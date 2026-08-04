¿Cómo dormían los egipcios con este ingenioso pero incómodo objeto?

Olvídate de tus cómodas y mullidas almohadas de plumas y de la viscoelástica de última generación. Hace miles de años, nuestros antepasados en el valle del Nilo descansaban sobre auténticas piezas de tortura que desafían por completo nuestra idea del confort.

Sí, nosotros también alucinamos al descubrir cómo era la rutina nocturna en las arenas milenarias. Lejos de buscar una postura blanda, el ciudadano medio y la élite compartían un misterioso artilugio rígido que hoy nos deja completamente perplejos.

El truco milenario detrás de la almohada de madera

La estructura básica de este soporte consistía en una base firme, un eje vertical y una superficie ligeramente curvada. Estaban fabricados con materiales tan duros como la madera, la piedra o incluso el marfil.

Lejos de ser un capricho incómodo, respondía a una necesidad urgente del entorno. Mantener la cabeza elevada preservaba los elaborados peinados y las costosas pelucas de las clases altas durante las tórridas noches del Nilo.

Elevar la cabeza no solo cuidaba la estética y la circulación del aire contra el calor sofocante, sino que alejaba la cara del suelo para evitar picaduras de insectos y bichos nocturnos.

Según expertos en mobiliario antiguo como Geoffrey Killen, estos soportes evolucionaron enormemente. Los había macizos, ligeros e incluso versiones plegables y de lujo que formaban parte indisociable del día a día doméstico.

Mucho más que un simple soporte para el sueño

El verdadero giro argumental llega al mirar más allá del dormitorio. Para los antiguos egipcios, este objeto trascendía la vida terrenal y se convertía en una herramienta indispensable para alcanzar la ansiada eternidad en el más allá.

Los arqueólogos han encontrado numerosos ejemplares dentro de ajuares funerarios, como el célebre reposacabezas encontrado en la tumba de Tutankamon. En estas piezas, el diseño se llenaba de simbolismo místico y protección divina.

Para su cultura, el sueño y la muerte compartían una misma naturaleza transitoria. El artilugio elevaba simbólicamente la cabeza del difunto para evocar el gesto del dios Shu separando el cielo de la tierra durante la creación.

Incluso existía un ritual específico, el famoso Encantamiento 166 del Libro de los Muertos, diseñado para garantizar que la cabeza no se separara nunca del cuerpo durante el gran viaje hacia el renacimiento eterno.

¿Te imaginas pasar una sola noche intentando conciliar el sueño sobre un bloque de piedra esculpida?