Sembla Grècia, però és a Catalunya: la cala d’aigües turqueses més impressionant de la Costa Brava és a poc més d’una hora de Barcelona

El mar, en calma, reflecteix tonalitats que van del blau més profund al turquesa més lluminós, com si algú hagués vessat pintura sobre la superfície. L’aire té aquella frescor salada que només es respira lluny de les aglomeracions, i el silenci només es trenca pel murmuri constant de les onades. És un indret on el temps sembla perdre importància i l’única urgència és deixar-se captivar per la seva bellesa.
El camí cap a un paradís inesperat
Hi ha llocs que semblen trets d’una postal del mar Egeu, però que, sorprenentment, es troben a tocar de casa. Després d’un trajecte sinuós, on la carretera serpenteja entre turons i valls, la vista s’obre de sobte per revelar un mosaic d’aigües turqueses, sorra daurada i roca salvatge. El contrast és tan potent que per un moment oblides que encara ets a Catalunya.
El viatge fins aquí ja és tota una experiència. Els que hi arriben en cotxe han de superar quilòmetres de corbes tancades i camins estrets. Els més agosarats prefereixen fer-ho a peu, travessant senders polsosos que creuen el Parc Natural del Cap de Creus, passant per cales petites i miradors naturals que obliguen a aturar-se per immortalitzar el paisatge.
Cala Jugadora: la cala que desafia la tramuntana
Un dels trets més sorprenents d’aquest indret és la seva tranquil·litat, fins i tot en dies en què la tramuntana rugeix sobre la Costa Brava. Protegida per un petit penya-segat, la cala es manté serena, amb onades suaus que llisquen fins a la riba.
La seva geografia crea dues zones diferenciades: una platja de sorra daurada, on encara es poden veure les restes d’un antic refugi de pescadors, i un racó rocós ideal per a aquells que volen allunyar-se dels grans llençols de tovalloles i gaudir del sol directament sobre la pedra.
Amb només 15 metres de longitud, aquest trosset de litoral conserva una essència de platja verge, on la natura encara imposa les seves regles. Les aigües, amb una gamma infinita de blaus, deixen entreveure el fons marí ple de vida.
Un escenari perfecte per explorar
L’aigua és tan clara que, fins i tot sense ulleres de busseig, es pot veure el moviment lent de les salpes i la brillantor platejada dels sards. No és estrany veure famílies fent snorkel o petits grups de submarinistes explorant les parets rocoses i les formacions submarines.
La calma de la cala permet nedar sense pressa, estenent les braçades sota un sol que sembla intensificar encara més el color turquesa del mar. Per als qui prefereixen descansar, el so de l’aigua trencant suaument contra la roca crea una banda sonora natural que convida a desconnectar.
Quan visitar la Cala Jugadora
Encara que l’estiu porta més visitants, aquesta cala manté un encant especial fora de temporada. Els mesos de juny i setembre són ideals: la temperatura continua sent agradable, el mar conserva la seva calidesa i la presència humana es redueix dràsticament.
Si el teu objectiu és trobar aquest paradís gairebé per a tu sol, el millor és arribar d’hora al matí o optar per una tarda de finals d’estiu, quan la llum es torna més daurada i el paisatge adquireix un to encara més màgic.
Com arribar a Cala Jugadora
Per accedir-hi, primer cal arribar a Cadaqués. El trajecte ja és tota una aventura: la carretera GI-614 serpenteja durant quilòmetres, amb vistes constants del mar i la muntanya. Un cop al poble, cal continuar cap al Cap de Creus.
Des del centre fins a la cala hi ha uns 8 km, que en cotxe es recorren en uns 17 minuts. Els més aventurers poden optar per caminar: 7 km de sender que travessen cales, boscos i penya-segats, amb un constant recordatori que l’esforç valdrà la pena.
@leiresuarc “La cala preciosa, sí. Pero nadie habla del camino para llegar 😂 #costabrava #senderismo #cala #roadtrip #realidadvsinstagram #tiktokviajes #summer #mediterranean ♬ Sunroof – Nicky Youre & dazy
Més enllà de la cala: tresors a tocar
Aquesta zona del Cap de Creus és un autèntic mosaic de petites cales i racons sorprenents. Si tens temps, val la pena visitar:
- Cala Guillola: Protegida i tranquil·la, ideal per nedar sense onades.
- Sa Sabolla: Amb el seu paisatge salvatge i poc freqüentada.
- Cala Culip: Amb aigües profundes i perfectes per al busseig.
- Cala Taballera: Una petita joia amagada.
- Racó des Barrillers: Una llengua de mar entre dos cabos, amb illots que semblen flotar sobre l’aigua
Consells pràctics per visitar
- Porta calçat còmode si optes pel camí a peu: el terreny és irregular.
- No oblidis aigua i menjar, ja que és una cala verge sense serveis.
- Porta màscara i tub de snorkel per aprofitar al màxim la transparència de l’aigua.
- Recorda que l’espai és petit: respecta l’entorn i evita deixar residus.
Aquesta cala és molt més que un lloc on passar el dia: és una experiència que comença amb el trajecte i culmina amb la sensació d’haver descobert un racó on el temps sembla aturar-se. Potser sembli llunyana, potser sembli d’un altre país… però és aquí, a la nostra Costa Brava, i està esperant que la descobreixis.