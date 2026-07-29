Explora vuit enigmàtics racons abandonats de Barcelona només aptes per als viatgers més osats

Hi ha racons al nostre mapa que aconsegueixen gelar-nos la sang sense necessitat d’efectes especials ni d’enganys artificials. Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir tot allò que s’amaga darrere dels murs enderrocats de la nostra província.
No ens fa falta creure en fantasmes per sentir aquest calfred a l’esquena en creuar llindars oblidats pel temps i pel veïnat. Si t’agrada l’adrenalina pura i el conegut com a Urbex, el que llegiràs a continuació t’interessa de veritat.
El Castell de l’Infern i altres relíquies amagades
Molt a prop nostre, concretament a Santa Coloma de Cervelló, s’alça la temuda Torre Salvana. Una fortificació mil·lenària que va funcionar com a torre de defensa clau per a la poderosa baronia dels Cervelló.
La llegenda negra popular l’ha rebatejat de manera oficial com el Castell de l’Infern, i són comptats els valents que s’atreveixen a acostar-se sols a aquestes ruïnes quan cau completament la nit.
Però la ruta del misteri no s’atura aquí, perquè l’icònic Casino de l’Arrabassada competeix directament pel tron absolut del terror metropolità. Inaugurat l’any 1899, aquest complex de luxe va acumular una fama molt fosca lligada directament a la ruïna econòmica.
Ombres del passat i llegendes urbanes
Les cròniques d’aquella època xiuxiuegen històries esgarrifoses sobre una misteriosa habitació del suïcidi dissenyada per als empresaris arruïnats. Després de la prohibició del joc el 1912, l’espai va quedar marcat per nombrosos afusellaments durant la Guerra Civil.
Molt a prop de casa nostra, el famós parc Aquatic Paradise de Sitges completa aquest mapa d’abandó absolut. Aquell recinte de tobogants i piscines d’onades, obert l’any 1987, va col·lapsar a causa de deutes econòmics brutalment ràpids.
Avui dia, les seves estructures totalment oxidades i les piscines buides s’han transformat en un llenç improvisat per a grafiters i skaters locals. Busquen l’aventura a les rampes de formigó mentre esquiven qualsevol perill estructural.
Joielles històriques devorades per la natura
Sabies que aquesta ruta també inclou tresors tan impressionants com el Balneari de La Puda de Montserrat o l’hospital de Sant Llàtzer a Collserola? Parlem d’espais gegantins completament engolits per la vegetació i el silenci.
L’antic hospital de Sant Llàtzer continua intacte des del seu desmantellament l’any 1974, quan van marxar els darrers infants malalts de tuberculosi. Un escenari mastodòntic que actualment vigilen molt de prop els guardians de la zona.
La normativa sobre l’exploració urbana és extremadament estricta i moltes d’aquestes finques privades exigeixen una precaució màxima per evitar multes importants. Al final, explorar amb seny és l’única manera de gaudir sense jugar-se la vida.
Te n’aniries a explorar alguna d’aquestes localitzacions terrorífiques aquest mateix cap de setmana o prefereixes mirar-les des de la tranquil·litat del sofà?