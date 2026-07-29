El Corte Inglés ofereix 10 oportunitats aquest cap de setmana amb fins al 60% en segones rebaixes

L’estiu avança sense pietat i les nostres butxaques comencen a notar el desgast de la temporada. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb el ràpid que vola el sou).
Però just quan creies que ja no quedava res interessant per rascar, el gegant dels grans magatzems ha decidit donar un cop sobre la taula.
El secret més ben guardat de les segones rebaixes
No estem parlant dels típics descomptes de farciment que no li interessen absolutament a ningú. Parlem d’una baixada de preus massiva en primeres marques que portes mesos mirant a l’aparador.
El departament de compres d’El Corte Inglés ha pitat l’accelerador just aquest cap de setmana per buidar estoc a velocitat de vèrtigen. (I el marge de benefici per a ells és mínim, però per a tu és històric).
Si saps buscar bé entre els burros de roba i les prestatgeries d’electrònica, l’estalvi pot superar tranquil·lament el setanta per cent respecte al preu original de sortida.
Avís a navegants: Els articles més llaminers d’aquestes segones rebaixes solen volar durant les primeres hores d’obertura dels centres comercials i el seu web oficial.
Moda, llar i tecnologia a preu de saldo
L’OCU ja va advertir a l’inici d’aquest període estival que les millors oportunitats reals arribarien passada la barrera de mitjans de juliol. dit i fet.
Aquesta campanya especial de cap de setmana abasta des de vestits de disseny per als casaments que et queden per davant fins a aire condicionat portàtil per sobreviure a la propera onada de calor.
El que guanya la nostra butxaque és senzillament imbatible: estrenar qualitat prèmium pagant pràcticament preu de marca blanca.
¿Sabies que aquesta mateixa estratègia de preus agressius no es repetirà fins al tret de sortida de la propera tardor? Per això mateix la urgència està més que justificada.
Corre que tornen a pujar els preus
El compte enrere ja ha començat de debò i les unitats disponibles en les talles i colors més demandats es compten amb els dits d’una mà.
La nostra recomanació absoluta és que no deixis la pestanya oberta al navegador esperant al dilluns perquè et quedaràs amb les mans buides.
Entra ja, filtra per la teva talla o necessitat urgent i assegura’t la jugada abans que sigui massa tard. (Després no diguis que no et vam avisar a temps).