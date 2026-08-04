El que passa a la Via Làctia desafia els models convencionals de l’univers

Alguna cosa extraordinària i inexplicable està passant al ben mort al cor de la nostra galàxia. Les lleis que creíem infal·libles acaben de trontollar de cop.
Els científics porten dècades intentant desxifrar un enigma colossal ocult al costat de Sagitari A*, el forat negre supermassiu que governa la Via Làctia. Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la magnitud absoluta del cas.
El misteri de la antimatèria invisible
El veritable maldecap no és la presència de partícules, sinó una xifra desorbitada que desafia tota lògica matemàtica coneguda. Parlem de fluxos massius de positrons col·lidint violentament contra electrons.
Aquestes col·lisions lliberen espurnes descomunals de raigs gamma que els models tradicionals simplement no aconsegueixenquadrar. El volum de antimatèria detectat supera amb escreix el que les nostres teories permetien imaginar fins avui.
Gràcies a una revisió exhaustiva de les dades del telescopi espacial INTEGRAL, liderada per físics de les universitats de Würzburg i Kyoto, el misteri acaba de fer un gir radical.
La antimatèria està viatjant distàncies quilomètriques fora del disc galàctic abans de desintegrar-se, una realitat que trenca per complet els esquemes teòrics previs sense que ningú sàpiga ben bé per què.
Ens estem quedant sense respostes?
El registre apunta directament cap al Complex C, una immensa núvol d’hidrogen que cau sense fre cap al disc de la nostra galàxia. El rastre també arriba de ple a la distant Corrent de Magallanes.
Com que aquestes regions manquen de l’energia necessària per fabricar semblants partícules, la conclusió científica glaça la sang. La antimatèria està migrant des del centre amb una taxa estimada de 100 tredecilions de positrons per segon.
Aquesta migració massiva deixa contra les cordes les explicacions basades en supernoves o estrelles de neutrons habituals. Si la producció real és tan gegantina, les nostres fonts astrofísiques conegudes es queden totalment curtes.
Davant d’aquest carreró sense sortida, els experts reconeixen que tard o d’hora haurem d’obrir la porta a teories molt més radicals. Estem davant la primera prova real de física vinculada a la matèria fosca lleugera?
El futur de la ciència còsmica
De moment, la comunitat internacional manté la cautela a l’espera d’un nivell de confirmació estadística definitiu. El següent gran pas arribarà molt aviat amb el desplegament del flamant telescopi COSI de la NASA.
Queden molt pocs mesos perquè la tecnologia espacial decideixi si hem de reescriure per complet els llibres de text. La física tal com la coneixem camina actualment sobre la corda fluixa.
Qui ens anava a dir que el centre exacte de casa nostra amagaria un secret d’aquesta magnitud? T’imaginaves que la realitat superaria tant la ciència-ficció?