmente innecesario). Con estas nuevas mules destalonadas, el problema desaparece de golpe.

El tejido que lo cambia todo: Tul y Satén

La gran sorpresa de esta temporada es el uso del tejido de tul, también conocido como mesh. Es una tendencia que hemos visto en las pasarelas de firmas de culto como Alaïa y que ahora el gigante de Inditex democratiza para nuestro bolsillo.

Este material crea un juego de transparencias que deja ver la piel del pie de forma muy sutil. Aporta una ligereza y una frescura que serán claves cuando llegue la próxima ola de calor. Es, sencillamente, la alternativa más chic al calzado tradicional.

Pero si buscas algo con un brillo más especial, la versión en satén es la ganadora absoluta. Este tejido eleva cualquier look casero, desde un pijama de lino hasta un vestido vaporoso, aportando una presencia que las zapatillas de rizo nunca podrán igualar.

El tip: El modelo en color blanco de tul es el favorito para resaltar el bronceado de la piel este verano. Su precio es de solo 29,99 € y la referencia es 1006/700/001.

Minimalismo en estado puro para tu vestidor

La primera joya de la corona es la mule blanca de tul. Es el minimalismo en su máxima esencia. El diseño apuesta por el «menos es más» y se convierte en la pieza más fresca de toda la colección de Zara Home para este 2026.

Si prefieres los tonos tierra, el marrón chocolate en tul es una apuesta segura. Es un color rico, con mucha personalidad, que llega para complementar tus momentos de relax sin necesidad de saturar visualmente tu conjunto. (A nosotros nos tiene enamoradas por su elegancia discreta).

Para las amantes del toque más femenino y atemporal, han diseñado una versión en satén marrón con un detalle fruncido en la parte delantera. Parece una pieza sacada de una boutique de lujo de la Quinta Avenida, pero la puedes tener por solo 25,99 €.

Esta versión quiere acompañarnos tanto dentro como fuera de casa. Imagina combinarlas con unos pantalones de lino o un vestido midi. El detalle del fruncido se encarga de romper con la monotonía de las líneas rectas y aporta un volumen muy interesante al pie.

La silueta que estiliza sin esfuerzo

No podemos olvidar la versión en color gris con acabado de punta cuadrada. Es una silueta moderna donde el pie queda medio escondido, dando un aire de misterio y sofisticación. El tejido de satén le da un brillo que marca la diferencia en cada paso.

Este color gris es perfecto para aquellas que quieren salir del clásico blanco o negro sin llegar a cansarse del calzado. Es un tono neutro que combina con toda la paleta de colores de la temporada, desde los pasteles hasta los tonos más vibrantes.

Esta colección sigue la filosofía del lujo relajado. La presencia del satén como material principal ayuda a tener un brillo discreto que aleja estas piezas de la típica «zapatilla de toda la vida», convirtiéndolas en un calzado 24/7.

Aviso para navegantes: Muchas expertas en moda están utilizando estas mules para eventos íntimos en casa o cenas en el jardín. Son el complemento ideal para recibir invitados con estilo.

¿Por qué son la inversión inteligente del mes?

La clave de estas piezas no es solo la estética, sino su versatilidad absoluta. En un mundo donde el teletrabajo y el tiempo en casa han ganado protagonismo, sentirse bien con lo que llevamos puesto es una inyección directa de autoestima y bienestar.

Además, la calidad de los acabados de Zara Home en esta línea de calzado ha subido de nivel. Las costuras invisibles y la elección de las formas hacen que se adapten al pie como una segunda piel. Es una manera asequible de tocar el lujo cada mañana al levantarte.

Piénsalo en tu vestidor como un templo. Cada pieza debería tener un sentido. Estas mules no ocupan espacio, son fáciles de guardar y, sobre todo, no pasan nunca de moda. Son lo que llamamos un fondo de armario para el hogar.

Si tienes previsto renovar tu calzado de descanso, esta es la oportunidad que estabas esperando. No hace falta gastar cientos de euros en marcas de nicho cuando tienes el diseño de vanguardia al alcance de la mano en tu tienda de confianza.

El stock está temblando

Como suele pasar con los lanzamientos virales de Inditex, el tiempo corre en nuestra contra. Las redes sociales ya han comenzado a hacerse eco de estas mules y las unidades disponibles en la web están bajando a una velocidad de vértigo.

Especialmente los modelos de tul, que son la tendencia número uno del momento, están desapareciendo de los estantes digitales. Si entras a la web y ves que tu talla aún está disponible, no lo pienses dos veces. (Créeme, mañana podría ser tarde).

Invertir en comodidad y estilo para casa es, posiblemente, la mejor decisión que tomarás esta semana. Porque no hay nada mejor que llegar a casa después de un día largo y deslizar los pies dentro de una pieza que te haga sentir como una reina.

Al final, la moda no es solo lo que nos ponemos para salir a la calle, sino cómo decidimos vivir nuestros momentos más privados. ¿Con cuál de los cinco colores comenzarás tu transformación hacia el lujo silencioso hoy mismo?