Ni Cadaqués ni Sitges: el pueblo de la Costa Brava con refugio medieval donde desconecta Susanna Griso

La desconexión absoluta no se encuentra cruzando el océano. La presentadora estrella de las mañanas ha decidido blindar su intimidad en un rincón donde los teléfonos pierden la cobertura y el tiempo se congela.

Lejos del plató de televisión y del ruido diario de la gran ciudad, existe un oasis de piedra. (Sí, nosotros también quisiéramos teletransportarnos allí ahora mismo). Un lugar que guarda el secreto de la auténtica calma mediterránea.

El mapa del tesoro de la presentadora

El destino elegido no es otro que L’Armentera. Este pequeño municipio de la comarca del Alt Empordà se ha convertido en el búnker de paz de Susanna Griso.

No busques grandes hoteles ni paseos marítimos masificados porque no los encontrarás. La periodista ha apostado fuerte por el Empordà profundo para establecer su base de operaciones familiar y sentimental.

Hablamos de una joya que se sitúa a poco más de una hora de Barcelona. Una distancia perfecta que le permite huir los viernes por la tarde y regresar el lunes con las pilas completamente cargadas.

Arquitectura de piedra y un pasado fortificado

El gran atractivo del enclave es su impresionante arquitectura medieval. Caminar por sus calles estrechas es hacer un viaje directo al siglo catorce sin necesidad de filtros.

El núcleo urbano se articula alrededor de su joya de la corona. La iglesia de Sant Martí domina un paisaje urbano donde cada fachada de piedra cuenta una historia de telares y antiguas murallas.

La presentadora adquirió una vivienda rústica en la zona que ha reformado con cuidado. Un espacio donde los techos altos, las vigas de madera vista y los muros gruesos garantizan un aislamiento térmico y acústico total.

L’Armentera cuenta con apenas 1.000 habitantes censados. Esto garantiza que la masificación turística que sufre el resto de la Costa Brava aquí sea un mito totalmente inexistente.

El secreto verde entre canales y arrozales

La ubicación geográfica del pueblo es un auténtico capricho de la naturaleza. Se encuentra abrazado por el tramo final del río Fluvià, hecho que marca su paisaje de forma definitiva.

La zona está rodeada de campos de manzanos y extensos arrozales inundados. El agua fluye por canales históricos que conectan directamente con el Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà.

Esta llanura aluvial convierte los alrededores del pueblo en un paraíso para el senderismo y las rutas en bicicleta. (El entorno ideal para limpiar la mente de cualquier índice de audiencia).

Integración vecinal y la compra de proximidad

Quienes se cruzan con ella aseguran que es una vecina más de la comunidad. Susanna Griso exprime al máximo la filosofía del slow travel cuando se refugia en este rincón gerundense.

Es habitual verla comprando pan de leña en el horno del pueblo o adquiriendo verduras directamente a los productores locales. El lujo aquí no se mide en estrellas de hotel, sino en la calidad del producto de kilómetro cero.

Esta conexión con la tierra le ha permitido crear un vínculo indestructible con el territorio. Una desconexión que comparte con su círculo más íntimo y que protege con absoluto celo profesional.

¿Por qué este pueblo se ha puesto de moda entre la élite?

La tendencia es clara y los expertos en turismo residencial lo confirman. Las grandes fortunas ya no buscan la primera línea de playa expuesta a las miradas de los curiosos.

El nuevo estatus es el Empordà interior, bautizado con frecuencia como la Toscana catalana. Lugares con alma, historia medieval y una red de carreteras que te planta en la frontera francesa en media hora.

La discreción se paga cara y pueblos como L’Armentera ofrecen este anonimato que la televisión te roba. Una inversión en salud mental que cotiza al alza en los tiempos que corren.

Cómo organizar tu escapada antes de que se masifique

Si quieres replicar la ruta de la periodista, la planificación debe ser milimétrica. Al no ser un destino puramente turístico, las opciones de alojamiento rural son muy limitadas.

La mejor opción es buscar pequeñas casas de turismo rural en los municipios colindantes como Sant Pere Pescador o Torroella de Fluvià. Preparar el viaje con semanas de antelación es vital para no quedarse sin plaza.

Los precios de las propiedades en la zona están comenzando a subir debido a este efecto llamada de caras conocidas. El mercado inmobiliario rústico se está moviendo rápido y las oportunidades escasean.

No dejes pasar la oportunidad de conocer este secreto a voces antes de que las guías de viaje internacionales lo pongan en su radar principal. ¿Quizás no te apetece perderte un fin de semana entero entre piedras medievales y campos de manzanos?