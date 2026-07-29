El Corte Inglés ofrece 10 oportunidades este fin de semana con hasta el 60% en segundas rebajas

El verano avanza sin piedad y nuestros bolsillos empiezan a notar el desgaste de la temporada. (Sí, nosotros también alucinamos con lo rápido que vuela el sueldo).

Pero justo cuando creías que ya no quedaba nada interesante por rascar, el gigante de los grandes almacenes ha decidido dar un golpe sobre la mesa.

El secreto mejor guardado de las segundas rebajas

No estamos hablando de los típicos descuentos de relleno que no le interesan absolutamente a nadie. Hablamos de una bajada de precios masiva en primeras marcas que llevas meses mirando en el escaparate.

El departamento de compras de El Corte Inglés ha pisado el acelerador justo este fin de semana para vaciar stock a velocidad de vértigo. (Y el margen de beneficio para ellos es mínimo, pero para ti es histórico).

Si sabes buscar bien entre los burros de ropa y las estanterías de electrónica, el ahorro puede superar tranquilamente el setenta por ciento respecto al precio original de salida.

Aviso a navegantes: Los artículos más atractivos de estas segundas rebajas suelen volar durante las primeras horas de apertura de los centros comerciales y su web oficial.

Moda, hogar y tecnología a precio de saldo

La OCU ya advirtió al inicio de este periodo estival que las mejores oportunidades reales llegarían pasada la barrera de mediados de julio. Dicho y hecho.

Esta campaña especial de fin de semana abarca desde vestidos de diseño para las bodas que tienes por delante hasta aire acondicionado portátil para sobrevivir a la próxima ola de calor.

Lo que gana nuestro bolsillo es sencillamente imbatible: estrenar calidad premium pagando prácticamente precio de marca blanca.

¿Sabías que esta misma estrategia de precios agresivos no se repetirá hasta el inicio de la próxima otoño? Por eso mismo la urgencia está más que justificada.

Corre que vuelven a subir los precios

La cuenta atrás ya ha comenzado de verdad y las unidades disponibles en las tallas y colores más demandados se cuentan con los dedos de una mano.

Nuestra recomendación absoluta es que no dejes la pestaña abierta en el navegador esperando al lunes porque te quedarás con las manos vacías.

Entra ya, filtra por tu talla o necesidad urgente y asegúrate la jugada antes de que sea demasiado tarde. (Después no digas que no te avisamos a tiempo).