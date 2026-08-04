New Balance lanzará las Made in UK: el homenaje a las ‘dad sneakers’ más cotizado del mercado

Nadie vio venir este giro de guion en el mundo de la moda masculina. Aquellas zapatillas ortopédicas que tu padre utilizaba para cortar el césped o cambiar el aceite del coche han cruzado la línea prohibida.

Pasaron del absoluto ridículo estético a la cima del estreno viral, y ahora regresan con un giro artesanal que desatará auténticas aglomeraciones en la web oficial. Sí, nosotros también alucinamos cuando vimos las primeras imágenes de este fenómeno.

La nueva obsesión del streetwear británico que rompe esquemas

La marca de Boston ha decidido sacudir el tablero con un lanzamiento que huele a sold out absoluto desde el primer minuto.

Las esperadas Made in UK 991V2 aterrizan directamente para redefinir el concepto de calzado funcional. Ya no hablamos de ir cómodo por compromiso, sino de convertir un error histórico de estilo en tu mejor baza actual.

Este modelo combina la artesanía tradicional británica con una estética visualmente tan ligera que romperá todos tus esquemas de armario.

La clave de esta locura reside en su impecable construcción superior de malla blanca ultratranspirable diseñada para sobrevivir al asfalto más caluroso. Una auténtica obra de ingeniería textil que no pierde ni un ápice de elegancia urbana mientras mantiene el pie fresco todo el día.

Materiales premium y detalles que marcan la diferencia en tu armario

A esta base técnica se suman superposiciones de ante de primera calidad y sutiles detalles sintéticos que elevan completamente el nivel del diseño.

Todo esto jugando magistralmente con tonalidades de blanco roto y gris cálido que multiplican las opciones de combinación para el día a día.

No estamos ante una reedición barata cualquiera porque la firma cuida cada milímetro integrando elementos reflectantes de alto impacto visual. Además, incorporan las místicas cápsulas ABZORB SBS en un inconfundible tono marrón violáceo que sorprende en la mediasuela.

Si quieres clavar el estilismo completo sin parecer un abuelo desubicado, la recomendación experta pasa por combinarlas con unos pantalones baggy noventeros y un polo a rayas verde.

La fecha clave y el precio de una inversión segura

La cita con la historia moderna del calzado está fijada para este mismo sábado en la web oficial de la marca.

El precio de salida se sitúa exactamente en los 250 euros, una cifra alta pero perfectamente justificada por el nivel de artesanía y materiales empleados.

¿Cometerás el error de quedarte mirando cómo vuelan de la pantalla o asegurarás tu par antes de que cuelguen el cartel de agotado?

La decisión es solo tuya, pero recuerda que los mejores tesoros nunca esperan a los indecisos.