El restaurant de milaneses de Messi aterra a Barcelona: obrirà per tota l’àrea metropolitana

Hi ha decisions que canvien les regles del joc per a tothom. I el que acaba d’anunciar el Club de la Milanesa no és una simple aliança comercial qualsevol. (Sí, nosaltres també vam haver de fregar-nos els ulls en llegir-ho).
El plat preferit de la nostra infància creua el toll amb un inversor d’excepció que posa el seu cognom i la seva visió empresarial. Ja no es tracta només de futbol, es tracta de conquerir el paladar europeu des de la base.
El desembarco definitiu que prepara el gran salt a Europa
La fulla de ruta està més que traçada i el pla no escatima en recursos econòmics. La companyia, amb una trajectòria consolidada a l’Argentina, l’Uruguai i els Estats Units, ha pitjat l’accelerador amb una injecció de 6 milions de dòlars.
Aquesta quantitat està destinada exclusivament a la seva expansió internacional al vell continent. ¿L’epicentre triat per a aquesta bogeria gastronómica? Ni més ni menys que Castelldefels, el racó català tan lligat a la vida del capità.
Les previsions de la marca apunten a obrir les portes del seu primer local europeu en els pròxims mesos. Això marcarà el tret de sortida per a una xarxa que projecta almenys cinc restaurants repartits per tot Catalunya.
El model de negoci no es limita a la clàssica experiència en sala. La veritable revolució arribarà als llars amb el llançament de línies de productes congelats als supermercats de la mà de gegants com McCain.
Una maquinària industrial pensada per batre rècords
Per poder abastir una demanda tan bèstia, la marca ha posat en marxa una planta model a Tigre. Aquesta instal·lació és capaç de multiplicar exponencialment la seva capacitat de producció diària sense marge d’error.
Parlem de passar de fabricar centenars de milers a assolir la xifra de cinc milions de milaneses mensuals. És una barbaritat logística dissenyada per no fallar en el subministrament.
La infraestructura combina la tecnologia més punta amb un ferm compromís ecològic i sostenible. La nova planta genera el quaranta per cent de la seva energia mitjançant panells solars d’última generació.
També reutilitza l’aigua de la pluja i deshidrata tots els residus orgànics per minimitzar l’impacte ambiental. Un estàndard que demostra que el creixement massiu i la cura del planeta poden anar de la mà.
La participació de Leo Messi com a soci capitalista aporta aquesta espurna d’autenticitat inigualable. No és la típica cara bonica que presta la seva imatge per un simple contracte publicitari.
Es tracta d’una aposta personalíssima per internacionalitzar un ritual ben nostre. Queda clar que el crac argentí entén de jugades mestres tant dins com fora dels terrenys de joc.
I tu, ets de los que es quedarà a casa o provarà el fenomen del qual tothom parlarà ben aviat? Val més estar preparat perquè això promet sacsejar el mercat de la restauració catalana.