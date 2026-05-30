Adéu a les sandàlies aquest estiu: les noves sabatilles de tul i setí de Zara Home que semblen de dissenyador

Reconeguem-ho: totes hem caigut alguna vegada en l’error de descuidar el nostre calçat quan estem a casa. Però això s’ha acabat perquè Zara Home acaba de llançar la solució definitiva perquè els teus peus respirin luxe sense sortir del saló.
Si ets de les que busca aquest estil de luxe silenciós que tant veiem en firmes internacionals, aquesta nova col·lecció és per a tu. Es tracta d’una arquitectura del confort que desdibuixa la línia entre la sabatilla de casa i el sabater de carrer més sofisticat.
Segurament t’ha passat que reps una visita inesperada i et mors de vergonya per les teves velles pantofles. (Tranquil·la, a nosaltres també ens ha passat i és un drama totalment innecessari). Amb aquestes noves mules destalonades, el problema desapareix de cop.
El teixit que ho canvia tot: Tul i Satén
La gran sorpresa d’aquesta temporada és l’ús del teixit de tul, també conegut com a mesh. És una tendència que hem vist a les passarel·les de firmes de culte com Alaïa i que ara el gegant d’Inditex democratitza per a la nostra butxaca.
Aquest material crea un joc de transparències que deixa veure la pell del peu de forma molt subtil. Aporta una lleugeresa i una frescor que seran claus quan arribi la propera onada de calor. És, senzillament, l’alternativa més chic al calçat tradicional.
Però si busques alguna cosa amb una brillantor més especial, la versió en satén és la guanyadora absoluta. Aquest teixit eleva qualsevol look casolà, des d’un pijama de lli fins a un vestit vaporós, aportant una presència que les sabatilles de rínxol mai podran igualar.
El tip: El model en color blanc de tul és el favorit per ressaltar el bronzejat de la pell aquest estiu. El seu preu és de només 29,99 € i la referència és 1006/700/001.
Minimalisme en estat pur per al teu vestidor
La primera joia de la corona és la mule blanca de tul. És el minimalismo en la seva màxima essència. El disseny aposta pel “menys és més” i es converteix en la peça més fresca de tota la col·lecció de Zara Home per a aquest 2026.
Si prefereixes els tons terra, el marró xocolata en tul és una aposta segura. És un color ric, amb molta personalitat, que arriba per complementar els teus moments de relax sense necessitat de saturar visualment el teu conjunt. (A nosaltres ens té enamorades per la seva elegància discreta).
Per a les amants del toc més femení i atemporal, han dissenyat una versió en satén marró amb un detall fronsit a la part davantera. Sembla una peça treta d’una boutique de luxe de la Cinquena Avinguda, però la pots tenir per només 25,99 €.
Aquesta versió vol acompanyar-nos tant dins com fora de casa. Imagina-les combinades amb uns pantalons de lli o un vestit midi. El detall del fronsit s’encarrega de trencar amb la monotonia de les línies rectes i aporta un volum molt interessant al peu.
La silueta que estilitza sense esforç
No podem oblidar la versió en color gris amb acabat de punta quadrada. És una silueta moderna on el peu queda mig amagat, donant un aire de misteri i sofisticació. El teixit de satén li dona una brillantor que marca la diferència en cada passa.
Aquest color gris és perfecte per a aquelles que volen sortir del clàssic blanc o negre sense arribar a cansar-se del calçat. És un to neutre que combina amb tota la paleta de colors de la temporada, des dels pastels fins als tons més vibrants.
Aquesta col·lecció segueix la filosofia del luxe relaxat. La presència del satén com a material principal ajuda a tenir una brillantor discreta que allunya aquestes peces de la típica “sapatilla de tota la vida”, convertint-les en un calçat 24/7.
Avís per a navegants: Moltes expertes en moda estan utilitzant aquestes mules per a esdeveniments íntims a casa o sopars al jardí. Són el complement ideal per rebre convidats amb estil.
Per què són la inversió intel·ligent del mes?
La clau d’aquestes peces no és només l’estètica, sinó la seva versatilitat absoluta. En un món on el teletreball i el temps a casa han guanyat protagonisme, sentir-se bé amb el que portem posat és una injecció directa de autoestima i benestar.
A més, la qualitat dels acabats de Zara Home en aquesta línia de calçat ha pujat de nivell. Les costures invisibles i l’elecció de les formes fan que s’adaptin al peu com una segona pell. És una manera assequible de tocar el luxe cada matí en llevar-te.
Pensa en el teu vestidor com un temple. Cada peça hauria de tenir un sentit. Aquestes mules no ocupen espai, són fàcils de guardar i, sobretot, no passen mai de moda. Són el que anomenem un fons d’armari per a la llar.
Si tens previst renovar el teu calçat de descans, aquesta és l’oportunitat que estaves esperant. No cal gastar centenars d’euros en marques de nínxol quan tens el disseny d’avantguarda a l’abast de la mà a la teva botiga de confiança.
L’estoc està tremolant
Com sol passar amb els llançaments virals d’Inditex, el temps corre en contra nostra. Les xarxes socials ja han començat a fer ressò d’aquestes mules i les unitats disponibles a la web estan baixant a una velocitat de vertigen.
Especialment els models de tul, que són la tendència número u del moment, estan desapareixent dels prestatges digitals. Si entres a la web i veus que la teva talla encara està disponible, no t’ho pensis dues vegades. (Creu-me, demà podria ser tard).
Invertir en comoditat i estil per a casa és, possiblement, la millor decisió que prendràs aquesta setmana. Perquè no hi ha res millor que arribar a casa després d’un dia llarg i lliscar els peus dins d’una peça que et faci sentir com una reina.
Al final, la moda no és només el que ens posem per sortir al carrer, sinó com decidim viure els nostres moments més privats. Amb quin dels cinc colors començaràs la teva transformació cap al luxe silenciós avui mateix?