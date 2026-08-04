Existeix un bufet a Barcelona on menjar barbacoa argentina sense límit per només 25 euros

Allò d’arribar sense esmorzar a un bufet lliure per aprofitar la inversió és una creencia popular completament falsa. Sí, nosaltres també hem caigut a la trampa.
La realitat fisiològica és tossuda. Menges massa ràpid, t’omples abans i amb prou feines gaudeixes dels matisos del menjar. La butxaca pateix i l’estómac es rebel·la.
El cervell no processa el plaer si el cos està en mode supervivència. La digestió es converteix en un malson i la inversió econòmica se’n va en trastada a la meitat de la sessió.
Abans de creuar la porta de qualsevol local all you can eat, menja alguna cosa lleugera. La teva experiència culinaria farà un gir radical i assaboriràs de veritat.
De tapes de patates cruixents fins a brases coreanes ocultes
El mapa underground de la ciutat amaga opcions brutals que van molt més enllà del típic wok de centre comercial. (I ho saps perfectament si t’agrada explorar).
En locals com Papanato tens divuit variants de patates amb toppings i beguda il·limitada per 21,90 euros de dilluns a dimecres. Una autèntica bogeria per als amants del carbohidrat.
Si prefereixes el pollastre cruixent, Dr. Beer & Mr. Fried rebenta el mercat els dimarts i dimecres amb ales infinites per només 10,90 euros. Combinades amb les seves salses casolanes, la temptació és inevitable.
L’oferta no s’atura aquí. L’asador Asado Libre al cor de l’Eixample desplega talls de carn increïbles per 25 euros, un format canalla que triomfa.
Alta cuina i capritxos dominicals d’autèntic luxe
No tot havia de ser menjar ràpid i informal. La capital catalana també cuida amb molt de mimo el format bufet en entorns extremadament sofisticats i exclusius.
El restaurant Arrel, ubicat a l’Hotel Intercontinental, desplega un brunch d’alta cuina cada primer i tercer diumenge de mes per 75 euros. Un somni gastronòmic amb barra lliure de còctells.
Per la seva banda, l’icònic Hotel Majestic presumeix d’oferir un dels millors esmorzars de luxe del món, amb més de 100 elaboracions diàries i estacions de show cooking absolut.
I si vols creuar fronteres sense sortir de Catalunya, recorda que a poc més de dues hores t’espera Les Grands Buffets a Narbona, considerat per molts el millor bufet del planeta.
Preparant ja la propera ruta de cap de setmana?
L’oferta és infinita, variada i apta per a qualsevol butxaca que estigui disposada a rendir-se davant del plaer de repetir plat. (Sí, nosaltres també estem salivant mentre escrivim això).
Recorda guardar un espai físic prudent i, sobretot, tenir un protector estomacal a mà abans de llançar-te a l’aventura gastronòmica.
Amb quin d’aquests temples de la gula inauguraràs la teva agenda d’aquesta mateixa setmana?