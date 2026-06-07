A 1 h 30 min de Barcelona: el poble medieval on tastar coces, formatge de la Garrotxa i passejar al costat del Fluvià

Aquest petit poble (gran en història) està al Gironès i cada carrer empedrat, les muralles centenàries i, per descomptat, el seu emblemàtic Pont Vell sobre el riu Fluvià ens expliquen les seves històries.
Una joia medieval de carrers empedrats, antics molins d’oli i fonts al poble més bonic del Vall de Montcau
El poble medieval ideal per a una escapada: amb un balneari de quatre estrelles i aigües termals curatives
Us preparem una escapada de cap de setmana en aquesta joia romànica del segle XII que travessa el riu Fluvià i ens dóna la benvinguda amb paisatges, història i bona gastronomia: Besalú combina patrimoni arquitectònic mil·lenari, bellesa natural i tradicions culinàries.
Besalú i una escapada tardorenca
Aquest poble suspès en la comarca de la Garrotxa a la província de Girona és un destí ideal per a una escapada de cap de setmana, especialment a la tardor, quan els paisatges es tenyeixen de colors càlids i daurats i podem caminar sense presses, amb menys calor i emprendre un viatge gastronòmic.
El llegat sefardita català
Si visites aquest poble has de passejar pel barri jueu i la seva micvé, testimonis del llegat sefardita que va marcar la vida de la vila a l’Edat Mitjana. Allí podrem reviure aquests banys purificadors que els hebreus prenien en les piscines connectades al riu Fluvià tal com mana la tradició.
Història i arquitectura medieval enmig de la natura
Dos punts d’interès més són el Monestir de Sant Pere de Besalú i la plaça Major. El primer fou fundat al segle X, i la segona ens ofereix racons tranquils i el centre social de Besalú.
En ambdós llocs els visitants poden respirar la història i gaudir de l’ambient bucòlic local. Per als amants de la natura sobren les rutes de senderisme per la Garrotxa i els passejos en caiac pel riu Fluvià.
Són dues maneres que permeten descobrir els boscos, volcans i paisatges fluvials que envolten el poble.
Gastronomia amb etiqueta 0 quilòmetres
Besalú no és només per apreciar amb els ulls i fer fotos. Aquest enclavament també és per viure’l amb el paladar. La seva gastronomia conserva l’essència de la cuina catalana i, el més important, es fa només utilitzant productes locals i de temporada.
Això és el que es coneix com menjar 0 quilòmetres, ja que no es necessiten llargs viatges, combustible ni temps de transport.
Per tant, els plats es cuinen amb ingredients frescos que no només donen més i millor sabor, sinó que beneficien l’economia local i el medi ambient. No deixis de tastar l’escudella i carn d’olla. Aquest plat no només condensa la cultura de Besalú, sinó que és un guisat reconfortant i potent per a un àpat complet.
La butifarra amb mongetes és un altre clàssic digne de degustació que no pot faltar al teu menú, i els formatges de la Garrotxa, en la seva majoria artesanals i de sabor intens, són perfectes per acompanyar amb un bon pa i vi local.
Les coces i el seu lloc d’honor
En aquesta experiència gastronòmica per Besalú, les coces artesanals ocupen un lloc especial i es preparen tant dolces com salades. Aquestes són unes pizzes planes molt emblemàtiques de tota Catalunya i s’elaboren amb ingredients frescos i locals. Entre ells hi trobem sobresades, mel, verdures de temporada i fruites.
Les coces salades es serveixen com a aperitiu i com a acompanyament de plats principals, i les dolces (totes amb un toc de mel o fruits secs) són ideals per a esmorzars i berenars tardorencs.
Però la importància de les coces va molt més enllà de ser un simple pa. Aquestes representen la tradició culinària de l’Alt Empordà i les receptes familiars han estat transmeses de generació en generació i són sempre presents a les fires, mercats artesanals i fleques del poble.
Guia perfecta per a un cap de setmana a Besalú
Si no ets de les persones que saben organitzar un cap de setmana per aprofitar‑lo al màxim, aquí tens una guia de dos dies a Besalú:
Dia 1
Pel matí has de començar el recorregut creuant el Pont Vell sobre el riu Fluvià. Aquest és l’emblema de Besalú. Des d’allí, pots passejar pel barri jueu i visitar el micvé i continuar cap a la plaça Major, on trobaràs molts locals per prendre un cafè a la terrassa.
A la tarda pots dinar en un restaurant del centre del poble. Els plats ideals són la butifarra amb mongetes o una escudella i carn d’olla, acompanyats, òbviament, d’un vi 0 quilòmetres.
Després, recórrer el casc antic i gaudir de l’artesania és una bona idea per acabar el dia amb una caminada tranquil·la al costat del riu Fluvià i veure la posta de sol que tenyirà de daurat els edificis medievals.
Dia 2
Sense presses, pots prendre un esmorzar amb coca ruixada de mel i visitar el Monestir de Sant Pere i l’església de Sant Vicenç. Tots dos edificis són aptes per admirar l’arquitectura del romànic català. Si tens temps abans de dinar, puja a algun dels miradors propers per veure les panoràmiques del vall amb el sol del migdia.
Quan arribi l’hora de dinar, una bona idea és tastar les coces salades i una selecció de formatges de la Garrotxa sense oblidar el vi. Abans de marxar, pots passejar pels carrerons empedrats i no t’oblidis de tenir la càmera a mà perquè cada racó t’ofereix una postal medieval.