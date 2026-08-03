«Historia sobre historia»: la intensa prospección bajo un castillo en Gales que busca huellas neandertales

Nadie sospechaba lo que descansaba en silencio bajo los cimientos de piedra. Durante siglos, el imponente castillo de Pembroke en Gales ha acaparado todas las miradas de los libros de historia.

Pero la verdadera sorpresa no está en las murallas medievales, sino en las entrañas de la tierra. (Sí, nosotros también nos hemos quedado boquiabiertos ante esta revelación).

El tesoro oculto que los victorianos pasaron por alto

Durante décadas se dio por hecho que las exploraciones antiguas ya habían arrasado con todo rastro de valor. Sin embargo, la cueva de Wogan guardaba un secreto milenario intacto bajo el lecho rocoso.

Un equipo internacional de arqueólogos ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de cinco años para arrancar sus misterios a la oscuridad. Lo que hay ahí abajo desafía directamente lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados.

ADN antiguo y restos que desafían el tiempo

Las excavaciones dirigidas por la Universidad de Aberdeen han demostrado que los sedimentos de la caverna se conservan vírgenes. Los expertos ya han desenterrado herramientas de piedra y vestigios que datan desde los cazadores-recolectores del Mesolítico hasta los primeros Homo sapiens.

Lo más fascinante es que este refugio subterráneo albergó mamuts, rinocerontes lanudos e incluso huesos de hipopótamo de 120.000 años. Esto demuestra que la región vivió un clima radicalmente opuesto al actual antes de la llegada de los glaciares.

La presencia de material genético perfectamente preservado en los sedimentos permitirá reconstruir ecosistemas enteros y el paso de los neandertales por la zona. (Una auténtica cápsula del tiempo que ha esquivado la destrucción).

¿Sabías que esta cueva se libró milagrosamente de la destructiva limpieza turística decimonónica? Mientras los visitantes caminan por la superficie del castillo medieval, el verdadero patrimonio ancestral aguarda intacto en las profundidades.

La ciencia apenas acaba de raspar la superficie de este yacimiento único en Europa. Las próximas revelaciones prometen reescribir los libros de texto muy pronto.

¿Qué otras sorpresas ocultará el subsuelo europeo que aún no nos atrevemos a buscar?