Lidl lanza hoy, 3 de agosto, la vajilla minimalista y moderna que se vende por menos de 6 euros

El arte de poner la mesa se ha convertido en nuestra obsesión secreta. Sí, nosotros también alucinamos viendo cómo un plato bonito cambia por completo la estética de una cena improvisada en pleno verano.

Por eso, la noticia que acaba de estallar en los pasillos de la cadena alemana nos ha hecho activar todas las alertas de nuestro bolsillo. (Y con toda la razón del mundo).

La fiebre del diseño accesible llega a tu cocina

Entre las novedades estrella del catálogo de Lidl, aterrizan unos sets de platos y boles que prometen colapsar las tiendas desde primera hora. Olvídate de gastar una fortuna para renovar la vajilla de casa.

La cadena ha sabido leer a la perfección qué necesitamos para elevar nuestras comidas sin remordimientos. El secreto radica en piezas de tendencia auténtica que encajan de forma perfecta en cualquier hogar actual.

Cada juego de cuatro platos o el paquete de cuatro boles se queda exactamente en 5,99 euros. Una cifra ridícula para el impacto visual que consiguen aportar sobre la mesa.

Gres de alta gama a precio de saldo

Fabricados íntegramente en gres, estos sets están disponibles en dos opciones cromáticas infalibles: blanco impoluto y negro total.

Su acabado mate y sus líneas depuradas multiplican por diez la sensación de modernidad, encajando tanto en decoraciones nórdicas como en comedores de estética industrial.

El beneficio estrella real reside en su versatilidad absoluta. Los platos blancos permiten jugar con manteles de colores veraniegos, mientras que los negros aportan esa elegancia nocturna digna de un restaurante con Estrella Michelin.

¿Sabías que combinan con absolutamente todo?

Si acompañas esta vajilla con una cubertería dorada o unos vasos de vidrio ahumado, el resultado pasa de ser un simple capricho económico a parecer una compra directa de una tienda de interiorismo de lujo.

Las unidades en la estantería son limitadas y el ritmo de reposición en este tipo de chollos virales suele durar un suspiro. Mañana mismo volarán de los expositores.

¿O dejarás pasar la oportunidad de renovar tu mesa por cuatro duros o prefieres arrepentirte cuando veas el cartel de agotado?