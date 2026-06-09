La joia arqueològica de la Costa Brava desconeguda per molts: un balcó visigot amb vistes de somni sobre el mar

Arriba el cap de setmana i la història sempre es repeteix al teu cap. Vols fer una escapada especial per la costa però t’aterra la idea d’acabar al mateix passeig marítim massificat de sempre.
La Costa Brava amaga tresors que la majoria dels viatgers passa per alt per culpa de les presses i les guies turístiques convencionals. (I sí, a nosaltres també ens fa ràbia haver trigat tant a descobrir aquest racó medieval).
El balcó que desafia el temps
Passem la vida planejant viatges llarguíssims a l’estranger per veure monuments famosos sense saber que tenim autèntiques meravelles a molt pocs quilòmetres de distància.
No obstant això, la geografia de la província de Girona custodia una fortalesa colossal que ha aconseguit congelar el mapa del temps de forma gairebé miraculosa. Un imponent balcó de pedra que domina l’horitzó d’una de les badies més belles del planeta sencer.
La clau del seu magnetisme no està únicament en les seves postes de sol de postal ni en les seves vistes infinites. El vertader perill per a la teva curiositat resideix en la increïble estructura arqueològica que trepitges sense adonar-te’n.
La fortalesa visigòtica de Puig Rom
Els registres històrics dels arqueòlegs de la Generalitat confirmen que el jaciment de Puig Rom, al municipi de Roses, és el castrum visigot més ben conservat de tota l’Europa occidental.
La solució per al teu pròxim viatge de cap de setmana no requereix gastar una fortuna en gasolina ni planificar amb mesos d’antelació. Només necessites conduir fins al cim d’aquest turó estratègic que vigila el Cap de Creus.
Al contemplar els seus murs fortificats des de l’accés principal, descobreixes un disseny militar únic del segle VII. Aquesta genialitat de l’enginyeria antiga permetia als seus habitants controlar el comerç marítim i protegir-se dels atacs dels pirates mediterranis.
Les ràfegues de tramuntana a dalt del turó de Puig Rom poden ser traïdores fins i tot durant les tardes d’estiu. No oblidis ficar una jaqueta lleugera a la motxilla si tens pensat esperar a la posta de sol.
Detalls tècnics d’un monument inexpugnable
L’impacte visual d’aquesta edificació construïda en plena època de transició històrica és immediat. Els seus imponents murs dobles de pedra seca han resistit l’azot dels segles i l’erosió gràcies a una tècnica d’encaix perfecta.
Olvida’t d’aquests jaciments arqueològics avorrits on has de fer volar massa la imaginació per saber com es vivia en l’antiguitat. Aquí les bases de les torres de defensa, les zones d’habitació i les estructures d’emmagatzematge es conserven amb una claredat que astora els experts.
La nostra butxaca també agraeix aquesta elecció ja que l’accés al recinte fortificat és completament lliure i gratuït durant la major part de l’any, cosa que suposa un estalvi directe en comparació amb altres monuments de la comarca.
El secret estratègic de la badia de Roses
Sabies que aquest espectacular escenari de pedra no va ser triat pels visigots per la seva bellesa, sinó per una estricta necessitat de supervivència militar i agrícola?
A color d’això, per capturar la fotografia perfecta sense el cel blanquejat pels núvols has de prioritzar la pujada durant les últimes hores de la tarda, just quan els raigs de sol tenyeixen de daurat les ruïnes de la muralla.
Els informadors turístics de la zona adverteixen que les places d’aparcament als accessos de la urbanització propera comencen a omplir-se molt ràpid durant els mesos de bon temps.
La temporada alta està a punt de començar i les rutes de senderisme que connecten el centre urbà amb el cim de la muntanya comencen a registrar un augment considerable d’excursionistes internacionals.
Aquest pròxim dissabte tens l’oportunitat de viure una aventura històrica real amb vistes al mar a molt pocs minuts de la platja. Vas a continuar perdent-te els secrets més ben guardats del nostre patrimoni?