Lidl llança avui, 3 d’agost, la vaixella minimalista i moderna que es ven per menys de 6 euros

L’art de parar la taula s’ha convertit en la nostra obsessió secreta. Sí, nosaltres també al·lucinem veient com un plat bonic canvia per complet l’estètica d’un sopar improvisat en ple estiu.
Per això, la notícia que acaba de saltar als passadissos de la cadena alemanya ens ha fet activar totes les alertes del nostre the pocket. (I amb tota la raó del món).
La febre del disseny accessible arriba a la teva cuina
Entre les novetats estrela del catàleg de Lidl, aterren uns sets de plats i bolls que prometen col·lapsar les botigues des de primera hora. Oblida’t de gastar un dineral per renovar la vaixella de casa.
La cadena ha sabut llegir a la perfecció què necessitem per elevar els nostres àpats sense remordiments. El secret radica en peces de tendència autèntica que encaixen de forma perfecta a qualsevol llar actual.
Cada joc de quatre plats o el paquet de quatre bolls es queda exactament en 5,99 euros. Una xifra ridícula per a l’impacte visual que aconsegueixen aportar sobre la taula.
Gres d’alta gamma a preu de saldo
Fabricats íntegrament en gres, aquests sets estan disponibles en dues opcions cromàtiques infal·libles: blanc impol·lut i negre total.
El seu acabat mat i les seves línies depurades multipliquen per deu la sensació de modernitat, encaixant tant en decoracions nòrdiques com en menjadors d’estètica industrial.
El benefici estrella real resideix en la seva versatilitat absoluta. Els plats blancs permeten jugar amb estovalles de colors estiuencs, mentre que els negres aporten aquesta elegància nocturna digna d’un restaurant amb Estrella Michelin.
¿Sabies que combinen amb absolutament tot?
Si acompanyes aquesta vaixella amb una coberteria daurada o uns gots de vidre fumat, el resultat passa de ser un simple capritx econòmic a semblar una compra directa d’una botiga d’interiorisme de luxe.
Les unitats a l’estanteria són limitades i el ritme de reposició en aquesta mena de xollos virals sol durar un sospir. Demà mateix volaran dels exposidors.
¿O deixaràs passar l’oportunitat de renovar la teva taula per quatre xavos o prefereixes penedir-te quan vegis el cartell d’esgotat?